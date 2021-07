La protezione solare è un must per la pelle. Ma anche le chiome vanno difese dai raggi UV! Scopri le migliori protezioni solari per capelli per sfoggiare ciocche perfette anche al mare.

Pronte per andare in spiaggia? Sicuramente sì, e sicuramente avrete già messo in valigia una protezione solare per il corpo e una crema viso con SPF alto per proteggervi da scottature e macchie solari. Ma avete pensato ai capelli?

Certo, la nostra chioma non rischia problemi di salute se esposta al sole, ma i raggi UVA e UVB ne scoloriscono la tinta e ne indeboliscono la struttura, rendendola più crespa e difficile da domare. Quindi, perché non portare al mare una protezione solare per capelli che aiuti a mantenere brillante il colore e forti le lunghezze?

Protezione solare per capelli decolorati

Secondo alcune ricerche recenti, sono proprio i raggi UVB i principali responsabili dello sbiadimento del colore e dell’ingiallimento dei capelli biondi o decolorati. Per questo motivo, se non vogliamo vanificare il prezioso lavoro del nostro parrucchiere, è bene pensare a una protezione solare per capelli che preservi la nostra tinta.

Alterna Sun Reflection Shine Spray su eCharme.it

Per ottenere questo risultato, Alterna ha messo a punto Sun Reflection Shine Spray, una lozione solare protettiva che, oltre a proteggere i capelli decolorati e tinti dai danni dei raggi solari grazie alle vitamine A, C ed E e agli acidi grassi Omega-3, ne previene la rottura e riduce l’effetto crespo sfruttando l’azione dell’olio di girasole, li difende dai danni ambientali con l’estratto di alaria esculenta e li preserva lucidi e setosi per messo degli amminoacidi presenti nell’estratto di caviale.

Protezione solare per capelli bio

I raggi UV possono seccare e indebolire le ciocche anche molto seriamente e, soprattutto se i tuoi capelli sono già in cattive condizioni, l’esposizione prolungata ai raggi solari può portare non soltanto a una perdita di lucentezza, ma anche a una bassa elasticità e quindi rotture e doppie punte.

L’Occitane en Provence Beurre de Karité 100% bio su eCharme.it

Per evitare questi inconvenienti puoi affidarti alla cosmetica bio e, prima di andare in spiaggia, ungerli abbondantemente con il burro di karité in modo che le tue chiome, anche dopo il bagno, si mantengano morbide e nutrite. Quello di L’Occitane en Provence è arricchito con vitamina E per un maggiore effetto antiossidante ed è prodotto da alcune cooperative di donne del Burkina Faso granzie a un accordo commerciale equo solidale.

Protezione solare per capelli ricci

L’effetto del sole sui capelli, secondo gli esperti, è simile a quello della candeggina: gli UVB ossidano i pigmenti facendoli schiarire, mentre gli UVA danneggiano la loro struttura proteica renendoli più fragili, secchi e porosi.

Beauty Works After Sun UV Spray su asos.com

Problemi che già sono spesso connaturati ai capelli ricci che, dunque, possono tornare dalle vacanze al mare davvero rovinati. Per ridurre al minimo i danni da UV e proteggere le chiome da calore e secchezza, After Sun UV Spray di Beauty Works agisce come un velo invisibile e leggerissimo e si può usare sia sui capelli bagnati che asciutti.

Protezione solare per capelli senza siliconi

Ma non soltanto le chiome ricce o colorate si danneggiano se esposte ai raggi UV senza le dovute accortezze. Anche quelle liscie e del loro colore naturale possono soffrire e rovinarsi a causa del sale, del sole e, se vai in piscina, anche del cloro.

Coco Monoï Olio solare corpo capelli su eCharme.it

Per evitare di rovinare le cuticole esterne dei capelli e perdere morbidezza e luminosità, sfrutta le proprietà dell’Olio Solare Corpo Capelli Coco Monoï, profumatissimo e senza siliconi: distribuiscine qualche goccia sulle punte prima di andare in spiaggia e, se vuoi sfoggiare una criniera in perfetta salute, usalo anche come impacco pre-shampoo.

Cover photo created by javi_indy – www.freepik.com