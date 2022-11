Pizzi raffinati e seta, ricami floreali e merletti: ecco le tendenze della biancheria intima per quest’inverno. Scopri tutti i modelli e i brand per l’Autunno/Inverno 2022-2023.

Dettagli audaci e pizzi raffinati, seta sensuale e morbidi merletti, fiori romantici e ricami colorati sono le tendenze della biancheria intima per quest’inverno. Per orientarti tra reggiseni, bralette e body, ecco come scegliere la lingerie per l’Autunno/Inverno 2022-2023, dalla biancheria più sexy e all’intimo più confortevole.

I reggiseni per l’Autunno/Inverno 2022-2023

Bralette Lovable Sensual Touch su amazon.it

Da quando è arrivata sul mercato ha rivoluzionato il modo di intendere la lingerie e, in pochissimo tempo, è diventata il mai-più-senza di moltissime donne. Stiamo ovviamente parlando della bralette, che per quest’Autunno/Inverno è in pizzo da esibire maliziosa sotto camicette e bluse ma sempre confortevole e easy-to wear.

Brassiere Cotonella

È arrivato sul mercato internazionale nel 1994 indossato da un’esplosiva Eva Herzigova, e da allora sono davvero poche le donne che riescono a rinunciare al push-up, il celebre modello che sostiene il seno e ne aumenta il volume grazie a un sistema di imbottiture strategiche.

Reggiseno push-up Emporio Armani su amazon.it

Anche le donne che preferiscono il reggiseno senza ferretto, difficilmente intendono rinunciare al sex appeal, che sia quello classico del reggiseno a triangolo in cotone, capace di cambiare insieme a noi adattandosi a tutte le forme di seno, o quello con un po’ di imbottitura pensato per chi preferisce un sostegno più importante.

Reggiseno a triangolo Calvin Klein su amazon.it

Chi ama il pizzo e i colori decisi, ma non rinuncia alla comodità, non avrà che l’imbarazzo della scelta tra i reggiseni a balconcino nei negozi quest’anno, mentre chi preferisce la biancheria intima più minimal troverà le linee semplici e basiche che predilige.

Reggiseno a balconcino Triumph su amazon.it

Infine non dimentichiamo le donne super pratiche che preferiscono indossare il reggiseno sportivo anche fuori dalla palestra. E lo indossano non soltanto per sostenere il seno lasciando la massima libertà di movimento, ma anche come top per uno stile athleisure.

Reggiseno sportivo BodyBoo SLIM+ su amazon.it

Body e sleepwear: l’altro versante della lingerie per la stagione fredda

Body e sottogiacca sono il passe par tout anche per questa stagione. La nuove proposte di quest’anno ti permetterono di non dover più decidere tra sex appeal e comodità scegliendo ciò che preferisci tra cromie vibranti, stampe decise e tessuti leggeri e iperfemminili.

Camicia da notte Verdissima

La notte, infine, riserva il ruolo principale alle bordure in pizzo, ai colori delicati e al nero passe-partout, delle camicie da notte, dei pigiami e dei kimono, senza però dimenticare chi preferisce andare a dormire indossando qualcosa di più fresco e genderless.

Cover photo courtesy Verdissima press office