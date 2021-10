Fondotinta illuminante, per una pelle a effetto healthy glow

Fondotinta illuminante, per una pelle radiosa che garantisce coprenza ed effetto anti età

Il nuovo trend beauty è la pelle radiosa, luminosa, a effetto healthy glow. Dimenticatevi le texture pesanti e l’orribile effetto gessoso. Il finish matte tende a invecchiare e a segnare tutte le linee d’espressione. Se volete avere un effetto anti età dovete scegliere un fondotinta illuminante. Per avere una buona coprenza di discromie e imperfezioni, non è necessario stratificare tonnellate di prodotto: otterrete soltanto un mascherone. Le nuove tecnologie permettono di avere texture iper leggere che però garantiscono la coprenza delle imperfezioni grazie all’effetto soft focus: le particelle luminose riflettono la luce minimizzando tutti i piccoli problemi come pori dilatati, discromie e tutti i segni dell’età.

Vediamo insieme quali sono i fondotinta illuminanti migliori, selezionati tra le opzioni low cost e di farmacia.

Fondotinta illuminante migliore: low cost e da farmacia

Abbiamo selezionato i fondotinta illuminanti più performanti, a effetto anti età e con una buona coprenza delle piccole imperfezioni che potete vedere in dettaglio nella nostra gallery.

Tra le opzioni da farmacia, menzioniamo il Fondotinta Illuminante Fluido Teint Idéal di Vichy, indicato per pelli normali e miste. Offre una media coprenza e un effetto a tutta luce grazie alla tecnologia “luce liquid”, unita al complesso “correttore”. Non comedogeno, con SPF20.

BioNike Defence Color Fondotinta Perfezione Naturale Nude Fusion €46,50

Sempre in farmacia, il Fondotinta Perfezione Naturale Nude Fusion della linea Defence Color di BioNike. Texture leggera con coprenza medio-bassa; levigante e uniformante, è consigliato per tutti i tipi di pelle ed è dotato di SPF15.

Ottimo poi, il Fondotinta Fluido Illuminante SPF15 di Korff. Nasconde i segni della stanchezza e uniforma il colorito. Ha un effetto radioso istantaneo grazie alla presenza di polvere di diamante e alla perla. Ha un’azione idratante e anti età grazie all’acido ialuronico.

Pupa Active Light su amazon.it

Tra i fondotinta da drugstore segnaliamo l’Active Light di Pupa, il “fondotinta attivatore di luce” grazie alla presenza di polveri e pigmenti luminosi, con texture leggera per una pelle a effetto nude. Oil free e non comedogeno.

essence Fondotinta Fresh & Fit €6,29 su amazon.it

C’è poi il Fondotinta Fresh & Fit di essence. Contiene acqua di mirtillo e un complesso vitaminico, dona un finish radioso e copre tutte le discromie e le imperfezioni.

Tra i migliori fondotinta low cost c’è il fondotinta Wake Me Up di Rimmel. Contiene peptidi e vitamine, risveglia l’intero viso con un effetto radioso e un finish naturale, oltre a garantire una lunga tenuta.

Skin Luminizer Foundation è l’ultima novità in casa Max Factor. È un fondotinta illuminante arricchito da particelle riflettenti che catturano la luce. Garantisce il perfetto equilibrio tra coprenza e luminosità per una pelle perfetta e radiosa.

Kiko Liquid Skin Second Skin Foundation su amazon.it

Di ultima generazione è il Liquid Skin Second Skin Foundation di Kiko, fondotinta liquido in gocce a effetto naturale. È arricchito con acido ialuronico, vitamina C e resveratrolo ad azione anti età. Il finish è luminoso, naturale e con una coprenza media modulabile. Non comedogenico e con SPF15.

Un prodotto cult è il Revlon Photoready: un effetto soft focus studiato per il trucco fotografico. Le particelle fotocromatiche riflettono la luce minimizzando imperfezioni, discromie e segni dell’età. Il finish è luminoso, la pelle radiosa in qualsiasi condizione di luce e l’incarnato perfetto. Oil free con SPF20.

Infine, il Fondotinta Illuminante Idratante di Sephora, ricco di acido ialuronico e vitamina C, con estratti di kiwi e melograno; regala un incarnato fresco, idratato, illuminato e radioso. A effetto cancella-stanchezza.

Cover photo created by drobotdean – www.freepik.com