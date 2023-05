Come vestirsi per la discoteca

Serata in discoteca? Ecco i consigli di stile per un look glamour e scintillante da sfoggiare sotto le luci stroboscopiche!

Se fai parte della nutrita schiera di chi ama ballare in discoteca, una serata sotto le luci stroboscopiche è il luogo perfetto dove sfoggiare look glamour e un po’ rock. Ecco tutti i nostri consigli per un look che ti farà spiccare tra tutti i ballerini in pista!

Cosa si indossa in discoteca

Se il nero non passa mai di moda soprattutto se indossato la sera, in discoteca non c’è motivo di rinunciare all’elemento sparkly. Quindi sì al nero se illuminato da dettagli lucenti o indossato con accessori metal, e sì anche ad abbinare una minigonna black con un top o una t-shirt di paillettes o di lurex.

E sì anche a silver o gold magari abbinati al rosso se non hai paura di farti notare. Infine sì al colore, anche fluo, se vuoi dare al tuo look un tocco revival anni ’80.

Come vestirsi in inverno per andare in discoteca

Immaginare un outfit da discoteca per l’inverno è meno difficile di quanto si potrebbe pensare sia perché nella stagione fredda i locali organizzano le serate al chiuso sia perché ballando ci si scalda.

Sì a tutto ciò che è mini con gusto: dress, shorts e gonne da portare con calze coprenti in modo da proteggerci dal freddo esterno e da sguardi indiscreti all’interno. Sì a scollature strategiche come top monospalla o scollature oblò, che scoprono con grazia. Sì a mini bag dove conservare l’essenziale e a pumps e stivali con tacco alto per slanciare la figura senza essere troppo scomode.

Come si vestono i ragazzi per andare in discoteca

Se scegliere un outfit per andare a ballare per una donna è abbastanza semplice, lo stesso si può dire anche per i look da discoteca da uomo. L’unica cosa da tenere presente, infatti, è che spesso i locali hanno un loro dress code che non permette sneakers o abiti marcatamente sportivi.

Via libera dunque alle camicie, da preferire alle t-shirt o alle polo, e ai jeans regular fit. Per quanto riguarda i colori, invece, ricordati che non esiste solo il nero e che il grigio scuro e il blu sono delle ottime alternative per cambiare un po’ senza stravolgere completamente le tue abitudini di abbigliamento.

Cover photo by lookstudio on Freepik