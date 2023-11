Settimana bianca a Obereggen, nel cuore della Val d’Ega

Se state cercando un luogo da sogno dove trascorrere una piacevolissima vacanza invernale lontani dallo stress e dalla solita routine quotidiana, allora possiamo darvi una dritta sicura: una settimana bianca nell’incantevole Val d’Ega, la Eggental, una delle valli altoatesine più apprezzate in assoluto, anche per la presenza di quella meraviglia naturale che è il Lago di Carezza.

Possiamo suggerirvi anche uno splendido luogo di soggiorno: l’hotel Zischghof a Obereggen, un albergo 4 stelle in Alto Adige che si distingue per l’eccezionale livello dei suoi servizi: camere e suite ampie, eleganti e dotate di tutti i comfort, offerta benessere estremamente variegata (cabina a raggi infrarossi, vari tipi di sauna, numerose zone relax, doccia esperienziale, piscina interna all’acqua salina, percorso delle erbe, panchina panoramica e bar terrazzo), trattamenti wellness (massaggi di vario tipo, trattamenti del viso ecc.), offerta gastronomica eccezionale (colazione alpina a buffet, cena con buffet d’insalate e menu à la carte), wi-fi gratuito, parcheggio gratuito, due stazioni di ricarica per Tesla e una stazione di ricarica universale.

Attività invernali a Obereggen

Obereggen è un piccolo paese che si trova ai piedi del Latemar, noto gruppo montuoso delle Dolomiti. Se d’estate questo delizioso paese montano è incantevole, l’inverno riesce a renderlo ancora più magico e per gli appassionati della neve e delle attività invernali è un vero e proprio punto di riferimento.

Quest’anno la stagione invernale aprirà il 24 novembre 2023 e avrà termine il 7 aprile 2024 e il comprensorio sciistico di Obereggen è pronto ad accogliere le migliaia di vacanzieri che vogliono godersi questo angolo di paradiso.

A disposizione di sciatori e snowboarder ci sono 50 km di piste, 18 impianti di risalita, uno snowpark fra i migliori d’Italia, un night park, scuole di sci e di snowboard, ben 3 parchi giochi per i più piccoli, una pista da bob su rotaia e ben 13 rifugi.

La Val d’Ega è anche un paradiso per chi pratica lo sci di fondo: il Centro Fondo Lavazè offre ben 84 km di piste ai piedi del Latemar e altre possibilità si trovano a Nova Ponente, a Nova Levante e a Monte San Pietro, ai piedi del bellissimo Santuario della Madonna di Pietralba che dovreste assolutamente visitare.

Se agli sci o allo snowboard preferite lo slittino avete a disposizione diverse piste dove sfogare la vostra passione fra cui si ricordano la pista Malga Epircher Laner, la pista Malga Laab, la pista Liegalm, la pista Pfösl e la pista Absam.

Ovviamente è possibile anche fare bellissime escursioni invernali e sul sito ufficiale del comprensorio sciistico di Obereggen se ne suggeriscono due in particolare: un’escursione circolare alla Malga Epircher Laner (circa 3 ore) e un’escursione alla Malga Häusler Sam (circa 2 ore).

Un ultimo consiglio: dal momento che Obereggen si trova a soli 30 minuti di auto dalla città di Bolzano, potreste approfittarne per visitare il Mercatino di Natale di questa città, il cui periodo di apertura va dal 24 novembre 2023 al 6 gennaio 2024. Vivrete un’esperienza davvero magica ascoltando i canti natalizi e ammirando le casette di legno addobbate a festa e le tantissime luci dell’albero di Natale in piazza. Per i vari orari di apertura è consigliabile visitare il sito ufficiale della manifestazione.