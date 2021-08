Chi è nato oggi 30 agosto: i compleanni glamour

Tra i personaggi famosi nati oggi 30 agosto c’è Cameron Diaz, nata a San Diego in California nel 1974 e più volte candidata ai Golden Globe, agli Screen Actors Guild Awards e ai Premi BAFTA per Tutti pazzi per Mary, Essere John Malkovich, Vanilla Sky e Gangs of New York. Tra gli altri suoi film ricordiamo The Mask – Da zero a mito, Ogni maledetta domenica, In Her Shoes – Se fossi lei, L’amore non va in vacanza, La custode di mia sorella, Il matrimonio del mio migliore amico, Charlie’s Angels, Charlie’s Angels – Più che mai, The Box, The Green Hornet, Bad Teacher – Una cattiva maestra, Tutte contro lui – The Other Woman e Annie – La felicità è contagiosa, il suo ultimo lavoro prima di ritirarsi dalle scene.

Gli auguri di buon compleanno oggi vanno anche a Ilaria D’Amico, nata a Roma nel 1970 e specializzata nel giornalismo sportivo pur essendosi occupata anche di cronaca politica italiana e internazionale. All’attività giornalistica ha affiancato quella di doppiatrice dando la voce al personaggio di Saphira in Eragon, presentatrice conducendo la Notte degli Oscar e attrice recitando se stessa nel film L’allenatore nel pallone 2.

