Oroscopo Ottobre 2023: la bellezza secondo lo zodiaco

Il nostro Beauty Oroscopo per il mese di Ottobre 2023. Scoprite cosa vi aspetta e i gesti beauty da seguire per ogni segno dello zodiaco.

L’Autunno è ormai arrivato e, anche se le giornate sono sempre più corte e le foglie già ingialliscono sugli alberi, è importante affrontare quello che ci aspetta con positività e con il sorriso sulle labbra. Siete curiose di scoprire cosa avranno in serbo per voi le stelle della bellezza? Benvenute nel nostro Beauty Oroscopo: vi sveliamo quale mood beauty vi aspetta per il mese di Ottobre 2023!

L’oroscopo beauty dell’Ariete per questo mese

Il vostro segno zodiacale a Ottobre 2023 vi comunica una grande voglia di libertà ed evasione. Del resto, non c’è niente di meglio della nuova stagione per esplorare nuovi confini e avventurarsi in nuovi scenari. È il momento giusto per provare ad andare oltre la vostra comfort zone e provare a imparare qualcosa di nuovo anche nella bellezza.

Revlon Super Lustous Lipstick in Va Va Violet su amazon.it

Per esempio, imparare nuove tecniche di make up potrà esservi utile per valorizzare punti di forza che non pensavate di avere. Il vostro alleato più prezioso? Uno specchio ingranditore illuminato per focalizzare anche i dettagli più piccoli!

Oroscopo beauty personalizzato per il Toro

Stando alle previsioni delle stelle, per l’oroscopo di Ottobre 2023 vi aspettano grandi e gradite sorprese e momenti di intraprendenza. Siete davvero preparate per qualsiasi evenienza? Dovete essere pronte a tutto con un beauty case pronto a soccorrervi nei momenti di emergenza beauty!

Laneige Cream Skin Cerapeptide Toner & Moisturizer 170ml €33 su sephora.it

Pochi prodotti essenziali e multifunzionali sono quello che fa per voi per vivere più leggere e diventare il vostro mai più senza.

Oroscopo mensile per il segno dei Gemelli

Qualche problema di comunicazione in vista, sia sul lavoro che in amore. Vorreste essere circondate solo da persone che stimate ma, quando questo non è possibile, vi trovate in difficoltà a rapportarvi con gli altri. Cercate comunque di mostrarvi collaborative e disponibili.

BioNike Triderm Bagnoleato 250ml €14,90 su amazon.it

Per appianare tutte le tensioni concedetevi un pomeriggio di shopping liberatorio e regalatevi qualche coccola cosmetica. Non risolverà tutte le tensioni, ma in questo momento è quello che fa per voi.

L’oroscopo del mese per il Cancro

Forse in questo periodo il vostro desiderio di piacere a tutti rischia di prendervi un po’ troppo la mano. Forse, soprattutto sul lavoro, aspirate a una perfezione assoluta che è difficile (se non impossibile) da raggiungere. E per questi motivi l’ansia sta facendosi sentire più del giusto. Non buttatevi giù, troverete sicuramente uno stratagemma per tornare scoppiettanti come sempre.

Tesori d’Oriente Profumo aromatico Karma eau de toilette 100ml €4,99 su amazon.it

Trovate il giusto modo per incanalare la vostra energia, allentate la briglia e lasciatevi andare alle vostre passioni più positive, in amore ma anche dedicandovi ai vostri hobby. Cercate di tenere a bada il vostro temperamento con un profumo frizzante e positivo.

L’oroscopo personale per il Leone

Alti e bassi, salite rapidissime e vertiginose cadute. Questo mese per voi sarà un’altalena di emozioni alla lunga un po’ sfiancante. Per mantenervi serene è indispensabile recuperare la calma. Iscrivetevi a un corso di yoga e iniziate a praticare la mindfulness.

FOREO UFO 3 su amazon.it

Curate la vostra bellezza a partire da dentro, con tisane depurative e scegliete con cura i vostri prodotti di skincare, meglio puntare su cosmetici naturali e biologici ricchi di estratti vegetali e privi di sostanze controverse come i petrolati e i siliconi.

Il beauty oroscopo per il segno della Vergine

Le vostre previsioni zodiacali per il mese di Ottobre nascondono qualche insidia. Tra alti e bassi, imprevisti e casualità, prese di distanza e riavvicinamenti, vi aspetta un periodo movimentato. Siate pronte a prendere tutto il buono che ne verrà e a non lasciarvi sopraffare dagli inevitabili aspetti negativi.

Youth To The People Peptides +C Energy Eye Concentrate €49 su sephora.it

Le previsioni per Ottobre per la Bilancia

Le energie sicuramente non vi mancano! Questo mese non perderete sicuramente tempo e vi lancerete in nuove inaspettate avventure amorose che risolleveranno la vostra autostima.

Kiko Milano Glamour Multi Finish Eyeshadow Palette in Blue Variations su amazon.it

Attenzione però a non strafare, il rispetto per l’altra persona deve venire prima di tutto. Se siete alla ricerca del make up giusto per attirare l’attenzione, seguite le tendenze di stagione e sbizzarritevi senza paura con grafismi e colori vibranti.

Cosa dice l’oroscopo beauty per il segno dello Scorpione

Il timore di deludere le persone che vi sono care questo mese rischia di bloccarvi: i cambiamenti che vi attendono sul lavoro e nella vita affettiva potrebbero mettervi in difficoltà, soprattutto potreste incontrare qualche problema nel comunicare ai vostri cari i vostri cambi di programma.

NYX Professional Makeup Lip Lingerie XXL in Strip’d Down su amazon.it

Concedetevi di pensarci con calma, senza dimenticare di gratificarvi. Un rossetto nuovo o un nuovo profumo renderanno più semplice affrontare il mondo con un sorriso.

L’oroscopo di Ottobre 2023 per il Sagittario

Rimuginare è nel vostro carattere, ormai lo sapete. Ma siete davvero sicure che pensare e ripensare ad avvenimenti passati possa aiutarvi a trovare il bandolo della matassa? Ricordatevi della saggezza popolare e inaugurate Ottobre al motto di “è inutile piangere sul latte versato” e concedetevi un po’ di indulgenza verso voi stesse.

Garnier Maschere in tessuto HydraBomb su amazon.it

Riscoprite il piacere di prendervi cura di voi dedicandovi qualche acquisto beauty in più, come un bel rossetto o un profumo nuovo, e trovate finalmente il tempo di provare quelle maschere viso che avete rimandato finora.

Qual è la coccola beauty per il segno del Capricorno

Le stelle del mese di Ottobre vi suggeriscono di fare attenzione a non cedere allo stress! Affrontate con pazienza gli intoppi sul lavoro e contate fino a dieci prima di una discussione con il partner. Volete ritrovare la giusta energia? Una giornata in SPA in queste situazioni fa miracoli.

L’Occitane Gel doccia Rosa su amazon.it

Concedetevi una pulizia del viso e un massaggio rigenerante e tornerete come nuove. E a casa? Accendete una candela dal profumo speziato, riempite la vasca di schiuma e rilassatevi!

Il mese di Ottobre per il segno dell’Aquario

Avete imparato a fare selezione tra le cose importanti e il superfluo da lasciare andare, le previsioni per il vostro segno zodiacale vi spingono a ritrovare il giusto equilibrio e le energie per ripartire con il piede giusto.

SkinLabo Super Puffy Lips su amazon.it

Lasciatevi alle spalle chi vi ha deluso nel corso dell’anno e ripartite da voi anche quando si parla di beauty routine. La parola d’ordine? Idratazione, idratazione, idratazione, anche e soprattutto nelle zone più delicate.

Oroscopo dei Pesci personalizzato

Il vostro oroscopo per Ottobre 2023 vi suggerisce di tenere a bada l’impulsività, fermare la vostra corsa a rotta di collo verso la meta e tenere sotto controllo tutto ciò che vi circonda per essere pronte a cambiare rotta quando le circostanze lo richiederanno.

Acqua alle Rose Kit Routine Senza Età su amazon.it

Approfittate dell’autunno per cominciare a rinnovarvi partendo dalla vostra bellezza, potrebbe essere arrivato il momento di pensare a un check della vostra pelle, per iniziare una beauty routine che veramente si addica alle vostre esigenze.