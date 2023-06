Come truccarsi per andare in discoteca

Per un trucco da discoteca la parola d’ordine è stupire! Ecco come fare con un make-up che duri fino all’alba.

Ti piace andare a ballare? Allora saprai già che in pista si può osare non soltanto con l’outfit, ma anche con un trucco da discoteca capace di stupire. Il buio dell’ambiente e le luci intermittenti infatti ci danno il via libera per provare un make-up più intenso e insolito di quello per tutti i giorni permettendoci di sfoggiare beauty look colorati tra glitter ed effetti perlati.

Trucco da discoteca: la base

Una serata in pista è una vera e propria prova di resistenza per qualsiasi make-up che, nonstante calore e sudore, dovrà provare a restare intatto per molto tempo, è quindi fondamentale scegliere cosmetici a lunga tenuta e dalla texture più leggera possibile.

Per una base impeccabile, dunque, inizia stendendo un primer per preparare la pelle ed evitare al trucco di sciogliersi dopo poco tempo. Per quanto riguarda il fondotinta, invece, scegli quello meno pesante tra quelli del tuo beauty case e, se vuoi apparire radiosa fino all’alba, opta per uno illuminante.

Deborah Milano Super Blush in Peach 9g €12,50 su amazon.it

Sfumalo per bene e poi fissa il tutto con un velo di cipria in polvere. Concludi applicando abbondante blush rosa o arancio in modo da avere guance colorate anche sotto le luci artificiali e distribuiscilo bene per evitare l’effetto pomello.

Ultima tip: se hai la pelle grassa o mista sostituisci il fondotinta glow con un illuminante in crema da utilizzare solo sopra gli zigomi.

Trucco da discoteca: gli occhi

Come truccare gli occhi verdi

Magnetici e affascinanti, tipici degli incarnati più chiari ma abbastanza diffusi anche nei fototipi mediterranei, gli occhi verdi, smeraldo e tormalina meritano di spiccare al meglio anche in discoteca.

Sephora Collection Trio di ombretti multiuso Glitter Power in Purple Power €12,99 su sephora.it

Per valorizzarli non avere paura di sbalordire tutti e truccali con ombretti oro, viola, indaco, verde militare, blu, petrolio, melanzana, turchese e rosso magenta.

Come truccare gli occhi marroni

Estremamente diffusi ma non per questo meno intensi, gli occhi marroni e nocciola hanno un tono caldo che si esalta con le nuance del viola, del verde e del blu, anche nelle loro tonalità pastello.

Kiko Milano Glamour Multi Finish Eyeshadow Palette in Blue Variations su amazon.it

Per la discoteca, prova a sperimentare il viola sangria e abbinalo con il viola scuro, l’indaco, il prugna e il magenta, oppure combina verde acido e verde pino, o ancora verde petrolio metallizzato, blu scuro e verde lime mat. Se invece il tuo colore preferito è il blu, stendi sulle palpebre un ombretto blu oltremare e avvicinalo al bordeaux e al viola. In alternativa truccati di blu elettrico, azzurro perlato e celeste shimmer.

Come truccare gli occhi azzurri

Magnetici e scenografici per natura, gli occhi azzurri e grigi non hanno bisogno di effetti speciali per ottenere risultati sorprendenti, e anche un make-up minimal, magari nei toni del blu o del verde, sarà capace di attirare l’attenzione su uno sguardo color cobalto.

Collistar Ombretto Wet&Dry in Verde Oliva su amazon.it

E allora sbizzarrisciti accostando il verde pastello con il lime, il verde acido, il color avocado scuro e il giallo, oppure combina celeste e bianco per un look glaciale. Per le feste estive in spiaggia, infine, osa un maquillage dal sapore tropicale avvicinando blu e petrolio.

Trucco da discoteca: le labbra

Ed è arrivato il momento di truccare la bocca. Così come per tutto il resto del viso, anche per le labbra è meglio usare un rossetto a lunga tenuta che ti garantisca di rimanere al suo posto fino all’alba. Se hai puntato tutto sugli occhi e non te la senti di esagerare troppo, scegli un lipstick in una tonalità neutra come il nude, il beige o il color carne.

Rougj x Liu Jo Lip oil Casualwear in Red €24

Per fare apparire le labbra più morbide e seducenti, poi, completa con un velo di gloss da portare con te e da riapplicare nel corso della serata. Se invece sugli occhi ti sei tenuta leggera, completa il beauty look con un rossetto audace: il rosso fuoco resta sempre un grande classico, ma anche tonalità come il prugna, il fucsia, il viola, il mandarino e il color mattone metteranno in risalto la bocca con classe.

Come non far andare via il trucco

Ricapitolando, realizzare un maquillage che resista all night long è tutto meno che impossibile, a patto di usare i prodotti giusti e di mettere in atto alcuni trucchetti capaci di aiutarti a non far andare via il trucco.

Korff Cipria in polvere perfezionante su amazon.it

La prima accortezza è quella di preparare una buona base. Dopo esserti lavata il viso, quindi, aspetta almeno un’ora che la crema idratante si sia assorbita bene prima di stendere il fondotinta. In alternativa, spruzza sul volto un po’ di acqua termale e tamponala con un dischetto di cotone per preparare la pelle. Questo stesso stratagemma si può sfruttare anche se hai steso troppo idratante per eliminarne l’eccesso.

Continua stendendo il fondotinta anche se, soprattutto in estate, sarebbe meglio usare solo il correttore da applicare sulle singole imperfezioni. Anche la BB Cream è una buona idea perché copre e uniforma rimanendo comunque leggera. Qualunque sia la tua scelta, però, non dimenticare di tamponare tutto con una cipria traslucida per fissare il make up.

Wet n Wild Photo Focus Eyeshadow Primer su amazon.it

Sugli occhi, prima di applicare cosmetici rigorosamente waterproof, stendi un po’ di base occhi facendo attenzione a non metterne troppa e aspettando che sia ben asciutta prima di andare avanti con l’ombretto. Per non far sciogliere la matita, invece, scegline una con la mina non troppo morbida e poi fissala con un po’ di eyeshadow dello stesso colore.

Sulla bocca, infine, scegli rossetti mat e applicali solo dopo aver preparato una buona base con la matita. Poi poggia un fazzoletto sulle labbra e tamponalo con una spolverata di cipria trasparente per aumentarne ulteriormente la tenuta.

Come truccarsi per non sembrare truccati

Se invece il make up scenografico non fa proprio per te e preferisci un effetto naturale quello che fa per te, anche in discoteca, è il trucco nude. Da realizzare ovviamente con tutte le accortezze per farlo durare perfetto a lungo.

Il primo segreto per un trucco che c’è ma non si vede è quello di sfruttare al massimo il correttore per correggere occhiaie e discromie. Sceglilo verde per coprire gli arrossamenti dovuti a brufoli e couperose e aranciato per il contorno occhi.

L’Oréal Paris Volume Million Lashes Balm Brown su amazon.it

Invece del fondotinta compatto, opta per un prodotto fluido da dosare con una beauty blender e da distribuire partendo da naso e guance e procedendo verso le orecchie. Sugli zigomi distribuisci un po’ di blush in polvere sul rosa se hai un sottotono freddo oppure pesca-arancio se sei olivastra.

Illumina lo sguardo tamponando nella zona interna dell’occhio un eyeshadow iridescente avorio o champagne e applica sulla palpebra mobile un ombretto chiaro opaco. I colori ideali sono il rosa e il panna.

Maybelline New York Master Strobing Stick su amazon.it

Poi sfuma nella piega palpebrale un ombretto marrone opaco. Con una matita morbida color burro schiarisci la rima interna degli occhi e completa con un mascara marrone per regalati ciglia allungate e infoltite.

Infine applica pochissimo illuminante sugli zigomi e sulla zona T e distribuisci un po’ di lucidalabbra idratante al centro sia del labbro inferiore che di quello superiore.

Cover photo by Freepik