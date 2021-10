Rossetti opachi, a chi stanno bene e le novità Autunno/Inverno 2021

Non macchiano e regalano alle labbra un effetto velluto super seducente: sono i rossetti opachi effetto mat che spopolano anche per l’Autunno/Inverno 2021.

Niente luccichii o brillantini, questa è la caratteristica principale dei rossetti opachi. Sofisticati e intensi, i rossetti matte sono di tendenza ormai da diversi anni e sono anche molto pratici perché, proprio grazie alla loro consistenza, macchiano o sbavano con difficoltà.

Vediamo come scegliere i rossetti mat secondo le loro caratteristiche principali, a chi stanno bene e le ultime novità per l’Autunno/Inverno 2021.

A chi stanno bene i rossetti opachi

Ideali per un look audace grazie al colore pieno e intenso che regalano alle labbra, i rossetti opachi non sempre stanno bene a tutte. Al contrario di quelli brillanti, infatti, i rossetti matte tendono a far apparire le labbra più piccole perché non regalano tridimensionalità alla bocca, anzi tendono a farla apparire più definita e piatta. Quindi via libera all’effetto opaco se hai la bocca carnosa, se invece le tue labbra sono sottili preferisci lipstick dall’effetto satinato o metal.

Come applicare i rossetti matte

Un altro “problema” che potresti dover affrontare se decidi di indossare un rossetto matte riguarda la loro applicazione. Rispetto a quelli più satinati e shimmer, i rossetti opachi tendono a seccare un po’ le labbra e a mettere in evidenza eventuali imperfezioni.

Ovviare a questo problema però è semplice: prima di indossare un rossetto dal finish matte fai un rapido scrub mescolando due cucchiai di olio d’oliva e 4 di zucchero, massaggialo sulle labbra per rimuovere tutte le pellicine e poi risciacqua con acqua fredda.

L’Occitane Gommage labbra al melone 11ml €19

Se preferisci puoi anche acquistarne uno già pronto. Tra le ultime uscite beauty, il gommage labbra al melone de L’Occitane è perfetto da massaggiare sulla bocca prima del rossetto, soprattutto se le nostre labbra hanno qualche pellicina di troppo. Formulato con ingredienti di origine vegetale, non contiene né siliconi né oli minerali.

Melvita Balsamo labbra levigante al Melograno Biologico €6,90

Prima di applicare il rossetto stendi un balsamo idratante per evitare che il lipstick ti secchi la bocca e per creare una base liscia. Aspetta qualche minuto prima di truccarti per dare il tempo alla crema o al burro cacao di asciugarsi perfettamente.

I rossetti opachi per l’Autunno/Inverno 2021

Lancôme L’Absolu Rouge Drama Ink in Nuit Pourpre €37 su amazon.it

Liquidi o in stick, i rossetti opachi saranno protagonisti anche durante l’Autunno/Inverno 2021. Lancôme per la nuova stagione lancia L’Absolu Rouge Drama Ink, disponibile in 14 tonalità dal finish semi-mat e a lunga tenuta fino a 8 ore, il rossetto non sbava e non scolorisce, oltre a garantire comfort e leggerezza grazie alla texture ultra sottile.