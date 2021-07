I migliori antirughe: le creme davvero efficaci per le pelli mature

Crema antirughe: come scegliere quella giusta per le proprie esigenze?

Con il passare del tempo, la quantità di collagene ed elastina presente nell’epidermide diminuisce, causando il rilassamento e lo “svuotamento” delle strutture cutanee. Ecco la causa delle tanto odiate rughe, legate all’invecchiamento cutaneo, intorno al naso, alla bocca, agli occhi e sulla fronte.

Per questa ragione, superati i 35-40 anni, per rallentare l’invecchiamento della pelle diventa particolarmente importante rispettare alcune regole basilari, come evitare un’eccessiva esposizione ai raggi UV, non fumare e bere molta acqua.

In aggiunta a uno stile di vita sano, creme e prodotti anti-age rappresentano un supporto fondamentale per combattere i segni del tempo.

Abeille Royale Advanced Youth Watery Oil di Guerlain

Abeille Royale Advanced Youth Watery Oil 50ml €136. Disponibile da settembre 2021

Pensato per rimpolpare e illuminare la pelle, Abeille Royale Advanced Youth Watery Oil è un trattamento intensivo che leviga e nutre la pelle restituendo nuova radiosità al volto. Al suo interno, nella composizione riformulata con il 95% di ingredienti di origine naturale, la nuova tecnologia Dynamic Blackbee Repair combina le proprietà di quattro diverse tipoligie di miele e quelle della pappa reale per velocizzare i naturali meccanismi di auto-riparazione dell’epidermide, favorendo le connessioni tra le cellule cutanee e quelle neuronali.

Re-Nutriv Ultimate Diamond Transformative Eye Serum di Estée Lauder

Estée Lauder Re-Nutriv Ultimate Diamond Transformative Eye Serum 15ml €195

Grazie all’esclusivo estratto super energizzante di tartufo nero Black Diamond e alla tecnologia Re-Nutriv di ispirazione epigenetica, Ultimate Diamond Transformative Eye Serum regala un contorno occhi più scolpito e disteso e, con l’utilizzo continuato, attenua gonfiori e linee. Lo speciale applicatore in ceramica modellata, presente nella confezione, si fissa al flaconcino con un clic e, grazie alla testina flessibile, aiuta il prodotto a penetrare nella pelle restituendo alla zona perioculare una radiosità sana e vitale.

Siero Viso Effetto Giovinezza di Catrice

Catrice Siero Viso Effetto Giovinezza €7,99 su eCharme.it

Youth Boost Serum di Catrice è un siero viso pensato come trattamento per combattere efficacemente i segni del tempo levigando, idratando e regalando alla pelle un effetto “glow”, minimizzando rughe e irregolarità e correggendo l’aspetto dei pori. Il fluido, dalla texture particolarmente leggera, è formulato con acido ialuronico, bakuchiol (un’alternativa delicata al retinolo) e con un particolare ingrediente nutriente e vegano estratto dall’acacia rossa che assolve le stesse funzioni del collagene.

PhysioLift Protect di Eau Thermale Avène

Eau Thermale Avène PhysioLift Protect

Pensata per prevenire efficacemente l’invecchiamento cutaneo dovuto alle radiazioni solari, la crema protettiva levigante PhysioLift Protect Eau Thermale Avène , oltre a un fattore di protezione 30, contiene un complesso di attivi che la rendono un vero e proprio cosmetico multifunzione. L’acido jaluronico per rimpolpare la pelle, l’esclusiva molecola Ascofilline che aiuta a sostenerla dall’interno e la provitamina E, l’antiossidante per eccellenza, si accompagnano a una consistenza ricca e delicatamente profumata. La crema è perfetta anche come base trucco grazie alla glicerina vegetale, al mix di polveri che assicura un immediato effetto mat e agli agenti tensori che permettono un’immediata azione liftante.

The Concentrate di La Mer

La Mer The Concentrate

The Concentrate di La Mer è un siero lenitivo, rivitalizzante e protettivo per le pelli fragili alla ricerca del loro naturale equilibrio contro arrossamenti, irritazioni e segni di infiammazione. Al Concentrated Miracle Broth, versione concentrata del tradizionale Miracle Broth, accosta lo Stabilizing Ferment di origine marina e il nuovo Lime Tea Concentrate per neutralizzare i radicali liberi causati dall’inquinamento atmosferico. Una barriera liquida dalla texture traspirante per proteggere la pelle più vulnerabile contro gli agenti esterni più stressanti e irritanti.

Fiale viso rimpolpanti di Dermolab

Dermolab Fiale viso rimpolpanti 7 x1,8ml

Le Fiale viso rimpolpanti di Dermolab sono un trattamento viso intensivo con effetto liftante indicato per distendere le rughe e riempire le linee sottili. La formula, adatta a tutti i tipi di pelle, si assorbe rapidamente ed è ricca di principi attivi che agiscono sinergicamente per creare un effetto antiage a 360°: il pool di acidi ialuronici a diversi pesi molecolari aiuta a mantenere la pelle levigata, il complesso di tetrapeptidi ridona elasticità al viso mentre il DL Lift Complex agisce con un effetto botox like, la vitamina C aiuta a ridurre le discromie cutanee, il resveratolo protegge i tessuti dall’invecchiamento cellulare e l’Anti Pollution DL Complex difende la cute dallo smog e dalle polveri sottili.

Eye Patches di Pixi

Pixi FortifEYE 60 cerotti + spatolina €26

Adatti a tutti i tipi di pelle, gli Eye Patches di Pixi restituiscono forza e splendore allo sguardo fornendo soluzioni mirate per un contorno occhi luminosissimo. Sono disponibili in tre varianti per venire incontro a tutte le esigenze. FortifEYE tonifica grazie al collagene botanico, ai peptidi e alla caffeina. DetoxifEYE, con la sua formula a base di cetriolo, oro, acido ialuronico, estratto di lampone e caffeina, decongestiona e contrasta le occhiaie. Infine la Vitamina C, la liquirizia e il ginseng aiutano BeautifEYE a donare luce ed energia al contorno occhi.

Defence Elixage Velours R 3 di BioNike

BioNike Defence Elixage Velours R 3

Indicato anche per le pelli più sensibili e intolleranti che non vogliono rinunciare a un trattamento nutriente e rigenerante, Defence Elixage Velours R 3 di Bionike svolge una triplice azione anti-età riparando, ridensificando e rinnovando l’epidermide e regalando un comfort istantaneo e prolungato anche alle carnagioni più delicate. Un risultato reso possibile dal complesso di vitamine F.A.C.E, capace di svolgere un’azione rigenerante e antiossidante promuovendo la sintesi del collagene, Licopene, estratto di alga delle nevi alpine, GGP, olio di jojoba e burro di karité.

AQUA Intense Gel Serum di Rilastil

Rilastil AQUA Intense Gel Serum

Intense Gel Serum è uno dei nuovissimi prodotti che vanno ad arricchire la linea AQUA di Rilastil per far fronte alle molteplici cause della disidratazione, anche in giovane età. Da applicare sulla pelle del viso mattino e sera, questo siero antirughe idrata la pelle in profondità grazie all’acido ialuronico ad alto e basso peso molecolare mentre la protegge dall’invecchiamento precoce con l’estratto di Chondrus crispus, un attivo estratto dalle alghe che aiuta a difendere la pelle dagli agenti inquinanti.

Olio multiattivo Skin Perfection AEFVita di Dermophisiologique

Dermophisiologique Olio multiattivo Skin Perfection AEFVita 15ml €37

L’olio multiattivo AEFVita di Dermophisiologique è l’ultima novità della linea Skin Perfection, la gamma di concentrati attivi pensati per trattare la pelle secondo la stagionalità e le specifiche esigenze cutanee. AEFVita è un trattamento da giorno e da notte che promette di combattere i segni visibili dell’età e di riequilibrare le pelli secche e desquamate. La sinergia tra le vitamine A, E ed F disciolte in olio di mandorle dolci prevengono i segni più evidenti dell’età e aiutano la pelle a mantenere un nutrimento ottimale.

Beauté de Nuit di Galénic

Galénic Beauté de Nuit

Il trattamento notte anti-età Beauté de Nuit di Galénic si presenta come una novità tra gli anti-rughe già alla primissima occhiata grazie alla sua texture, un gel crono-attivo che, in virtù della sua azione rigenerante notturna, promette un risveglio illuminato da un incarnato più tonico e uniforme e rughe distese grazie alla sua straordinaria azione idratante. Alla base della sua formula la macro-proteasi della papaya, un enzima la struttura effetto patch del cosmetico permette di funzionare al meglio per eliminare le cellule morte dalla superficie dell’epidermide e regalare un effetto “pelle nuova”.

Collagen Boost Mask di The Organic Pharmacy

The Organic Pharmacy Collagen Boost Mask

Pensata specificatamente per le pelli stanche e opache, Collagen Boost Mask di The Organic Pharmacy è un gel a base di aloe e alghe che istantaneamente solleva, distende e illumina l’incarnato. Da utilizzare due volte alla settimana, la maschera anti-age sfrutta le potenzialità dell’Acido Alfa Lipoico, del CoenzimaQ10 e del DMAE e le combina con la Propoli, il Ginseng e l’Equiseto per rinvigorire, nutrire ed energizzare tutti i tipi di pelle.

Crema Sublime Rivitalizzante Notte di Gli Elementi

Gli Elementi Crema Sublime Rivitalizzante Notte

Crema Sublime Rivitalizzante Notte di Gli Elementi è un vero cocktail di bellezza per la pelle studiato agire durante la notte e combattere i danni causati da crono-invecchiamento e foto-invecchiamento grazie a ingredienti e principi attivi che lavorano in sinergia: detossinante bio estratto dal mirto organico per potenziare le difese degli strati cutanei contro lo stress ossidativo, glicosaminoglicani per garantire idratazione ed elasticità alle fibre ed estratto di corteccia di pino marittimo per proteggere dai radicali liberi e garantire una carnagione splendente.

Premier Cru La Crème Riche di Caudalie

Caudalie Premier Cru La Crème Riche

Pelle nutrita, rigenerata e rassodata, incarnato luminoso e uniforme, ovale ridisegnato e rughe attenuate sono le promesse di Premier Cru La Crème Riche di Caudalie , una crema anti-età per le pelli secche a base di ingredienti esclusivi brevettati da Caudalie: Resveratolo+Acido Ialuronico Micro, Viniferina, Polifenoli, Olio di Vinaccioli d’Uva e Vinolevure. La texture, setosa e nutriente, la rendono “la crème de la crème” per le pelli più esigenti.

Crema collo liftante e ricompattante di SkinLabo

SkinLabo Crema collo liftante e ricompattante 50ml €38

Un trattamento multi-azione che svolge un effetto tensore nella zona del collo e del décolleté indicato per tutti i tipi di pelle, anche quelle più sensibili, e particolarmente consigliata a quelle mature. Formulata con un mix di principi attivi e ingredienti naturali, distende istantaneamente e visibilmente le rughe e può essere utilizzata anche tutti i giorni.

