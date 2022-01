Lip gloss: come sceglierlo e le ultime novità per l’estate 2022

Immagina la scena: sei davanti allo specchio e hai appena iniziato a truccarti. Prepari la base, trucchi gli occhi con eyeliner e mascara per occhi da cerbiatta, un velo di blush… e adesso? Quale rossetto scegliere? E se fosse più indicato un lip gloss? Se quello che da bambina chiamavi lucidalabbra ti mette in crisi, non scoraggiarti. Continua a leggere per scoprire come scegliere il lip gloss più adatto alle tue esigenze e quando può essere meglio colorare appena le labbra e non renderle le protagoniste del tuo make-up.

Come scegliere il gloss in base alla carnagione

Anche se solitamente il gloss ha colori meno intensi rispetto a quelli del rossetto le regole per scegliere la nuance giusta sono le stesse.

Se la tua carnagione è chiara e molto delicata e, quando sei al mare, tendi più a bruciarti che ad abbronzarti, l’ideale è puntare sui colori tenui. Se sei bionda, per esempio, scegli un rosa molto tenue, se i tuoi capelli sono rossi meglio un pesca, se invece nonostante la carnagione lattea i tuoi capelli sono castani o neri opta per le nuance nude del beige.

Chi ha una carnagione media, quindi non chiarissima ma un po’ rosata, di quelle che si abbronzano ma non troppo, potrà optare per colori più intensi anche per quanto riguarda la scelta del lip gloss. Orientati quindi sui rosa medi se hai capelli biondi, sulle tonalità appena aranciate se sei castana e sulle nuance ciliegia se hai i capelli scuri.

Con la pelle olivastra, infine, scegli gloss tendenti ai toni più scuri del rosa e del rosso se sei castana mentre, se hai i capelli molto scuri, opta per le tonalità arancio o corallo.

Ovviamente, quando scegli il colore del gloss, ricordati sempre che contiene meno pigmenti rispetto a un rossetto, quindi sulle tue labbra lascerà appena un velo di colore.

Scegliere il lip gloss in base all’occasione d’uso

Un altro discrimine per la scelta del lip gloss può essere l’occasione d’uso.

Se per un evento importante o un aperitivo con le tue amiche un bel rossetto acceso, effetto matte, lucidissimo o, ancora meglio, indelebile, può essere l’opzione giusta, per eventi molto formali e che richiedono complessivamente un look curato e ordinato ma non eccessivamente appariscente, per esempio un esame all’università o un colloquio di lavoro, un gloss potrebbe essere la scelta giusta.

Prima di applicarlo assicurati di aver idratato bene le labbra con un po’ di crema o di burro cacao e di aver eliminato tutti i residui, per esempio tamponando con un fazzoletto di carta. Così facendo il gloss, nonostante la sua natura scivolosa, aderirà meglio e non evidenzierà pellicine o altre imperfezioni.

Novità per l’estate 2022: i lip gloss che sfoggeremo in spiaggia

Pixi + Hello Kitty Lip Tone

Da usare sia per un sorriso scintillante che per sfruttare le proprietà dell’olio di rosa canina e del burro di semi di mango, che regalano alle labbra nutrimento e idratazione, Lip Tone della collezione Pixi + Hello Kitty reagisce al pH della bocca regalando a ciascuno un sorriso di colore diverso.

NYX Professional Makeup Lucidalabbra a lunga durata Shine Loud in World Shaper su asos.com

Resiste anche allo sfregamento da mascherina il lucidalabbra a lunga durata Shine Loud di NYX Professional Makeup. Infuso con oli nutrienti e arricchito dalle proprietà idratanti della vitamina E, può vantare un finish lucido e brillante e una formula leggerissima per assicurare sempre il massimo del comfort.

Lipgloss Avon True in Iced Pink su avon.it

Super luminoso, super idratante e super preciso grazie al nuovo applicatore è anche Lipgloss Avon True, un lipgloss che, grazie alla sua particolare formula cremosa, non appiccica e nutre e ammorbidisce la bocca proprio come un balsamo.

Lucidalabbra essence Extreme Shine Volume in Pretty in Pink €2,49 su amazon.it

Tra i gloss più nuovi per l’estate, le 15 sfumature effetto bagnato e i colori che vanno dal trasparente al rosa tenue al fucsia per il lucidalabbra Extreme Shine Volume di essence, un must-have per la bella stagione formulato senza siliconi, microplastiche, alcol e oli.

Cover photo by Gustavo Spindula on Unsplash

On text photo: Designed by nensuria / Freepik