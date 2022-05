Cosmetici naturali per il corpo: consigli di bellezza

Dai detergenti, alle creme, fino agli oli, scoprite qui tutti i cosmetici naturali per il corpo per volere bene a voi stesse e… alla Terra!

Quando scegliete la crema per il viso, leggete l’etichetta dalla prima all’ultima riga e se trovate traccia di parabeni o siliconi vi guardate bene dal comprarla. Ma fate lo stesso per i prodotti per il corpo? Nel caso di saponi, bagnoschiuma e anche lozioni specifiche come quelle per la cellulite, si tende a prestare meno attenzione, come se le remore per la pelle del volto non valessero per quella delle braccia, del busto e delle gambe.

Per una bellezza consapevole al 100%, scoprite qui i cosmetici naturali per il corpo realizzati con ingredienti vegetali e nel rispetto dell’ambiente e degli animali.

Detergenti naturali per il corpo

Una caratteristica specifica dei detergenti è la presenza in formula di una grande quantità dei tensioattivi. Queste sostanze sono impiegate per le proprietà schiumogene e soprattutto per la loro capacità di legarsi con l’acqua e con i grassi e di conseguenza di rimuovere lo sporco. Nei saponi e nei bagnoschiuma sono indicati in etichetta subito dopo l’acqua e in quelli tradizionali sono di origine sintetica (SLES e SLS).

Bagno balsamico all’abete Weleda su amazon.it

Invece, nei detergenti naturali sono ottenuti per reazione chimica da sostanze naturali quali l’olio di cocco, di oliva e di girasole e proteine del grano. I più diffusi in fitocosmesi sono Sodium coco sulfate, Sodium cocoyl hydrolyzed wheat protein, Disodium cocoamphodiacetate, Disodium cocoyl glutamate, Coco glucoside, Decyl glucoside.

Family Gel Doccia Cocco & Vaniglia Sante su amazon.it

Se cercate detergenti con un buon INCI, provate la saponetta all’olio di cocco Naturale Baensch Pure Care, il sapone liquido 18in1 agli agrumi di Dr. Bronner’s, il bagno balsamico all’abete di Weleda e il Family Gel Doccia Cocco & Vaniglia di Sante.

Melvita Gommage Fondente Corpo all’Argan Bio 150gr €19,90

Tra i cosmetici naturali per il corpo rientrano anche gli scrub, come il Gommage Fondente Corpo all’Argan Bio di Melvita, e i detergenti intimi, per esempio quello lenitivo all’avena di Bjobj.

Detergente Intimo Lenitivo Avena Bjobj

Creme naturali per il corpo

Latte Idratante Spray alla Peonia Klorane su eFarma.com

Come i cosmetici naturali per il viso, anche quelli per il corpo contengono fino al 10% di sostanze vegetali pure e una quantità variabile di altre ottenute dalla trasformazione di materie prime di origine vegetale, oltre a componenti chimiche non dannose per la salute e l’ambiente. In più, in etichetta può essere indicata la provenienza degli ingredienti vegetali da agricoltura biologica e l’assenza di sostanze di origine o derivazione animale (VeganOK e Cruelty Free).

Push Me Up Gel rassodante seno e glutei SkinLabo 200ml su amazon.it

Se volete prendervi cura di voi e del pianeta in un solo gesto, scegliete il nuovo Latte Idratante Spray alla Peonia di Klorane, una formula express all’aroma di rosa e gelsomino per lenire le pelli sensibili ripristinando l’equilibrio cutaneo, Push Me Up Gel rassodante seno e glutei di SkinLabo, prodotto con il 96% di ingredienti di origine naturale, oppure la Crema Corpo Rassoda-Lift di Domus Olea Toscana, dall’azione antiossidante, levigante e tonificante.

Crema Corpo Rassoda-Lift Domus Olea Toscana su amazon.it

Per una consistenza e un effetto diverso, provate il latte corpo emolliente con fitocomplesso da uva rossa e olio di vinaccioli di Anthyllis e l’idrolato di elicriso bio di Biopark Cosmetic, una sorta di tonico con proprietà lenitive e cicatrizzanti, indicato per tutte le condizioni infiammatorie della cute, in caso di rosacea ed eczemi e per trattare i segni dell’acne.

Latte Corpo Idratante Anthyllis su amazon.it

Oli cosmetici naturali

Olio di Semi di Argan Bio Primavera

Gli oli cosmetici naturali occupano un posto non trascurabile tra i prodotti green per la cura del corpo. Diversamente da preparati come creme e fluidi e similmente ad acque distillate aromatiche, a burri e cere, possono non contenere additivi e/o stabilizzanti chimici e/o di origine naturale e possono essere puri. Una caratteristica che li rende particolarmente efficaci e indicati per chi soffre di allergie e intolleranza ai composti sintetici.

Olio di Germe di Grano Tea Natura su amazon.it

Tra i tanti tipi che trovate in commercio, l’olio di argan è ricco di antiossidanti ed è apprezzato per le proprietà anti age, riaparatrici ed elasticizzanti. L’olio di oliva e quello di jojoba sono molto nutrienti, mentre l’olio di cocco ha un grande potere idratante, così come quello di mandorle dolci, che viene utilizzato anche per la sua zione antinfiammatoria e riparatrice. L’olio di rosa mosqueta e quello di camelia sono estremamente versatili, invece l’olio di germe di grano è noto soprattutto perché stimola la formazione di nuovo collagene.

Per “toccare con mano” i benefici degli oli vegetali, provate l’Olio di Semi di Argan Bio di Primavera, l’Organic Golden Jojoba Oil di Akamuti, l’Olio di Cocco Vergine Le Erbe di Janas, l’Olio di Rosa Mosqueta di Naissance e l’Olio di Germe di Grano di Tea Natura.

Cover photo credits: Flower image created by Freepik