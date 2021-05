Sogni i capelli come Belén Rodriguez? Per ottenere beach waves come le sue è indispensabile usare i prodotti giusti, dallo shampoo fino alla piastra creata apposta per le onde di Belén.

Sogni capelli perfetti come quelli di Belén Rodriguez? Non sei la sola: le famose “Onde di Belén” sono una amatissima tendenza capelli anche per quest’estate 2021, perché danno un aspetto naturale ma estremamente glamour.

Belén Rodriguez è una delle celebrity più note sul suolo italiano e nel corso degli anni si è distinta come attrice, showgirl, modella e influencer sui social network, seguitissima anche dai millennials. Una celebrità fonte di ispirazione per tutte, grazie alla sua personalità solare e al suo stile mozzafiato. I capelli a onde sono l’elemento più iconico del suo look, e realizzarle non è difficile: è sufficiente utilizzare una piastra creata utilizzando tecnologie di derivazione professionale e i prodotti giusti, sia durante il lavaggio che al momento dello styling.

Capelli mossi come Bélen Rodriguez

Per ottenere facilmente i capelli mossi come quelli di Bélen è fondamentale scegliere la piastra giusta. Bélen Rodriguez è ormai da anni testimonial di Bellissima Beach Waves, la piastra per capelli di Imetec studiata appositamente per ottenere onde perfette.

Bellissima My Pro Beach Waves GT20 100

L’ultima nata della linea del marchio tutto italiano è Bellissima My Pro Beach Waves GT20 100, ancora più comoda rispetto alle “sorelle maggiori” grazie ai due pulsanti laterali che, ruotando la piastra, permettono di acconciare facilmente i capelli scegliendo tra due differenti tipologie di onde: strette e ben definite, o più morbide e ampie.

Per ridurre al minimo lo stress del capello ed evitare punte secche e capelli crespi, la piastra di Bellissima, oltre al rivestimento in ceramica per migliorare e rendere più omogenea la distribuzione del calore, è dotata di Thermo Control System, un sistema elettronico di regolazione del calore da 160 a 200 gradi con 3 livelli di temperatura.

Come ottenere i capelli di Bélen

Cotril Regeneration Reconstructive Shampoo

Per ottenere le beach waves come quelle di Bélen Rodriguez la scelta della piastra giusta è fondamentale ma, per dire addio ai bigodini e ad altri trattamenti complicati, ugualmente importante è usare i giusti prodotti sia durante il lavaggio dei capelli che per lo styling.

The Hair Mother Cellar Shampoo idratante per il trattamento della forfora

Il primo passo è scegliere uno shampoo adatto ai tuoi capelli. In caso di capelli danneggiati il tuo parrucchiere potrebbe proporti un trattamento ricostruttivo e, per mantenerne i benefici anche a casa, una buona idea sarà utilizzare un detergente specifico come lo shampoo Regeneration Reconstructive di Cotril. Se il problema che ti affligge è la forfora, lo shampoo idratante del brand coreano The Hair Mother Cellar ti aiuterà a migliorare la salute del cuoio capelluto.

Bottega Verde, Balsamo districante energizzante

I tuoi capelli sono ricci o mossi? Allora certamente saprai quanto sia fondamentale un balsamo districante, magari da utilizzare insieme a una spazzola fatta apposta per sciogliere i nodi senza strappare.

Tangle Teezer The Wet Detangler

Il balsamo districante energizzante al Ginseng di Bottega Verde, è formulato per evitare che i capelli fragili si spezzino durante il lavaggio. Per districarli con delicatezza, distribuisci il conditioner con le mani e poi pettinati con The Wet Detangler, il modello di Tangle Teezer studiato appositamente per i capelli bagnati, come sempre disponibile in tantissimi colori.

Biopoint Maschera Ayurveda Quintessenza di Bellezza

Per concludere il momento del lavaggio, non dimenticare la maschera! Indispensabile per una chioma brillante e perfettamente in salute, puoi utilizzarla una o due volte la settimana prima di sciacquare i capelli. La maschera della linea Ayurveda di Biopoint districa e ammorbidisce i capelli lasciandoli morbidi e setosi grazie ai preziosi ingredienti della tradizione ayurvedica: l’amla, condizionante e ricostituente, e gli oli essenziali di ylang ylang, bergamotto e arancio amaro che donano bellezza, armonia e benessere a tutti i tipi di capelli.

Sephora Collection Maschera capelli notte Frutto di drago

Meglio una maschera che lavori per te mentre dormi, per sfoggiare capelli bellissimi ottimizzando al massimo i tempi? Fai un salto da Sephora (o visita l’e-store) e scegli la maschera per capelli da notte che preferisci tra cocco nutriente, karité idratante, aloe vera anti-crespo e frutto di drago illuminante. Stendila sui capelli asciutti, indossa la cuffietta e al tuo risveglio la tua chioma sarà più morbida e docile.

Camille Rose Maschera idratante Algae Renew

Se invece preferisci i trattamenti pre-shampoo, la Maschera idratante Algae Renew di Camille Rose è un alleato indispensabile per i capelli secchi e spenti. Tienila in posa per 10 minuti prima di fare lo shampoo o, per un risultato intensivo, falla agire per 20 minuti coperta con una cuffia di plastica e riscaldandola leggermente col phon.

Come fare le onde di Belén: lo styling

Se vuoi fare le onde come quelle di Belén Rodriguez, sai già che non potrai sottovalutare il momento dello styling. Per venire incontro a tutte le esigenze dei tuoi capelli, Jean Paul Mynè ha messo a punto Hug, una linea di prodotti che è come un abbraccio per la tua chioma.

Jean Paul Mynè Siero ricci Hug Ultra Intense

I tredici prodotti della linea Hug sono fatti per coprire tutti i bisogni grazie ai loro attivi anti-age e alla loro caratteristica formulazione che li rende sovrapponibili e miscelabili l’uno con l’altro. Sweet, Balanced, Intense e Ultra Intense contengono goji, melograno e cera candelilla per un effetto ristrutturante e olii di vetiver, oliva, mandorle, jojoba e argan per nutrire al massimo i capelli.

Maria Nila Ocean Spray 150ml €24

Ami i cosmetici per capelli efficaci e rispettosi dell’ambiente marino? La risposta alle tue esigenze di styling te la offre Ocean Spray di Maria Nila, un prodotto multifunzione che si può usare sia per creare beach waves dall’effetto naturale, che per preparare i capelli per acconciature più elaborate.

Elgon Get the Color

E per avere lo stesso colore di capelli di Belén? In quel caso dovrai rivolgerti al tuo parrucchiere ma, se cerchi semplicemente un tonalizzante, Elgon ha arricchito la sua linea Get the Color con tre nuove tonalità, tutte formulate con proteine del grano per rinforzare il capello e rendere il fusto più morbido e corposo, ed estratto di mela dall’importante azione rinforzante e protettiva.