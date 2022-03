Rossetti indelebili per labbra a prova di… tutto!

Il rossetto indelebile a lunga tenuta è l’ideale se non vuoi essere costretta a riapplicarlo continuamente. Per farlo durare ancora più a lungo, segui la beauty routine che consigliamo!

Mangiano, bevono, fanno le smorfie, baciano… le azioni che le tue labbra compiono quotidianamente sono moltissime. E se hai studiato a lungo gli espositori delle profumerie per scegliere il rossetto che si adatti meglio alla tua carnagione, al colore dei tuoi occhi e a quello dei tuoi capelli, vederlo andare via ancora prima di mezzogiorno è davvero un peccato.

Fortunatamente, tra rossetti indelebili e tinte labbra a lunga tenuta, le case cosmetiche nel corso degli anni hanno trovato il modo per far sì che il tuo make up, costruito con cura al mattino, possa durare il più a lungo possibile senza sbavare o seccarsi eccessivamente.

La beauty routine per far durare a lungo il rossetto

Se però non ti fidi completamente di quanto promesso dal produttore del tuo rossetto a lunga tenuta, è possibile preparare al meglio le labbra con una beauty routine mirata.

SkinLabo Scrub labbra con burro di karité, cera d’api e olio di mandorle su amazon.it

Per prima cosa, esfolia delicatamente le labbra per rimuovere eventuali pellicine: puoi scegliere uno dei tanti scrub specifici presenti sul mercato, per esempio quello di SkinLabo che, oltre a eliminare le screpolature, attenua le rughette e lascia le labbra morbidissime, oppure prepararne uno fatto in casa mescolando un po’ di zucchero con qualche goccia d’olio d’oliva.

Una volta rimosse tutte le irregolarità, ammorbidisci e idrata la bocca con una maschera specifica dall’effetto rimpolpante.

Balsamo per labbra Laneige 10g €24 da Sephora

Terzo step: il burro cacao o il balsamo labbra. Stendilo sulla bocca e aspetta dieci minuti per essere certa che sia ben asciutto. Passato questo lasso di tempo, rimuovi i residui aiutandoti con una velina oppure un cotton fioc. Quello di Laneige ha una finitura rosa scintillante e, inoltre, è ricco di principi attivi rimpolpanti, nutrienti, rassodanti e leviganti.

Catrice Better Than Fake Lips Plumping Lip Primer €5,69 su amazon.it

L’ultimo passaggio fondamentale per assicurarti un make up labbra che duri tutto il giorno è il primer: quello di Catrice prepara la la bocca al make up ammorbidendola agevolando così la tenuta del rossetto e prevenendone la screpolatura..

Rossetti indelebili per la primavera 2022

Per far durare più a lungo il rossetto, anche quello indelebile, puoi contornare le labbra con una matita trasparente o dello stesso colore del rossetto e, se il formato è in stick, stenderlo con il pennellino in modo da fissare meglio i pigmenti.

Se però non hai tempo di utilizzare la matita per le labbra, per la Primavera/Estate 2022 avrai solo l’imbarazzo della scelta tra i tanti rossetti indelebili disponibili in profumeria.

Pixi MatteLast Liquid Lip in Pastel Petal su asos.com

MatteLast Liquid Lip è il rossetto liquido arricchito con olio di rosa canina di Pixi che, grazie alla sua formula long lasting, ti consente di sfoggiare un trucco labbra perfetto per tutta la giornata. È disponibile in quattordici tonalità matte.

MAC Patent Paint Lip Lacquer in Painted Desert su asos.com

Tredici nuance ultra fashion, dal nude al viola senza dimenticare i colori più estivi come l’arancio, per la cremosissima Patent Paint Lip Lacquer di MAC. Per i suoi riflessi lucidissimi, un vero must have per tutte le amanti dei rossetti glossy.

Laura Mercier Rouge Essentiel Silky Créme in Rouge Electrique su asos.com

Tenuta imbattibile e texture leggera e cremosa per Rouge Essentiel Silky Créme di Laura Mercier. Ventisei diverse tonalità da applicare in ogni momento per labbra idratate e per sfoggiare un colore ad alto impatto per tutto il giorno.

Cover photo by Kaboompics // Karolina from Pexels