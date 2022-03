I regali migliori per la festa del papà 2022

La mamma è sempre la mamma, ma mai sottovalutare il papà! Se sei alla ricerca del regalo perfetto per il tuo papà, o per il papà dei tuoi bambini, dai un’occhiata alle idee che abbiamo preparato per te!

La mamma è sempre la mamma, ma anche con il papà non si scherza! Se sei alla ricerca del regalo perfetto per la festa del papà 2022 per dire grazie di tutto a quello che, in fin dei conti, è il primo uomo della tua vita oppure se vuoi aiutare i tuoi bambini a trovare un’idea regalo che il loro papà possa portare sempre con sé, abbiamo preparato qualche suggerimento per aiutarti a scegliere. Dai regali utili a quelli luxury, dalle idee per un pensierino da realizzare a mano a quelli personalizzati.

Perché la festa del papà è il 19 marzo

La festa del papà si celebra pressoché in tutto il mondo, ma perché in Italia si è scelto proprio il 19 marzo? Anche se è a tutti gli effetti una festività laica, nel nostro Paese si è scelto come simbolo di tutti i padri quello più importante del Vangelo, ovvero San Giuseppe che la Chiesa ricorda proprio in questo giorno.

Regali personalizzati per la festa del papà

Una delle idee regalo più classiche per la festa del papà sono sicuramente i portachiavi. Se poi sono anche personalizzati allora saranno capaci di far sciogliere anche il cuore del papà più riservato.

Portachiavi personalizzabile con foto Angolo del Regalo su amazon.it

In argento o in acciaio, con una frase affettuosa, con l’impronta di una manina o con un tenero disegno infantile, un portachiavi personalizzato è non solamente un regalo di indubbia utilità, ma anche un oggetto da portare con sé per avere sempre tra le mani un segno tangibile d’amore.

Regali utili per la festa del papà

Il papà in questione è un uomo pratico, che non ama i fronzoli e a cui piace pensarsi come un uomo senza tanti grilli per la testa? E allora sicuramente gradirà ricevere un regalo utile, che gli semplifichi i gesti quotidiani.

Braun Series 9 su amazon.it

Un rasoio Braun di ultima generazione che gli permetta di tenere in ordine barba e capelli senza sforzi oppure una cartella da lavoro con tanti scomparti da tenere comodamente sotto braccio non saranno forse i regali più originali, ma un uomo dallo spirito concreto apprezzerà sicuramente un oggetto capace di accompagnarlo ogni giorno.

E se il papà festeggiato fosse anche uomo che non si ferma mai, sempre in giro per piacere o per lavoro? In questo caso un’idea regalo bella e utile sarà uno zaino da viaggio oppure un trolley rigido e leggero, facile da trasportare e da imbarcare in aereo, da abbinare a un beauty case in pelle, un borsone morbido che vada bene anche per la palestra oppure, per i momenti di relax, una seduta massaggiante o un cuscino multiuso per rilassare muscoli e articolazioni.

Foreo Luna 3 Men su amazon.it

Se volete stupire il vostro papà, puntate su un accessorio tecnologico che contribuisca a farlo diventare ancora più bello come Luna 3 Men, il device Foreo pensato per la pelle maschile.

Regali per un papà sportivo e chic

Camicia di lino Amazon Essentials su amazon.it

Se il tuo papà (o il papà dei tuoi bambini) ama essere sempre trendy e ben vestito, classico ma mai banale, puoi regalargli una camicia – un capo chiave che non può mancare nel suo guardaroba-, una giacca, un paio di scarpe in morbida pelle oppure delle sneakers trendy e sportive.

Scarpe stringate derby Clarks su amazon.it

Un papà sempre elegantissimo, invece, sarà sicuramente felice di ricevere un orologio classico, mentre uno sportivo sarà entusiasta di un orologio fitness con contapassi e contacalorie, delle cuffie bluetooth wireless – perfette per fare attività sportiva -, o ancora un casco da scooter, degli occhiali da sole o uno zaino comodo e capiente.

Tom Ford Beauty Ombré Leather Eau de Parfum 100ml €159 su eCharme.it

Infine, se devi venire incontro ai gusti di un uomo raffinato, valuta l’idea di regalare dei calici per il vino, un profumo di gran classe come Ombré Leather Tom Ford Beauty oppure dei gioielli: che siano bracciali in acciaio argentato o gemelli in oro bianco e diamanti, un papà chic sarà sicuramente in grado di apprezzare un regalo lussuoso.

Idee regalo fai-da-te

Se la creatività e le capacità manuali sono il tuo punto forte, approfittane per creare con le tue mani un pensierino per la festa del papà fatto in casa. Il tempo e l’attenzione dedicati per ideare e costruire un regalo home made saranno senza dubbio apprezzati da qualsiasi papà al mondo.

Anche se non hai molto tempo, puoi farti aiutare dai tuoi bambini per ritagliare e incollare cartoncini colorati e scampoli di stoffa per dare forma a biglietti d’auguri allegri e colorati, portapenne fai-da-te o quadretti originali e personalizzati. Sbirciando su social come Pinterest troverai sicuramente tanti spunti per regali pieni d’amore da fare con le tue mani.

Aforismi per la festa del papà

Per fare gli auguri al tuo papà, perché insieme al regalo non gli consegni un bigliettino con una frase celebre che gli dimostri tutto l’affetto che hai per lui? Se sei a corto di idee, ecco alcuni aforismi per la festa del papà.

Colui che genera un figlio non è ancora un padre, un padre è colui che genera un figlio e se ne rende degno. Fëdor Dostoevskij

A volte penso che mio padre sia una fisarmonica. Quando lui mi guarda e sorride e respira, sento le note. Markus Zusak

Le lacrime e le paure di un padre sono invisibili, il suo amore è silenzioso, ma la sua cura e protezione rimangono come un sostegno forte per tutta la vita. Ama H. ​​Vanniarachchy

Non è difficile diventar padre; essere un padre, questo è difficile. Wilhelm Busch

Per una figlia avere le attenzioni e l’affetto di un padre è come avere un’armatura permanente per il resto della sua vita. Marinela Reka

