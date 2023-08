Come truccarsi gli occhi

Come tutti sappiamo, esistono diverse tipologie di occhi: piccoli, grandi, a mandorla, inclinati verso il basso, ma tutti lo stesso compito: esprimere chi siamo nel profondo.

Indipendentemente dal fatto che siano marroni, neri o verdi, è fondamentale valorizzarli al meglio. Vediamo come truccare gli occhi in modo professionale.

Come risaltare gli occhi con il trucco

Per far sembrare gli occhi più grandi grazie al trucco e per metterli in risalto, puoi seguire questi piccoli suggerimenti:

Correggi le imperfezioni : applica un correttore o un primer per occhi per coprire eventuali imperfezioni come le occhiaie.





: applica un correttore o un primer per occhi per coprire eventuali imperfezioni come le occhiaie. Illumina la zona sotto gli occhi: applica un correttore più chiaro rispetto al tuo tono di pelle nella zona sotto gli occhi per coprire le occhiaie e illuminare l’area, rendendo lo sguardo più luminoso.

Mantieni le sopracciglia in ordine e ben definite: grazie all’ utilizzo anche di una semplice matita per sopracciglia riempi eventuali “vuoti” per definire la forma. Sopracciglia ben disegnate e definite possono aiutare a valorizzare la forma degli occhi e migliorare l’aspetto del viso.

Applica un ombretto luminoso: sull’arcata sopraccigliare e all’angolo interno dell’occhio applica un ombretto luminoso per fare sembrare lo sguardo più aperto e grande.

Applica l’Eyeliner lungo la linea delle ciglia superiori: in base al tuo stile e all’effetto finale desiderato puoi scegliere una linea sottile e naturale o una più spessa e forte. Come colore scegli preferibilmente tra il nero o il marrone scuro.

Applica il Mascara per volume e allungamento: Il mascara è fondamentale per aprire il tuo sguardo ed e allungare le ciglia. Applicane uno o due strati sulle ciglia superiori e se ti piace anche sulle ciglia inferiori. Prova ad utilizzare un piegaciglia per incurvare le ciglia prima di applicare il mascara.

Applica una Matita bianca o color carne: l’applicazione di una matita per occhi bianca o color carne sulla rima inferiore dell’occhio desideri è il segreto per far sembrare gli occhi ancora più grandi.

Quando trucchi gli occhi presta molta attenzione alla pulizia pulendo sempre eventuali sbavature e correggendo gli errori preferibilmente con un cotton fioc imbevuto di struccante senza oli.

Come applicare l’ombretto sugli occhi

Applicare l’ombretto sugli occhi può sembrare difficile all’inizio, ma piano piano diventerà sempre più facile. Ecco una guida dettagliata su come farlo:

Prima di iniziare scegli una combinazione di ombretti adatta all’occasione. Ad esempio puoi selezionare tre tonalità: una base (color pelle) , un colore medio (per la piega dell’occhio) e uno più scuro (per garantire profondità e definizione).

Pronta? Iniziamo!

Applica un primer occhi o correttore: per preparare la palpebra inizia creando una base uniforme per l’ombretto. Questa base garantirà anche resistenza e lunga durata.

Applica il colore base: aiutandoti con un pennello per ombretti applica il colore base sull’intera palpebra mobile, dall’angolo interno verso l’esterno.

Crea la piega: applica il colore medio nella piega naturale dell’occhio con un pennello più piccolo a setole morbide in movimenti di va-e-vieni e sfuma bene.

Applica il colore scuro: per un look più intenso applica il colore scuro lungo la linea delle ciglia superiori con un pennello più piccolo, partendo dall’angolo esterno dell’occhio verso l’interno. Puoi sfumare leggermente questo colore per evitare linee troppo marcate.

Crea una punta di luce: utilizza un ombretto più chiaro o luminoso e applicalo sull’angolo interno dell’occhio e sotto l’arcata sopraccigliare. Questo punto di luce farà sembrare gli occhi più grandi e luminosi.

Sfuma: La sfumatura dei bordi tra i colori è essenziale per un aspetto professionale.

Ricorda di utilizzare pennelli puliti per evitare di mischiare i colori.

E se dovessi utilizzare un ombretto in crema? Le “regole” sono più o meno le stesse ma gli ombretti in crema spesso vanno a finire nelle pieghette nell’occhio, per evitare questo applica sempre sopra un ombretto in polvere (preferibilmente dello stesso colore) oppure una leggera passata di cipria trasparente.

Quali ombretti stanno bene con gli occhi marroni

Gli occhi marroni sono poco “vincolanti” e possono essere valorizzati da una vasta scelta di colori di ombretto. In generale ecco alcuni suggerimenti per gli ombretti che stanno bene con gli occhi marroni:

Toni caldi e terracotta: Ombretti nei toni del rame, bronzo, arancione, pesca e marrone caldo sono perfetti per esaltare gli occhi marroni. Questi colori creano un bel contrasto con l’iride e donano uno sguardo caldo e avvolgente.

Tonalità dorate: Le tonalità dorate e bronzo possono far risaltare gli occhi marroni, soprattutto quando applicate sull’angolo interno dell’occhio e sull’arcata sopraccigliare per aggiungere un tocco di luce.

Verde: Il verde è un colore complementare al marrone, quindi ombretti verdi e sfumature di verde oliva possono fare risaltare il colore degli occhi e creare un effetto accattivante.

Viola: Gli ombretti borgogna, prugna e viola scuro sono perfetti per aggiungere profondità allo sguardo e creare un effetto sofisticato, soprattutto per le occasioni serali.

Bronzo e oro rosa: Queste tonalità mettono in risalto la ricchezza del colore marrone degli occhi e donano un aspetto luminoso e glamour.

Marrone neutro e beige: Se preferisci un look naturale e sottile, gli ombretti marroni neutri e le tonalità beige possono essere un’ottima scelta. Scegli tonalità leggermente più scure del tuo colore della pelle per definire delicatamente gli occhi.

Blu scuro e navy (per contrasto): Se vuoi sperimentare e creare un effetto più audace, gli ombretti blu scuro o navy possono creare un bel contrasto con gli occhi marroni, mettendoli in evidenza.

Ombretti shimmer e metallizzati: Gli ombretti shimmer e metallici possono essere usati per aggiungere un tocco di luminosità e dare maggiore profondità e dimensione agli occhi marroni.

Ricorda: la scelta dei colori dipende anche dal tono della tua pelle e dal tuo gusto personale. Sperimenta con colori diversi e stili finché non trovi quello che ti fa sentire più a tuo agio e mette in risalto la tua bellezza.