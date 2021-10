Miglior crema antirughe per il contorno occhi: 15 prodotti top

La pelle della zona perioculare è la prima a mostrare i segni del tempo. Per combattere quelli esistente e prevenirne la formazione, scegliete qui la miglior crema antirughe per voi tra 15 contorni occhi top!

Sottile e delicata, la pelle del contorno occhi è quella che per prima mostra l’avanzare dell’età.

La zona perioculare, infatti, soffre in modo particolare l’aggressione degli agenti atmosferici, l’esposizione al sole senza un’adeguata protezione, la scarsa idratazione e lo stress.

Per contrastare la comparsa di segni del tempo più e meno accentuati, è importante garantire ai tessuti un adeguato quantitativo di acqua ed elementi nutritivi e proteggerli dai fattori all’origine dell’invecchiamento precoce con un prodotto specifico per il contorno occhi.

Per trovare la miglior crema antirughe per le vostre esigenze leggete qui e per un azione completa non perdetevi la nostra selezione di trattamenti per mantere la pelle del viso giovane a lungo!

Miglior crema antirughe occhi in farmacia

Se avete la pelle particolarmente delicata e/o soggetta a allergie e intolleranze, una buona soluzione è quella di scegliere il vostro contorno occhi in farmacia, dove potete trovare anche trattamenti anti-age generici per il viso.

Rilastil Multirepair Crema Contorno Occhi-Labbra 15ml €44,90 su amazon.it

Rilastil Multirepair Crema Contorno Occhi-Labbra , per esempio, è clinicamente e oftalmologicamente testato, non contiene elementi potenzialmente “fastidiosi” per l’epidermide e contrasta le rughe perioculari e perilabiali migliorando anche l’aspetto estetico di borse e occhiaie grazie all’Acetyl Tetrapeptide-5.

Korff Supreme Crema Contorno Occhi Ridensificante su amazon.it

Sicuro e ad alta tollerabilità sono anche Eucerin DermoDENSIFYER Contorno Occhi & Labbra, a base di ingredienti naturali (Arctiina e Apiaceae-Peptidi) che accelerano la produzione di collagene e potenziano la struttura dei tessuti, e Korff Supreme Crema Contorno Occhi Ridensificante, caratterizzata da una texture soffice e vellutata.

Somatoline Lift Effect Contorno Occhi 4D su amazon.it Eisenberg Maschera Tensore Rimodellante su amazon.it

Ugualmente testati e garantiti per le pelli più delicate, infine, sono Somatoline Lift Effect Contorno Occhi 4D , che contiene l’esclusivo EyeCirculation+– complex™ dall’effetto tensore, e la Maschera Tensore Rimodellante di Eisenberg , con Vitamine A ed E, Olio di Semi d’Uva ed Estratti di Tè verde, che contrasta la perdita di elasticità e cancella i segni della fatica.

Miglior crema antirughe occhi economica

Trovare un crema antirughe per il contorno occhi efficace ed economica è una missione difficile, ma non impossibile. Ci sono prodotti, infatti, che garantiscono buoni risultati a prezzi contenuti.

Nivea Q10 Plus Antirughe Contorno Occhi su amazon.it Garnier Miracle Skin Cream Antietà Trasformatore di Pelle su amazon.it

A un costo indicativo intorno ai 10 euro ci sono Nivea Q10 Plus Antirughe Contorno Occhi , che riduce subito aloni scuri e segni del tempo e li attenua con un’applicazione costante, e Garnier Miracle Skin Cream Antietà Trasformatore di Pelle Contorno Occhi , che combatte le rughe e uniforma il colorito rendendo lo sguardo riposato.

Si attesta sui 15 euro circa, invece, Mavala Emulsion Lissante Contorno occhi, pensata per prevenire i segni del tempo e levigare quelli esistenti.

L’Oréal Paris Age Perfect Renaissance Cellulaire su amazon.it Deborah Milano Gel contorno occhi su amazon.it

Infine, il siero dall’azione rigenerativa L’Oréal Paris Age Perfect Renaissance Cellulaire e il Gel Contorno Occhi di Deborah , dalla texture delicata e priva di profumo, hanno un prezzo medio di 20 euro.

Miglior crema antirughe bio occhi

Se per la salute della vostra pelle scegliete solo prodotti bio, potete contare su diversi trattamenti per il contorno occhi caratterizzati da una buona efficacia.

Caudalie Premier Cru La Crema Occhi su amazon.it

Premier Cru La Crema Occhi di Caudalie , per esempio, è un grande classico del genere, grazie all’azione immediata ed efficace contro borse e occhiaie.

L’Occitane Aqua Reotièr 15ml €24 Pixi DetoxifEYE Serum €34

Meno famosi, ma altrettanto validi, sono L’Occitane en Provence Aqua Reotièr Gel Contorno Occhi Effetto Ghiaccio, arricchito con acido ialuronico e caffeina che, abbinati all’applicatore roll-on, aiutano a combattere le rughe da disidratazione e a riattivare la micro-circolazione, e DetoxifEYE Serum di Pixi, che decongestiana e idrata questa zona così delicata .

Bjobj Crema contorno occhi su amazon.it

Pensato per le epidermidi più sensibili, infine, è Kräuterhaus Sanct Bernhard Balsamo Contorno Occhi , che previene i segni del tempo e contrasta quelli esistenti, così come la Crema Contorno Occhi di Bjobj.

Cover photo designed by cookie_studio / Freepik