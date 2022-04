Festa della Mamma, le idee regalo migliori del 2022

Si avvicina la Festa della Mamma. Se non hai ancora trovato il regalo giusto, abbiamo preparato per te tante idee e suggerimenti per celebrare la donna più importante della tua vita!

Come ogni anno, la seconda domenica del mese di maggio è la giornata dedicata alle mamme. Per questo 2022, dunque, celebreremo la Festa della Mamma domenica 8 maggio.

Se sei alla ricerca di suggerimenti e idee regalo per festeggiare la tua mamma e ringraziarla di tutto quello che ha fatto per te, abbiamo provato a facilitarti il compito selezionando gioielli, profumi, accessori e complementi d’arredo per accontentare i gusti e le preferenze di tutte le mamme!

Un tesoro di mamma

Orecchini, collane, anelli, orologi preziosi… Se tua madre ama i gioielli non avrai che l’imbarazzo della scelta! Per la Festa della Mamma 2022 tutte le principali aziende produttrici di bijoux hanno preparato collezioni ad hoc.

Charm Pandora Moments

I cerchi intrecciati, icone di amore eterno, sono i motivi che Filippo Ficarelli e Francesco Terzo, Creative Directors di Pandora, hanno scelto per decorare i nuovi gioielli della collezione Moments dedicati a tutte le mamme.

Orologio Fossil €149 su amazon.it

Il delicato scintillio del rosa illumina anche l’orologio Carlie di Fossil, resistente all’acqua e comodo da usare nella vita di tutti i giorni.

Orologio Tommy Hilfiger Liberty Collection su amazon.it

Ancora rosa anche per il segnatempo della collezione Liberty che Tommy Hilfiger dedica a tutte quelle mamme che non accettano compromessi di stile, a partire dall’orologio che portano al polso. Il design pulito che mette in risalto la luminosità del quadrante e il gioco tra superfici liscie e lavorate del bracciale sono sofisticati e preziosi proprio come la tua mamma.

Regali fashion per una mamma chic e femminile

Una mamma spigliata e ultra femminile come la tua non potrà che apprezzare abiti e accessori da scegliere seguendo le ultime tendenze dalle passerelle della Primavera/Estate 2022.

Occhiali da sole Vintage By Callari

Tra gli accessori, sicuramente irrinunciabili sono gli occhiali da sole. Con il modello Vintage by Callari farai un figurone, e la tua mamma indosserà ogni giorno una montatura unica perché fatta restaurando e ristilizzando un modello vintage.

Borsa con tracolla removibile Martino Midali

Il nostro consiglio per abbinare un paio di occhiali così inusuali? La classica pochette dalle linee essenziali ma coloratissima come nella proposta di Martino Midali per questa Festa della Mamma 2022. La morbida pelle in stampa caviar, i tre compartimenti a soffietto chiusi da zip nascosti al suo interno e la tracolla removibile la candidano al primo posto tra i regali più apprezzati.

Novità beauty per una donna inimitabile

Foreo UFO 2 su amazon.it

Una coccola beauty sicuramente farà felice la tua mamma, soprattutto se stiamo parlando di un device ormai iconico come Foreo UFO 2, il dispositivo per il trattamento facciale casalingo che non ha niente da invidiare a quelli da istituto grazie all’approccio totalmente personalizzabile e all’alta tecnologia che il brand svedese mette al servizio della bellezza.

Crema antietà Aria 50ml €35 in esclusiva da Ethos Profumerie

Sempre in tema di skincare, nel suo pacchetto falle trovare un vasetto di crema viso antietà Aria: tonificante, ricompattante, uniformante e antiossidante grazie all’elevato contenuto di vitamine, sali minerali e zuccheri contenuti nel miele, nella pappa reale e nella propoli presenti nella sua formula, non contiene alcol ed è un’esclusiva di Ethos Profumerie.

Cover photo Designed by Freepik