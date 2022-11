Restare giovani con il massaggio al viso: i dispositivi da non perdere

Il massaggio al viso è un prezioso alleato di bellezza per restare giovani a lungo. Ecco alcuni (imperdibili) dispositivi per mantenere la pelle tonica, elastica e luminosa!

Capita a tutte. Un giorno ci si guarda allo specchio e lei è lì, beffarda e ineluttabile: la prima ruga. Fermare il naturale processo di invecchiamento della pelle non si può, ma rallentarlo sì. Come? Con uno stile di vita sano, una dieta equilibrata, alcuni prodotti ad hoc (come sieri e oli anti aging) e… il massaggio al viso!

In principio è stata la ginnastica facciale giapponese e poi sono arrivati dei dispositivi specifici da utilizzare durante la beauty routine per ridare tono ai tessuti e mantenere la pelle luminosa e vitale.

Scoprite qui come restare giovani con gli strumenti progettati appositamente per contrastare i segni del tempo!

Come restare giovani: Foreo Luna 4

Se per te il tempo è tiranno, sarai sicuramente entusiasta di scoprire il nuovissimo Foreo Luna 4, il dispositivo smart che combina in un unico device una pulizia profonda e ultra delicata a una varietà di massaggi rassodanti.

Foreo Luna 4 Combination Skin €279 su sephora.it

Rispetto alle precedenti versioni, Luna 4 è disponibile in tre versioni, ognuna destinata alle tre principali tipologie di pelle: Balanced Skin per pelli normali nel colore Peach Perfect, Sensitive Skin per pelli sensibili nel colore Lavender e Combination Skin per pelli miste nel colore Pistachio. Il dispositivo vanta inoltre ben 3 modalità di detersione viso – Delicata, Normale, Profonda – e 5 routine di massaggio.

Come restare giovani: Estée Lauder Re-Nutriv Ultimate Facial Massager

Per le beauty addicted, e non solo per loro, Estée Lauder è sinonimo di skincare lussuosa ma, soprattutto, funzionale. E proprio ispirandosi ai trattamenti per il viso di lusso è nato Ultimate Facial Massager, lo strumento di massaggio della linea Re-Nutriv.

Estée Lauder Re-Nutriv Ultimate Facial Massager €150

Questo massaggiatore roller aiuta a stimolare la microcircolazione e a rigenerare la pelle, risvegliando il colorito naturale e trasformando la stesura del siero o della crema in un vero momento di benessere. La lega d’oro rinfrescante con cui è progettato, il peso e la forma ergonomica sono stati studiati dagli esperti della maison per potenziare gli effetti dei trattamenti beauty quotidani.

Come restare giovani: Foreo BEAR

BEAR, l’ultimo nato di casa Foreo, è un dispositivo pratico da utilizzare progettato per la tonificazione facciale che agevola la produzione di collagene, ripara l’elastina e rassoda il viso grazie all’azione delle sfere metalliche e della microcorrente elettrica che imitano i processi naturali del corpo.

Foreo BEAR

Il sistema brevettato Anti-Shock System™ gli permette inoltre di modulare l’intensità della corrente verificando costantemente la resistenza della pelle all’elettricità per escludere qualsiasi tipo di rischio.

Come restare giovani: Braun Silk-épil 9 Beauty Set

Il nuovo dispositivo multiuso di Braun promette 5 trattamenti viso e corpo in un unico pacchetto per aiutarci a prenderci cura della pelle a casa come in istituto, risparmiando tempo e permettendoci di sfruttare nel modo migliore i nostri prodotti abituali.

Braun Silk-épil 9 Beauty Set

Oltre alla spazzola per rimuovere efficacemente trucco e impurità, Silk-épil 9 Beauty Set comprende un manipolo massaggiatore da usare su tutto il viso e il corpo, anche ogni giorno, per rilassare consentirci un massaggio rilassante alla fine di una giornata faticosa e consentirci di mantenere un aspetto disteso e radioso. Il set comprende anche spazzole per il corpo per un’esfoliazione più o meno delicata a seconda delle esigenze e il celeberrimo epilatore Braun.

Come restare giovani: Iris by Foreo

Zampe di gallina, occhiaie e borse, addio. Il massaggiatore illuminante per il contorno occhi Iris di Foreo combatte efficacemente i segni del tempo distendendo le rughe di espressione, attenuando i gonfiori e rendendo la pelle luminosa, grazie a un design esclusivo e alla tecnologia T-Sonic™.

Iris by Foreo

Per fare fronte alle esigenze specifiche di ogni donna, Iris di Foreo è dotato di due modalità: Pure e SPA. La prima è indicata per i visi più giovani e simula l’effetto di un massaggio manuale praticato con la punta delle dita. La seconda è adatta alle pelli mature e combina azione meccanica e delicate pulsazioni.

Approvato dagli oculisti, il dispositivo esplica la sua azione anti age aumentando la circolazione micro-sanguigna e ossigenando i tessuti e può essere utilizzato insieme all’abituale trattamento antirughe oppure da solo.

Come restare giovani: Face Cleansing Cleans&Massage by Imetec Bellissima

Pulizia e massaggio al viso antirughe in un solo dispositivo. Face Cleansing Cleans&Massage di Imetec Bellissima non solo deterge a fondo la pelle e favorisce il naturale processo di esfoliazione, ma stimola il microcircolo cutaneo e l’ossigenazione, combattendo i segni del tempo.

Bellissima Face Cleanse&Massage

Con l’azione combinata dell’esclusiva Sonic Vibration Technology e delle morbide micro-sfere in silicone della testina “Massaggio Rivitalizzante”, il dispositivo è un prezioso alleato per la salute e la bellezza dei tessuti del viso, che aiuta a restare tonici, radiosi, freschi e vitali. Inoltre, è adatto a ogni tipo di pelle, può essere utilizzato anche sul décolleté ed è water resistant, pertanto è perfetto da usare sotto la doccia.

Cover photo credits: Benzoix – Freepik.com