Chi è nato oggi 31 agosto: i compleanni glamour

Come sempre, tantissimi auguri di compleanno a tutti i nati di oggi. Tra i personaggi famosi che spengono le candeline il 31 agosto c’è Richard Gere, nato a Philadelphia nel 1949 e vincitore di un Golden Globe nel 2003 per Chicago. Considerato uno dei sex symbol cinematografici degli anni Ottanta, ha recitato in tantissimi film come In cerca di Mr. Goodbar, I giorni del cielo, American Gigolò, Ufficiale e gentiluomo, Pretty Woman, Schegge di paura, La frode, Il dottor T e le donne, L’imbroglio – The Hoax, King David, Autumn in New York, Se scappi ti sposo, L’angolo rosso – Colpevole fino a prova contraria, Io non sono qui, Cotton Club, Sommersby e L’incredibile vita di Norman.

Un altro personaggio famoso nato oggi è Serena Rossi, nata a Napoli nel 1985 e diventata famosa interpretando il ruolo di Carmen nella soap Un posto al sole. In seguito ha lavorato sia come attrice che come doppiatrice e cantante recitando in fiction come Io sono Mia, doppiando Anna in Frozen – Il regno di ghiaccio e presentando il programma televisivo Detto fatto.

