Siero alla Vitamina C: tutti i migliori antiossidanti viso

Tutti i migliori prodotti sul mercato per scegliere il vostro siero alla vitamina C, un vero e proprio elisir di giovinezza ad azione antiossidante e illuminante

Un siero alla Vitamina C è un concentrato di giovinezza per il nostro viso. La Vitamina C, o acido ascorbico, è un ingrediente davvero prezioso per la nostra bellezza oltre che per la nostra salute. È infatti un principio attivo ricchissimo di antiossidanti, i quali favoriscono la rigenerazione delle cellule e le proteggono dai processi ossidativi innescati dai radicali liberi. Inoltre, la Vitamina C protegge dai danni solari, ha un’azione schiarente su macchie e discromie e regala un incomparabile effetto radioso e luminoso alla nostra pelle. Abbiamo selezionato per voi i migliori prodotti tra cui scegliere il vostro siero alla Vitamina C, tutti da provare!

Siero alla Vitamina C: i prodotti migliori

ISDIN Siero Flavo-C Forte

ISDIN Siero Flavo-C Forte 1 flaconcino €26,90 e 3 flaconcini €69,90 su amazon.it

Un siero di difesa antirughe ricco di antiossidanti e arricchito con Vitamina C per bloccare i radicali liberi e correggere le rughe già presenti. Inoltre protegge la pelle dall’inquinamento e la idrata in profondità grazie al sistema pollution-defense e all’acido ialuronico.

Estée Lauder Perfectionist Pro Intense Brightening Essence Ampoule Vitamin C/E + Licorice

Estée Lauder Perfectionist Pro Intense Brightening Essence Ampoule Vitamin C/E + Licorice 4 ampolle da 10ml €160

Un puro concentrato di principi attivi a intensa azione rigenerante e illuminante. Un vero e proprio booster che lenisce, leviga e uniforma la carnagione donandovi, in quattro settimane, una pelle compleatmente nuova, tonica e luminosa.

Ole Henriksen Banana Bright Vitamin C Serum

Ole Henriksen Banana Bright Vitamin C Serum €59 da Sephora

Per combattere opacità, segni d’espressione, rughe, macchie e texture irregolare della pelle, Ole Henriksen ha puntato sul potere antiossidante delle Vitamina C per risultati anti-age sia preventivi che correttivi. Un potente siero che protegge alla perfezione dal fotoinvecchiamento grazie alla sinergia di poliidrossiacidi e acido ialuronico. Inoltre i suoi pigmenti speciali ispirati alla “banana in polvere” regalano una luminosità istantanea mentre la texture morbida e non appiccicosa e il profumo naturale di arancia appena sbucciata regalano un’incredibile esperienza sensoriale.

Pixi Vitamin-C Serum – Elisir illuminante

Pixi Siero alla Vitamina C 30ml €31 su asos.com

Insieme al detergente, al tonico e alla lozione idratante, l’elisir illuminante fa parte della linea alla Vitamina C di Pixi, una routine skincare completa per regalare nuova luce all’incarnato, stimolare il microcircolo e minimizzare rughe e macchie cutanee. Il siero, da utilizzare sulla pelle pulita, è un vero concentrato di elementi antiossidanti, vitamina C e acido ferulico per contrastare gli effetti nocivi dei radicali liberi e donare uniformità e luce alla pelle di viso, collo e décolleté.

Lixir Skin – Vitamin C Paste

Lixir Skin – Vitamin C Paste 50ml €39 su www.greensoulcosmetics.com

Una maschera perfetta da utilizzare tutte le mattine, con una piacevole texture setosa e morbida dalle delicate note di Mandarino e Gelsomino. Questo trattamento mira a neutralizzare l’azione ossidante di sebo e proteine stimolando la produzione di Collagene ed Elastina, contrasta i radicali liberi, fornisce una protezione solare naturale contro i raggi UVA e UVB e regola la produzione di Melanina. I segni di stanchezza e imperfezione appaiono visibilmente ridotti e la pelle risulta più tonica, luminosa e uniforme.

Kiehl’s Powerful Strength Line Reducing Concentrate

Kiehl’s Powerful Strength Line Reducing Concentrate su amazon.it

La sua formula contiene il 10,5% di Vitamina C, riduce visibilmente le rughe e le linee d’espressione e può essere utilizzato anche per il contorno labbra e occhi. Flacone da 50ml o 75ml, €57 – €76

SVR Hydracid C20

SVR Hydracid C20

SVR Laboratoires è un brand francese con ottimi prodotti di skincare, davvero efficaci e a un prezzo abbordabile. Un siero concentrato con una texture cremosa e una concentrazione di Vitamina C stabilizzata al 20%. Effetto radioso istantaneo ed efficace protezione dai danni ossidativi di UV e inquinamento.

Lierac Concentré Mésolift

Lierac Concentré Mésolift su amazon.it

Trattamento concentrato al 15% con il complesso multi-vitaminico Mésolift (Vitamine A, C, E, B5, B6) arricchito da 6 minerali e acido ialuronico; una botta di giovinezza istantanea per la vostra pelle che appare da subito luminosa e rivitalizzata. Contiene estratto di arancia rossa.

REN Siero Radiance Perfectum

Grazie all’alta concentrazione di acidi naturali della frutta, quello siero regala istantaneamente una pelle ultra levigata, priva di imperfezioni o discromie, luminosissima dopo poche applicazioni, energizzata come non mai. A base di ingredienti naturali.

Diego Dalla Palma Siero Intensivo alla Vitamina C

Diego Dalla Palma Siero Intensivo alla Vitamina C su amazon.it

La linea di cosmetici Diego Dalla Palma ha anche ottimi prodotti di skincare, come questo siero super concentrato di Vitamina C. Gocce ad azione antiage che riparano la pelle, la proteggono dallo stresso ossidativo e la rigenerano.

La Roche Posay Redermic C

La Roche Posay Redermic C su amazon.it

La linea Redermic di La Roche Posay è riconosciuta come tra le più efficaci sul mercato. Questo siero cremoso, in particolare, è addizionato con Vitamina C per proteggere anche dall’azione ossidativa oltre a svolgere una potente azione antirughe. Leviga, rassoda e uniforma l’incarnato.

John Masters Organics Siero Anti aging Vitamina C

John Masters Organics Siero Anti aging Vitamina C su amazon.it

Un prodotto completamente organico a base di estratto naturale di Vitamina C derivato dall’acerola, penetra negli strati più profondi della pelle per una intenza azione antiage. Contiene inoltre estratti di alga e di rosa per idratare a fondo e stimolare la produzione di collagene.