Oroscopo Novembre 2023: la bellezza secondo lo zodiaco

Curiose di scoprire cosa hanno in serbo le stelle della bellezza e quale sarà il giorno più bello per voi secondo gli astri? Seguite i nostri consigli per un mese di Novembre 2023 a tutta bellezza!

Novembre è per molti un mese un po’ triste, con le giornate che si accorciano e le temperature che diventano via via più rigide. Volete scoprire come affrontare questo mese nel migliore dei modi e all’insegna della bellezza? È il momento del nostro Beauty Oroscopo del mese di Novembre.

Abbiamo interrogato le stelle per consigliarvi come essere al top in base al vostro segno zodiacale! Continuate la lettura per seguire tutti i nostri consigli per l’Oroscopo Novembre 2023!

L’oroscopo mensile per il segno dell’Ariete

Dubbi, paure e incertezze, di tanto in tanto, possono assillare anche le persone equilibrate come voi. E, a volte, può capitare di soffrire particolarmente le stagioni più fredde, con il rischio di sembrare scorbutiche e piene di tensione.

Jean Paul Gaultier Scandal Le Parfum su amazon.it

Fate un bel respiro profondo, cercate di non innervosirvi più del necessario e passate all’azione: i prossimi mesi potrebbero rivelarsi abbastanza impegnativi! Per rimettervi in pace con il mondo e aiutarvi a riconsiderare tutto nella giusta prospettiva, quello che vi occorre è un profumo “coccola” dai sentori gourmand.

Cosa prevede l’oroscopo del mese di Novembre 2023 per il Toro

Qualche nuvola in vista sul lavoro, un po’ di maretta nella vita sentimentale, il tentativo affannoso di dover piacere a tutti, e il vostro umore diventa subito più cupo. Calma e sangue freddo, la bellezza è un rifugio sicuro!

L’Oréal Paris Eyeliner Matte Signature in Fuchsia su amazon.it

Scaricate lo stress concedendovi una beauty routine più accurata del solito. Truccatevi con cura perfezionando la vostra tecnica e sperimentando con i colori, questo momento di relax allontanerà tutti i brutti pensieri.

Le stelle dell’oroscopo dei Gemelli per Novembre 2023

Approfittate della nuova stagione per ammorbidire i vostri spigoli e per imparare ad affrontare i piccoli inconvenienti della quotidianità con una maggiore elasticità e con il sorriso sulle labbra.

FOREO BEAR2 eyes & lips €219 su amazon.it

Circondatevi di persone che sappiano tirare fuori il meglio di voi senza chiedervi di annullarvi per gli altri. Il vostro oroscopo mensile vi suggerisce di tirar fuori il vostro lato più estroso, e di farlo anche attraverso la cura di voi stesse, dedicando un po’ del vostro tempo alla bellezza.

Com’è il segno del Cancro per il mese di Novembre

Il vostro oroscopo mensile vi vede libere e felici, a contatto con il vostro io interiore e con la natura. I giorni di vacanza vi hanno ricaricato di energia e, tra i buoni propositi per l’autunno, vi siete ripromesse di non perdere questo mood positivo.

Tesori d’Oriente Doccia Crema Aromatico Tè Verde Matcha 250ml €2,15 su amazon.it

Per non farvi sopraffare dalla quotidianità, scappate per un fine settimana fuori porta appena ne avete l’occasione. Per immergervi nella vostra interiorità anche in città, ritagliatevi un momento solo vostro, riempite la vasca di bollicine, versatevi qualcosa da bere e rilassatevi!

Oroscopo mensile per il segno del Leone

Qualche difficoltà di comunicazione in vista, sia sul lavoro che in amore. Vorreste essere circondate solo da persone che stimate ma, quando questo non è possibile, vi trovate in difficoltà a rapportarvi con gli altri. Cercate comunque di mostrarvi collaborative e disponibili.

Sephora Collection Hot Cocoa Mask €4,99 su sephora.it

Per appianare tutte le tensioni concedetevi un pomeriggio di shopping liberatorio e regalatevi qualche coccola cosmetica. Quello che fa per voi? Una maschera antiaging ad azione nutriente e lenitiva.

Oroscopo per il segno zodiacale della Vergine

Accontentarvi non fa per voi, soprattutto in amore. E i risultati si vedono: novembre si prospetta particolarmente piccante e vivace. È il momento di mettere il turbo alla vostra relazione, soprattutto se siete in coppia da parecchio tempo. Preparate una sorpresa al vostro partner sfoggiando un beauty look diverso da solito, magari con un nuovo taglio di capelli o una nuova manicure.

Revlon Professional Equave Curls Definition 200ml €24,40 su amazon.it

I trend del momento? Onde morbide e seducenti e unghie dalla forma a mandorla, da scegliere in un colore nude per essere sempre raffinate. Il look giusto anche per chi è single ed è alla ricerca di nuove conquiste.

Le previsioni beauty per il segno della Bilancia

Quello che sicuramente non desiderate è passare i prossimi mesi a rimpiangere i treni persi e le occasioni perdute. Per evitarvi un’autunno fatto di rimorsi, è proprio adesso che dovete gettare le basi. Quindi bando alla pigrizia e siate pronte affrontare i tanti impegni che vi si presenteranno.

Laneige Water Sleeping Mask 70ml €35,90 su sephora.it

E se accuserete un po’ di stanchezza prendetevi pure il vostro tempo per recuperare le energie. Fate una bella maschera al viso e non dimenticate di mettere il contorno occhi mattina e sera: i primi segni delle preoccupazioni si trasformano subito in zampe di gallina!

L’oroscopo beauty mensile per lo Scorpione

Novembre vi sorride e voi non potrete fare a meno che essere di ottimo umore e ringraziare le stelle favorevoli! Tutto procede per il meglio ed è un ottimo motivo per festeggiare mettendo da parte esitazioni e perplessità e approfittarne per lanciarvi in nuove avventure.

wet n wild Color Icon in Petalette su amazon.it

Bando alla timidezza, dunque, questo è il momento di osare e anche le tendenze beauty di stagione vi spingono all’azione: è il momento di sfoggiare make up in toni metallici, eyeliner grafici e labbra intense e mat.

Cosa dice l’oroscopo beauty per il segno del Sagittario

Il vostro novembre è all’insegna della stabilità, sia sul lavoro che nella vita sentimentale. Bene? Forse, perché questi in questi ultimi mesi del 2023 si fa forte in voi la ricerca di novità, rischiando di rompere quello che in definitiva è un utile momento di stabilità.

Perché non provate a cercare un nuovo inizio nella beauty routine? Rinnovate il vostro beauty case, fate un decluttering con tutte le cose inutili e che non fanno per voi e puntate a costruire una routine di bellezza che faccia davvero al caso vostro.

L’oroscopo di Novembre 2023 per il Capricorno

Diciamocelo in confidenza: lamentarvi un po’ vi piace. Ma ogni tanto rischiate di esagerare e questo potrebbe crearvi qualche problema sia in amore che nella vita lavorativa. E allora distraetevi, coltivate un hobby o riprendete in mano quel libro che avete abbandonato tempo fa sul comodino.

Maybelline New York SuperStay Matte Ink Moodmakers in Harmonizer su amazon.it

Cercate un modo più rapido e immediato per riconquistare il buon umore? Correte in profumeria e regalatevi un bel rossetto, ovviamente rosso fuoco! Non temete, là fuori c’è un rossetto giusto per ciascuna di voi.

Oroscopo beauty personalizzato per l’Aquario

Vi aspetta un mese di novembre ricco di impegni e incombenze di ogni genere: viaggi di lavoro e di piacere, nuove avventure e imprevisti di ogni genere. Ma la vita attiva (anche troppo) vi piace! Il rischio che correte, però, è quello di strafare.

L’Amande Olio di mandorle dolci con vitamina E su amazon.it

E allora prenotate un massaggio o una giornata alle terme, corpo e spirito vi ringrazieranno. In alternativa, organizzatevi per un momento SPA a casa vostra, con un olio da massaggio profumato agli oli essenziali.

L’oroscopo della bellezza per il segno dei Pesci

Tattica e strategia vi hanno accompagnato per tutto l’anno scorso e adesso rosee prospettive e novità stanno per concretizzarsi sotto i vostri occhi. Niente di inatteso, perché è proprio per questo che avete lavorato indefessamente, ma sicuramente potrete rasserenarvi e ritrovare i vostri ritmi.

Korff Essential Latte Viso All in One su amazon.it

Attente però a non trascurare le sane abitudini di bellezza! Ricordatevi di non abbandonare mai i fondamentali: struccarvi a fondo ogni sera e applicare una crema giorno adatta al vostro tipo di pelle sono gli step basic che vi permetteranno di avere sempre una pelle al top!