Chi è nato oggi 11 novembre: i compleanni glamour

Sono tanti gli auguri di compleanno che molti VIP italiani e stranieri riceveranno in questo 11 novembre. Tra questi troviamo uno degli attori americani più amati e apprezzati: Leonardo Di Caprio. Nato nel 1974 a Los Angeles, Leo ha iniziato la sua carriera recitando negli spot e nelle serie tv per poi passare sul grande schermo nel 1991. Solo tre anni dopo riceve la prima nomination all’Oscar per Buon compleanno Mr. Grape, ma per portare a casa l’ambita statuetta dovrà aspettare il 2016 e il film Revenant. Alla carriera di attore Di Caprio affianca un’intensa attività di attivismo a favore della salvaguardia ambientale.

Compleanno da festeggiare anche quello di Demi Moore, attrice che non ha bisogno di presentazioni e che è nata nel New Mexico nel 1962. Il ruolo che l’ha fatta conoscere al grande pubblico è stato probabilmente quello della protagonista di Ghost nel 1990, ma sicuramente non possiamo dimenticare film come Codice d’onore, Proposta indecente, Rivelazioni e Soldato Jane. Per quanto riguarda la vita privata, Moore è stata a lungo sposata con Bruce Willis e da lui ha avuto le tre figlie Rumer Glenn, Scout LaRue e Talullah Belle. Dopo la fine del matrimonio con Willis, Demi Moore ha sposato nel 2005 il collega Ashton Kutcher, ma anche questa relazione è finita con un divorzio arrivato nel 2013.

Festeggerà il compleanno oggi anche Luca Zingaretti. L’attore romano è nato nel 1961 ed è noto al grande pubblico soprattutto per il ruolo di Salvo Montalbano interpretato nella serie televisiva della Rai Il commissario Montalbano. Zingaretti, che nel 2009 è stato l’attore italiano più pagato, nella sua carriera si divide tra teatro, televisione e cinema, prendendo parte a film come I giorni dell’abbandono, Mio fratello è figlio unico e Noi credevamo e a fiction come I 57 giorni, nella quale interpreta Paolo Borsellino, e La forza di un sogno, dove veste i panni dell’imprenditore Adriano Olivetti. Zingaretti, che dal 2005 è legato sentimentalmente alla collega Luisa Ranieri, è il fratello maggiore dell’attuale segretario del Partito Democratico Nicola.

Spegnerà le candeline sulla torta anche la showgirl Alessia Marcuzzi, nata a Roma anche lei ma nel 1972, che ha accompagnato molte delle nostre serate conducendo varie edizioni del Festivalbar, del Grande Fratello e de L’isola dei famosi.

