Black Friday Amazon 2023: le offerte da non lasciarsi scappare

Se ufficialmente il via allo shopping natalizio si apre con il Black Friday, per questo 2023 Amazon gioca d’anticipo e fa partire le sue super offerte già il 17 novembre, anticipando di una settimana il “Venerdì Nero” vero e proprio che sarà il 24 novembre 2023. Vediamo allora come funziona l’avvicinamento al Natale dell’e-commerce più famoso del mondo e quali sono gli articoli più interessanti.

Le migliori offerte del Black Friday Amazon 2023

Abbigliamento per tutta la famiglia

Donna

Borsa a spalla Love Moschino

Uomo

Orologio Tommy Hilfiger

Bambini

Cappello Pepe Jeans

Beauty e skincare

FOREO Luna4 body

Gli altri Black Friday

Per il periodo del Black Friday, Cotonella mette in sconto anche le novità autunno-inverno 2023, delle linee Outfit e Armonia per il marchio Cotonella Exclusive e di In&Out del marchio Cotonella con sconti dal 15% al 30% durante la Black Week. Durante la giornata del Black Friday di venerdì 24 novembre, invece, molti articoli saranno disponibili a metà prezzo.

In occasione del Black Friday Skön, il brand della cosmesi bio, offre un’anteprima di offerte fino a -40% su tutti i suoi prodotti per poi portare lo sconto fino ad un picco del -50% con l’aggiunta di multi-gadget skincare in regalo da venerdì 24 a domenica 26 novembre.

In controtendenza Freitag. Per 24 ore lo store online e tutte le casse dei negozi fisici chiuderanno i battenti. Ma gli appassionati e le appassionate di borse non torneranno a casa a mani vuote: per due settimane avranno infatti la possibilità di usare la borsa che preferiscono a costo zero, perché nel pomeriggio del Black Friday lo store di Milano si trasformerà in un centro di noleggio temporaneo.

Cover photo by Freepik