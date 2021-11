Cosa regalare alla tua migliore amica per Natale

Hai già pensato ai regali di Natale per la tua migliore amica? Ecco tante proposte per iniziare a spuntare la tua to-do list!

A ben vedere, è lei la tua anima gemella: la tua migliore amica era al tuo fianco quando piangevi per la prima delusione d’amore o quando eri al settimo cielo perché avevi trovato il tuo Mr.Big. Se un vestito ti sta male te lo dice senza girarci intorno ed è la prima a fartelo notare quando sei favolosa. Per questo è difficile trovare il perfetto regalo di Natale per la tua migliore amica: conosci benissimo i suoi gusti, ma non vorresti vedere neanche un accenno di delusione quando scarterà il pacchetto. Ecco alcune idee per aiutarti a decidere cosa regalare alla tua migliore amica per il Natale 2021.

L’amica beauty addicted

L’Occitane en Provence Calendario dell’Avvento La Fabbrica dei Regali €59

La tua amica ama le sorprese? Regalale il Calendario dell’Avvento L’Occitane! Quest’anno potrai scegliere tra ben tre versioni: Scrigno di Natale con le sue 24 sorprese nascoste nelle caselline (€119), Infinitamente Provenza decorato con le grafiche dell’illustratrice inglese Isla Simpson (€199) oppure La Fabbrica dei Regali, realizzato al 100% con cartone ottenuto da silvicoltura sostenibile (€59).

Ayay Kit regalo Sono nel fiore dei miei danni €29,90 su ayay.it

Sexy e ironica. Anzi, sexy soprattutto perché ironica. Se la tua amica del cuore, immancabile compagna di innumerevoli serate di festa, è proprio così falle trovare sotto l’albero Sono nel fiore dei miei danni, il cofanetto natalizio di Ayay, la prima linea italiana di cosmetici pensati specificamente per le parti più delicate del corpo. All’interno della spiritosissima pochette Ba-Da Booster Elisir Sinuoso Rassodante Seno e Glutei a base di estratti naturali rimpolpanti e rivitalizzanti, Batty Boo Scrub Favoloso Tonificante Corpo, Glutei, Cosce che agisce sugli inestetismi della cellulite, e Gel Delizioso per Massaggi Intimi, ginecologicamente testato e 100% made in Italy. Il kit è in vendita su ayay.it e costa €29,90.

Erborian The BB Skin House €45 da Sephora

La skincare coreana, e soprattutto le sue mille maschere per tutte le esigenze, è la sua passione. Il suo cruccio, invece, è la pelle poco luminosa. Per farla felice, risolvere il suo problema e assicurarle un viso scintillante per le feste di Natale, infila nel pacchetto destinato alla tua amica del cuore The BB Skin House di Erborian. All’interno della magica casetta troverà una BB Creme Nude per mimetizzare tutte le imperfezioni e Milk & Peel Mask, l’alleato per la skincare che in soli 5 minuti garantisce una pelle perfetta. In esclusiva da Sephora a €45.

L’amica fashion victim: abiti e accessori

Shopping bag Esedra Chiara Boni

Elettrizzante e magnetica, la tua best friend attira sempre gli sguardi di tutti, quasi fosse una calamita. Ma, soprattutto, è un’appassionata fashion victim. Difficile da stupire, dici? Non se punti su un’accessorio firmato, per esempio Esedra di Chiara Boni. Pratica e capiente, questa shopping bag è realizzata in nappa trapuntata e, con il suo gusto urban, sarà l’alleata fedele pronta ad accompagnarla nei mille impegni della giornata.

Camicia da notte Verdissima

Quello degli ugly sweater, i “maglioni brutti” ravvivati dai tradizionali disegni natalizi, è un trend che resiste al passare delle stagioni, e lo conferma anche la collezioni sleepover di Verdissima: pigiami, camicie da notte, tute e vestaglie caldissime e confortevoli decorate da abeti, fiocchi di neve e decorazioni per l’albero di Natale.

L’amica che “vuole” l’imbarazzo della scelta

Jo Malone London Advent Calendar €400 su jomalone.eu e nelle Boutique Jo Malone London

La conosci da sempre e lo sai bene, la tua migliore amica ama avere l’imbarazzo della scelta. E allora perché non regalarle un Calendario dell’Avvento? Per questo Natale 2021 Jo Malone London ha pensato a tantissime soluzioni. Cologne Intense Collection, cinque tra le Colonie Intense del brand da indossare da sole o combinate tra loro (€110). Christmas Ornament in due versioni, con il nastro argento e con il nastro nero, entrambe in una confezione da appendere all’albero (€32). Luxury Dining Candles, 4 candele profumate al pompelmo per accompagnare il pranzo con le loro irresistibili fragranze (€57). Christmas Cracker, un classico della tradizione inglese disponibile in due opzioni che racchiudono in un packaging natalizio tre mini-confezioni di colonia, detergente corpo e mani e crema corpo (€39). Lo strepitoso Advent Calendar per accompagnarla con 24 tra profumi esclusivi, nuove fragranze e saponette in miniatura (€400). E molto molto altro per circondarsi con i profumi del Natale.

Calendario dell’Avvento Guerlain €590 in esclusiva su guerlain.com

Anche Guerlain, come ogni anno, propone nuovi cofanetti in edizione limitata studiati appositamente per le feste natalizie. L’anteprima assoluta è però il Calendario dell’Avvento, uno scrigno da cui lasciarsi sorprendere ogni giorno (€590). Disponibile in soli 1500 pezzi e in vendita esclusivamente sull’e-commerce guerlain.com, racchiude al suo interno 25 piccoli tesori tra flaconi L’Art et la Matière in miniatura, candele e ceramiche inedite, rossetti KissKiss e creme Abeille Royale.

L’amica sofisticata: gioielli sotto l’albero

Orologio Fossil Stella €149

Sofisticata, raffinata, elegante: quando pensi a una donna contemporaneamente classica e moderna, la prima immagine che ti si affaccia alla mente è quella della tua migliore amica. Cosa regalare per il Natale 2021 a una donna così? Per esempio un orologio come il modello Stella di Fossil. Caratterizzato dal cinturino in acciaio color oro rosa e dal quadrante color madreperla è capace di regalare un tocco di classe a qualsiasi outfit. Costa €149.

Anelli e bracciali della collezione Timeless di Pandora

Se invece preferisce i charms, non si può non parlare di Pandora! Per questo Natale 2021 il brand danese celebra tutti coloro che si amano con lo stile classico dal twist sofisticato della sua collezione Timeless. I dettagli destrutturati, le pietre dal taglio innovativo e i colori accesi si ritrovano anche sugli orecchini, sulle collane, sui bracciali e sugli anelli che associano tonalità di brillanti, oro e argento per un Natale tra divertimento e meraviglia.