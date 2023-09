Le sfilate della Milano Fashion Week Primavera/Estate 2024

Iniziate ai primi di settembre, le sfilate moda donna per la Primavera/Estate 2024 fanno tappa a Milano. Ecco i defilé più interessanti.

Iniziate ai primi di settembre, le sfilate del prêt-à-porter donna hanno il loro terzo appuntamento con la Fashion Week di Milano. Il capoluogo lombardo, come sempre, ha segnato la sua tappa del mese della moda con un tocco inconfondibile.

I designer di casa nostra hanno presentato le collezioni donna per la Primavera/Estate 2024 a partire dal 19 fino al 25 settembre, in uno stilosissimo tour de force lungo 7 giorni.

Laura Biagiotti Primavera/Estate 2024

Laura Biagiotti Primavera/Estate 2024. Photo by Alessandro Levati courtesy press office

Per la Primavera/Estate 2024 Lavinia Biagiotti Cigna prende forza e slancio dalle radici della Maison fondata dalla madre portando sulla passerella del Teatro Studio Melato gli affreschi cinquecenteschi del Castello Marco Simone, casa e sede dell’Azienda.

Laura Biagiotti Primavera/Estate 2024. Photo by Alessandro Levati courtesy press office

Abiti regali e versatili da indossare dal mattino fino alla sera pensati per una donna che si riappropria del proprio tempo dando valore alle proprie esigenze in un atto di libertà che passa anche dalla moda: questa è la collezione estiva di Laura Biagiotti.

Laura Biagiotti Primavera/Estate 2024. Photo by Alessandro Levati courtesy press office

Capispalla che proteggono come una corazza, giacche che si indossano con il tailleur ma anche con l’abito da sera, stampe che tra figure antropomorfe, animali immaginifici e motivi vegetali invitano a un viaggio nel “fantastico” sfilano accanto a completi laminati e alla maglieria, cult di Biagiotti, che si illumina di stass o si moltiplica in centinaia di striscioline di cashmere lavorate a mano andando a comporre un abito danzante di frange.

SARAWONG Primavera/Estate 2024

SARAWONG Primavera/Estate 2024. Photo courtesy press office

Per la nuova linea della stagione calda, SARAWONG prende ispirazione dall’intramontabile estetica delle antiche ceramiche cinesi della dinastia Song, catturandone le forme sinuose, gli smalti vividi e i motivi armoniosi e riportandoli in una collezione dal design contemporaneo e silhouette definite e pulite, con l’aggiunta di dettagli intricati che possono essere interpretati come un omaggio alla complessità e profondità della bellezza femminile.

SARAWONG Primavera/Estate 2024. Photo courtesy press office

La raffinatezza di SARAWONG viene proposta su capi dalle curve armoniose e motivi delicati che, fondendo armoniosamente motivi tradizionali della ceramica e forme innovative, stabilisce un ponte tra il passato e il presente. Anche nelle borse e nei gioielli si intravedono i diversi profili dei vasi e le forme arrotondate della porcellana hanno un richiamo nelle forme ad arco dei polsini, delle maniche e dei fianchi.

SARAWONG Primavera/Estate 2024. Photo courtesy press office

I colori sono vibranti con il rosa, il rosso, il blu e l’azzurro che suonano Il ritmo della Cina (così si chiama la collezione), un ritmo che celebra la bellezza della diversità delle donne in tutte le loro forme e stili.

Iceberg Primavera/Estate 2024

Nel festeggiare il 50esimo compleanno di Iceberg, James Long porta in passerella per la Primavera/Estate 2024 una collezione energica, una rinascita radicale con una marcia in più.

Questo è il vero spirito di Iceberg oggi: divertente, assoluto, sicuro di sé, forte. La pelle di serpente è il simbolo di una vita in costante trasformazione. Una vita da vivere al massimo senza mai fermarsi, guardando sempre avanti. I capi sono pensati per essere indossati divertendosi e per ballare fino all’alba

Iceberg Primavera/Estate 2024

ha detto il Direttore Creativo nel presentare lo show. Ed ecco che Long porta in passerella linee decise, silhouette che si rimpiccioliscono e stampe effetto pelle di serpente che sono metafora esplicita della rinascita.

Iceberg Primavera/Estate 2024

Dettagli metallici e zip impreziosiscono tutti i capi di una collezione che celebra efficacemente lo stile utilitario che è al cuore dell’heritage contemporaneo del brand. Grande importanza anche accessori: gli stivali in pelle effetto pitone e gli stivali a corsetto hanno il tacco a forma di I, mentre una envelope bag d’archivio è stata rivisitata con volumi più moderni.

Cover photo by Stefano Masse courtesy Laura Biagiotti press office