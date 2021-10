La beauty routine per prevenire le rughe

Tutti gli step e i consigli per una beauty routine efficace a prevenire la comparsa di rughe e altri inestetismi della pelle come macchie e cicatrici.

Come prevenire le rughe d’espressione

Sono le rughe più comuni e solitamente le prime a comparire. Stiamo parlando delle rughe d’espressione: sulla fronte, ai lati della bocca e nel contorno occhi. Se da una parte raccontano una storia fatta di tanti sorrisi, dall’altra potrebbero essere il campanello d’allarme che il processo d’invecchiamento della pelle è iniziato. Prevenire le rughe del viso per rallentare questo processo contribuisce a dare al viso un aspetto radioso e riposato, ritardando e limitando la comparsa delle prime rughe. Ecco alcuni consigli utili su come prevenire le rughe d’espressione con una corretta beauty routine.

Pulizia prima di tutto

Lycia Struccante bifasico micellare con olio di tsubaki 250ml €4,29

Un passaggio importantissimo e per niente scontato. Per avere un pelle idratata al top e quindi con meno rughe, è necessario pulire in profondità il viso mattino e sera. Eliminare le impurità, i residui di make up e le tracce di inquinamento atmosferico è il compito del primo gesto fondamentale della beauty routine. Lo struccante bifasico micellare di Lycia è un detergente che grazie alla formula in due fasi rimuove efficacemente anche il trucco waterproof senza lasciare residui oleosi, mentre l’olio di tsubaki (o camelia giapponese) restituisce alla pelle nutrimento e luminosità.

Lotta allo stress

Siero antirughe Sephora Collection €19,99

Lo stress è un acerrimo nemico della pelle. Andare a letto tardi, dormire poco, viaggiare di frequente e il cambio di stagione possono provocare irritazione, rossore e disidratazione e in ultima istanza contribuire alla comparsa di rughe e segni d’espressione. Per contrastare il naturale (e inevitabile) invecchiamento della pelle e ritardarlo il più possibile, è senz’altro consigliato condurre uno stile di vita sano. In aggiunta, è utile adottare un trattamento ad hoc, come il nuovo Siero antirughe Sephora Collection. Grazie al 97% di ingredienti di origine naturale e alla formula a base di bakuchiol, attivo noto per le sue proprietà anti-age, aiuta la pelle a mantenersi liscia e tonica.

Contorno occhi

Guerlain Abeille Royale Eye R Repair Serum 20ml €105 su amazon.it

Da applicare prima del siero e della crema idratante, il contorno occhi agisce sulle rughe più odiate dalle donne, le famose “zampe di gallina”, che se inizialmente fanno parte soltanto delle rughe d’espressione, possono diventare più persistenti nel tempo. Da usare come prevenzione prima dei 30 anni, assolutamente un must have dopo aver spento trenta candeline, il contorno occhi va applicato come primo prodotto dopo il detergente e il tonico. Abeille Royale Eye R Repair Serum di Guerlain assicura uno sguardo luminoso, fresco e riposato grazie alla BlackBee Eye Repair Technology, una rivoluzionaria tecnologia che sfrutta le straordinarie proprietà del miele, due polimeri tensori di origine naturale e un esclusivo complesso anti-fatica per minimizzare immediatamente le occhiaie.

Siero anti-aging

Siero filler viso Gli Elementi

In una beauty routine che contrasta e previene la comparsa delle rughe, il siero anti età è il prodotto che fa la differenza. Nel siero antirughe infatti i principi attivi sono molto concentrati e va applicato sia al mattino che alla sera. Tra i migliori sieri anti age c’è il Siero filler de Gli Elementi, un prodotto innovativo che ridisegna l’ovale del viso e contrasta l’invecchiamento cutaneo precoce nutrendo e idratando la pelle.

Pixi +C Vit Glow-Y Powder €18

La vitamina C è un altro principio attivo molto prezioso per contrastare i segni del tempo, e Pixi ha dedicato a questo ingrediente un’intera gamma di prodotti: +C Vit Collection, una collezione che abbina skincare e trucco. Le amanti del makeup no makeup possono puntare su Glow-Y Powder, una polvere minerale da usare sola o sopra il maquillage per illuminare il viso nutrendo e proteggendo la pelle al tempo stesso grazie alle vitamine A ed E e all’acido ferulico.

Rimedi antimacchie

Le macchie causate dal sole o dal tempo possono essere combattute con rimedi naturali e protezioni solari adeguate anche in città, ma è bene inserire all’interno della propria beauty routine anche dei prodotti che contrastino i danni specifici di zone delicate quali il viso.

Miamo Pigment Control Advanced Serum (30ml €69) e Triple Brightening Cream (50ml €59) su miamo.com

Miamo ha messo a punto due prodotti da usare in sinergia per proteggere la pelle del viso dagli inestetismi dell’iperpigmentazione. Pigment Control Advanced Serum, formulato con il 95% di ingredienti di origine vegetale, sfrutta le proprietà dell’acido tranexamico, del tetrapeptide-30, dell’acido idrossifenossi propionico e di un complesso vegetale per inibire la formazione della melanina e impedire il suo traferimento verso la superficie. Triple Brightening Cream, a base di ingredienti attivi come la niacinamide, l’esilresorcinolo e l’acido gallico, svolge un’azione antiossidante e previene l’accumulo di melanina.

Estée Lauder Perfectionist Pro Aqua UV Gel SPF50 30ml €43

Il gel Perfectionist Pro Aqua UV Gel SPF50 di Estée Lauder (disponibile in alcuni punti vendita selezionati a partire da fine maggio 2020) è adatto a tutti i tipi di pelle e offre una protezione solare di livello professionale contro tutti i principali tipi di aggressione ambientale. All’interno della sua formula sono presenti l’estratto di giglio tigre, che combatte i danni all’elastina, e un’associazione di 8 potenti antiossidanti per aiutare la pelle a proteggersi da agenti inquinanti come fumo, raggi infrarossi e polveri sottili.

Crema idratante

Skön Artic Waterfalls Hydragel

Ogni beauty routine che si rispetti termina con l’applicazione della crema idrante, con proprietà specifiche a seconda del tipo di pelle. Artic Waterfalls Hydragel, il gel idratante di Skön, è adatto a tutti i tipi di pelle e, grazie all’acido ialuronico concentrato al 25%, alla provitamina B3, e a estratti naturali come quello di aloe barbadensis e mirtillo nero, previene la formazione delle rughe e combatte il fotoinvecchiamento.

La maschera

Skinlabo Maschera viso extra lifting €18 su skinlabo.com

Per evitare la comparsa di nuove rughe e minimizzare l’aspetto di quelle già esistenti, è buona norma fare una maschera di bellezza 1 o 2 volte la settimana. La Maschera Viso Extra Lifting di Skinlabo è perfetta per combattere i segni dell’età quando si ha poco tempo perché senza risciacquo. Tra i suoi attivi spiccano l’acido ialuronico che garantisce idratazione, il peptide Argirelox che combatte i segni d’espressione e il Bio Gf-complex, un complesso rivitalizzante per le cellule. La maschera è senza parabeni, glutine e allergeni ed è interamente made in Italy.

Come idratare la pelle del viso

Seguire una corretta beauty routine al mattino e alla sera non è sufficiente per prevenire la comparsa di rughe d’espressione. All’uso dei prodotti skincare giusti, va unito uno stile di vita sano per idratare a fondo la pelle del viso e il corpo in generale. Quindi bottiglietta d’acqua sempre a portata di mano per bere molto nel corso della giornata e una dieta equilibrata completano e potenziano la beauty routine.

Photo credit: