Festival del Cinema di Venezia 2023: tutto quello che c’è da sapere

Come ogni anno, mentre l’estate si avvia verso la fine inizia il Festival del Cinema di Venezia, giunto quest’anno alla sua 80esima edizione. Nell’attesa di vedere star internazionali e abiti da sogno avvicendarsi sul red carpet del Lido dal 30 agosto al 9 settembre 2023, diamo un’occhiata ai film in concorso e a tutte le novità che ci aspettano in laguna.

Il programma di Venezia 2023

23 pellicole in concorso, affiancate dai documentari della sezione Venezia Classici, dagli emergenti della sezione Orizzonti e dai film Fuori Concorso, saranno proiettate sotto gli occhi della giuria, quest’anno presieduta da Damien Chazelle, del direttore Alberto Barbera, della madrina Caterina Murino e, ovviamente, degli ospiti e del pubblico che affolleranno le sale del Palazzo del Cinema e degli altri spazi a disposizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica.

A contendersi il Leone d’Oro gli attesissimi The Killer di David Fincher, Maestro diretto e interpretato da Bradley Cooper e Ferrari di Michael Mann, oltre a Dogman di Luc Besson, Priscilla di Sofia Coppola, Poor Things di Yorgos Lanthimos e El Conde di Pablo Larraín.

Tra i sei italiani in gara, invece, il film di apertura Comandante, diretto da Edoardo De Angelis e interpretato da Pierfrancesco Favino, Io Capitano di Matteo Garrone, Finalmente l’alba di Saverio Costanzo, l’opera seconda di Pietro Castellitto Enea, Lubo di Giorgio Diritti, Adagio di Stefano Sollima e, nella sezione Orizzonti Extra, il debutto alla regia di Micaela Ramazzotti Felicità.

Fuori concorso gli ultimi lavori di due registi controversi come Woody Allen e Roman Polanski che porteranno nella città lagunare, rispettivamente, Coup de chance e The Palace. Nessuna polemica, invece, per Liliana Cavani che ritirerà il Leone d’Oro alla Carriera, assegnato anche all’attore di Hong Kong Tony Leung Chiu-wai, e presenterà il suo ultimo lungometraggio L’ordine del tempo.

Ci saranno le star sul tappeto rosso?

In questi giorni lo sciopero che vede contrapposti il sindacato degli attori americani Sag-Aftra e l’AMPTP, l’organizzazione che tiene insieme i maggiori studios, è ancora in corso, quindi le star potrebbero non presentarsi a Venezia. Secondo le regole di Hollywood, però, ai protagonisti dei film di produttori indipendenti potrebbe essere consentito di partecipare ad attività di promozione.

Al Lido, dunque, potrebbero arrivare Adam Driver, Penélope Cruz, Jessica Chastain, Lily James, Willem Dafoe, Mads Mikkelsen, Shailene Woodley, Liam Neeson, Léa Seydoux, Joe Pesci e Jacob Elordi oltre agli interpreti di Hit Man di Richard Linklater, Dogman di Luc Besson e Caste di Ava DuVernay.

Tra gli italiani, confermati Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Micaela Ramazzotti, Pietro Castellitto, Benedetta Porcaroli e Alba Rohrwacher. Tra chi, invece, non ci sarà sicuramente Emma Stone, protagonista di Poor Things di Yorgos Lantimos, e Bradley Cooper.

Cover photo courtesy Silhouette Eyewear press office