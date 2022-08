Caffè e bevande in capsula: i gusti da non perdersi per l’estate

L’estate è la stagione dei piatti freschi, dei cocktail ghiacciati e dei gelati ma è anche il periodo in cui consumiamo le più svariate bevande ai gusti fruttati o cremosi. Nonostante il caldo afoso e le giornate torride non rinunciamo mai ad un buon caffè espresso o ad una colazione sfiziosa a base di cappuccino cremoso e fragranti croissant.

Proprio per questo sono sempre di più le persone che hanno il piacere di prepararsi direttamente in casa espressi e bevande buone come quelle del bar, grazie alle innovative macchine per cialde che stanno letteralmente conquistando il palato dei consumatori ed il mercato.

A tale proposito oggi abbiamo pensato di farti scoprire i gusti più sfiziosi prodotti da NeroRistretto, popolare ed apprezzata azienda di capsule e cialde compatibili per tutte le principali macchine da caffè.

Cioccolato e menta: il mix perfetto per rinfrescare il palato

Uno tra gli abbinamenti più freschi e gustosi del momento è quello che vede il buon cioccolato accompagnato con la menta. Il sapore dolce e morbido del cacao sapientemente lavorato trova nella piccantezza della menta un mix perfetto per deliziare il palato, a qualsiasi ora della giornata.

Questo abbinamento, infatti, si presta divinamente sia come break a metà mattinata o nel pomeriggio che come colazione originale e sfiziosa. Il gusto cioccomenta è perfetto per chi ama il cioccolato ma non vuole rinunciarci neanche nelle più torride giornate estive, grazie all’effetto rinfrescante della menta sul palato.

Ginseng (anche senza zucchero) per ritrovare le forze

Il caldo afoso ed il solleone possono farci perdere grandi quantità di sali minerali. L’effetto sarà quello di sentirsi stanchi e spossati, anche se abbiamo dormito molto o non abbiamo compiuto chissà quali fatiche. Ebbene per compensare questo senso di fatica e ritrovare un po’ di carica non c’è gusto migliore che quello al ginseng, preparato da Neroristretto in due opzioni: con o senza zucchero.

Il ginseng migliora lo stato di benessere psicofisico perché riduce la stanchezza, incentiva le capacità di calcolo e di ragionamento oltre a promuovere il buon umore. Abbinato ad una bevanda dolce e sfiziosa preparata espressa in cialda farai il carico di energie e, in breve, ti sentirai rigenerato e riposato. Il ginseng è ideale da bere al mattino o nel pomeriggio proprio perché risveglia l’organismo e ripristina l’attività del metabolismo.

Gianduia e nocciola per rigenerare mente e corpo

Infine suggeriamo di provare le bevande al gusto di Gianduia e Nocciola, simili ma incredibilmente diverse sul palato. Entrambe provocano un’esplosione di sapori cioccolatosi e dolci a cui è difficile resistere, soprattutto se amiamo i sapori avvolgenti e cremosi.

Il Gianduja nasce dal fortunato abbinamento tra aroma del caffè espresso, cioccolato e nocciole: un sapore che ha reso celebre la regione del Piemonte dove, tra l’altro, si producono le nocciole più pregiate di tutto il Paese.

Questi due gusti sono perfetti per rinnovare la colazione o per godere di un piccolo break sfizioso a metà mattinata e, perché no, anche come merenda pomeridiana.

Hanno il pregio di piacere a grandi e piccini e di esser diventati, in brevissimo tempo, una delle scelte più amate da chi utilizza capsule compatibili per la propria macchina da caffè.

Tisane e tè (da bere anche freddi)

Il mondo delle bevande in capsula offre anche un’ampia scelta di tè e tisane espresse profumatissime e pronte da bere in pochi secondi. Per esempio quella al gusto di limone e zenzero, tra le più vendute in assoluto, è perfetta per digerire grazie alle proprietà antiossidanti e rigeneranti della vitamina C e ai nutrienti dello zenzero, rinomato alleato dell’intestino e del sistema immunitario.

Per chi preferisce i sapori più dolciastri, invece, c’è la tisana ai frutti rossi, coloratissima e profumata. Al suo interno trovi tutti i sapori e i benefici combinati di rosa canina, ibisco, mela, sambuco, fragola e lampone grazie ai quali, ad ogni sorso, proverai l’ebrezza della natura racchiusa in una tazza fumante.

Infine chi ama i sapori classici e le versioni genuine del tè troverà i formati tradizionali di tè verde, tè al limone da alternare, di tanto in tanto, ai gusti più ghiotti a base di caffè o a quelli più leggeri degli infusi alle erbe e alla frutta.