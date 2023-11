Vacanze d’inverno a Tirolo: mix perfetto tra relax e sport

A Merano e dintorni (Meranerland in tedesco) la stagione invernale inizierà il 2 dicembre 2023 e per alcuni mesi, fino al primo aprile 2024, gli amanti della neve potranno sbizzarrirsi sui vari comprensori sciistici della zona. Ma in questo periodo non ci sono solo gli sport invernali a rendere speciali le vostre vacanze, ma anche tante altre manifestazioni legate al periodo natalizio. Ecco quindi qualche indicazione per la vostra settimana bianca.

Il primo suggerimento che vogliamo darvi è quello di soggiornare in una struttura da sogno, il SomVita Suites hotel a Tirolo vicino Merano, incantevole località altoatesina. SomVita Suites è un bellissimo hotel 4 stelle superior che si contraddistingue per eleganza e raffinatezza.

A rendere speciale quest struttura c’è anche la straordinaria ricchezza dei servizi; per quanto riguarda l’offerta benessere SomVita ha tutto quanto serve per una vacanza all’insegna del wellness: piscine, zona saune, bagno turco, idromassaggio, zone per il relax, sala fitness cantina, zona lounge e vari programmi di attività. L’offerta enogastronomica è poi di eccezionale livello.

Settimana bianca a Tirolo: sport invernali a Merano 2000

A soli 8 km da Tirolo si trova l’attrezzatissimo comprensorio sciistico Merano 2000: qui gli sciatori potranno fare le loro discese sui 40 km di piste di vari livelli di difficoltà, 8 sono gli impianti di risalita.

Gli appassionati dello snowboard hanno a loro disposizione lo Snowpark Merano 2000, sulla pista di Sant’Osvaldo, vicino alla malga Waidmann.

A Merano 2000 c’è posto anche per i più piccoli che potranno divertirsi a più non posso nell’Outdoor Kids Camp, che si trova vicino alla stazione a monte del comprensorio.

Per piccoli e grandi è poi l’Alpin Bob di Merano 2000, la pista per slittini su rotaie più lunga d’Italia.

Vi piace slittare? Perfetto! A Merano 2000 troverete una pista da slittino di circa 3 km di lunghezza la cui partenza si trova alla stazione a monte dell’impianto. Se cercate una pista più lunga c’è quella che si trova sopra il villaggio di Varano.

Chi invece ama fare ciaspolate ed escursioni invernali ha a sua disposizione diversi itinerari che portano da Falzeben e Piffing nella parte più interna del comprensorio sciistico dove si è circondati da un paesaggio imbiancato magnifico.

Altre attività nei dintorni

Chi soggiornerà a Tirolo nei primi giorni del mese di dicembre non deve mancare un evento eccezionale: il mercatino di Natale che si tiene nello stupendo Castel Tirolo; il periodo di apertura è il seguente: 1-3 dicembre e 8-10 dicembre 2023.

In questa occasione il cortile interno del castello e Sala dei Cavalieri diventano il luogo dove gli artigiani del luogo mostrano le loro tante creazioni; e poi ci sono le mostre sui lavori dei contadini: intreccio di cesti, uso del tornio, lavorazione del feltro ecc.

Nella cappella del castello inoltre saranno in mostra i presepi artigianali. Non mancano poi i momenti musicali con il clou del concerto di beneficenza nella Sala dei Cavalieri. Ci saranno anche momenti dedicati ai più piccoli.

Non si deve poi dimenticare che Tirolo si trova a breve di distanza dalla città termale di Merano, dove si tiene uno dei cinque mercatini di Natale originali Alto Adige Südtirol; la manifestazione inizierà il 24 novembre 2023 e terminerà il giorno dell’Epifania, il 6 gennaio 2024. Altri interessanti mercatini si terranno anche a Lagundo e a Lana.