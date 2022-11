Come abbinare il dorato: 10 idee preziose

Ricco e opulento, con il dorato il rischio di sembrare “troppo” è sempre dietro l’angolo. Occorre quindi sdrammatizzare con accessori e tessuti sportivi come il denim e il cotone evitando, almeno nel quotidiano, materiali come il lamè, il raso e il velluto.

Di contro abbinare il color oro è abbastanza facile. Se in linea di massima sta bene con tutti le cromie calde e soft, per esempio le nuances polverose dei rossi, dei verdi e degli azzurri, i rosa, i marroni e i bordeaux, è molto bello anche con le tinte brillanti del turchese, del verde acceso e del giallo ocra.

Pantaloni Pinko su amazon.it

Bene ovviamente anche l’accostamento con il nero, evitando magari abbinamenti troppo drammatici, ma anche con il bianco avorio e il bianco latte, mentre il bianco gesso sta meglio con l’argento.

Come abbinare il dorato al blu

Oro e blu sono due colori che si contrastano e si incastrano alla perfezione. Caldo e forte l’uno, energico e intenso l’altro, con queste due cromie è possibile, con un po’ di gusto e poco sforzo, creare outfit glam capaci di rompere le regole.

Camicia Seidensticker su amazon.it

Se per il giorno è possibile utilizzarlo abbinando, per esempio, un abito lungo a tinta unita blu con una cintura o altri accessori dorati che, però, siano molto lineari, di sera possiamo osare di più: una gonna lunga oro e un top blu o, per le più giovani, shorts dorati e t-shirt blu elettrico. E, per completare il look, una bella collana importante che richiami le due nuance.

Come abbinare il dorato al verde

Insieme sontuoso e di gran classe, verde e oro quando sono vicini, parlano di feste e cerimonie. Verde scuro, verde brillante, verde smeraldo o verdone che sia, questa nuance se abbinata al dorato non rischia di farvi passare inosservate.

Top Boss su amazon.it

Qualche idea? Una gonna verde, lunga o corta, e la parte superiore dell’outfit in oro per illuminare il viso è un ensemble di sicuro effetto, con l’unica accortezza di avvicinare due gradazioni cromatiche che abbiano la stessa brillantezza e luminosità.

Borsa Patrizia Pepe su amazon.it

Per una cerimonia importante, perché non indossare un vestito verde acceso con accesori dorati dall’effetto metallizzato? Se vuoi aggiungere qualcosa che regali al look un impatto maggiore, non esagerare con brillantini e paillettes, ma aggiungi, piuttosto, qualche tocco di bianco per una mise più elegante e sofisticata.

Come abbinare il dorato glitterato

Tipicamente associato alle feste natalizia, il dorato glitterato fa la sua figura anche in estate con la pelle abbronzata, a patto di tenere sempre presente che “il troppo stroppia” e che quindi, per un outfit equilibrato, meglio non aggiungere altri dettagli luccicanti.

Abito Elisabetta Franchi su amazon.it

Vediamo allora qualche ipotesi di look, sia quotidiani che più eleganti, per abbinare il dorato glitterato. Una prima opzione è quella di indossare un paio di scarpe luccicanti con una mise a tinta unita, per esempio un abito rosso o il classico tubino nero ravvivato, perché no, da una bella collana.

Trench Burberry X Minecraft su burberry.com

Altri outfit per le occasioni importanti potrebbero prevedere una gonna o un paio di pantaloni in lamé con una camicia di seta nera o una blusa rosa blush o nude. Per tutti i giorni, invece, si potrà indossare un solo pezzo dorato glitterato e abbinarlo a una borsa pastello e a un capospalla ecrù o beige o riservarlo alle sneakers.

Cover photo created by svetlanasokolova – www.freepik.com