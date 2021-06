Cosa mettere in valigia: i consigli per partire senza stress

È sempre il momento giusto per un viaggio e una vacanza. Ma la valigia può diventare un vero e proprio problema. Come fare a scegliere i vestiti e gli accessori da portare, senza fare un trasloco del guardaroba? Ecco alcuni consigli per un bagaglio funzionale e leggero… a prova di stress!

D’estate e non solo. Per un viaggio o una vacanza è sempre il momento giusto. Ma, c’è un ma: i bagagli. Per tanti preparare la borsa è un incredibile stress.

Anche per voi è così? Allora non perdetevi i nostri consigli su cosa mettere in valigia per ogni destinazione… o quasi!

Cosa mettere in valigia per un weekend

Cosa c’è di meglio di un weekend fuori porta (magari lungo) per staccare e ricaricare le batterie? C’è solo un ostacolo: la valigia. Spesso preparare i bagagli per un soggiorno breve è più complicato che per un viaggio di diversi giorni. Ma con poche, semplici regole è possibile evitare lo stress.

Sneakers 2Star

Qualunque sia la destinazione, se restate fuori una notte, portatevi un cambio per il giorno e uno per la sera. Se le notti sono due, contate una t-shirt o una maglia in più. Partite con un paio di scarpe comode, per esempio un paio di sneaker ultra glamour 2Star. E mettetene in borsa uno elegante. Ricordatevi il pigiama e un paio di ciabattine. Preparate un beauty leggero con spazzolino, dentifricio, crema viso, docciaschiuma e shampoo in formato da viaggio (per quest’estate Maria Nila ha messo a punto 8 beauty bag per accontentare tutti i tipi di capelli), spazzola e/o pettine, una selezione essenziale (essenziale!) di trucchi, salviette struccanti e un phon da viaggio piccolo e compatto. Controllate le previsioni meteo e nel caso portate con voi una giacca impermeabile e/o l’ombrello.

Maria Nila Beauty bag True Soft €49

Il “trucco” per un bagaglio leggero e funzionale? Scegliere capi di abbigliamento versatili e che si abbinano tra loro!

Cosa mettere in valigia per andare al mare

L’estate è arrivata, le vacanze pure e come ogni anno il mare vi aspetta. Ma come ogni anno, ad aspettarvi c’è anche lo scoglio (per restare in tema) della valigia.

Lipsy Vestito midi con stampa animalier su asos.com

Se la vostra meta e il vostro stile sono easy, puntate su abitini leggeri, pareo, shorts e t-shirt per il giorno e su maxi dress, pantaloni modello Capri e top e/o camicette per la sera. Portate con voi un paio di sandali, delle sneakers e delle infradito. E i costumi, naturalmente: bikini o intero, per divertirvi e abbronzarvi come più vi piace! Ultimo ma non ultimo, scegliete una borsa all day long, come una postina con tracolla a catenella d’oro.

Costume intero Verdissima

Per una destinazione e uno stile chic, la parola d’ordine è caftano! Sofisticato ed elegante, è perfetto sia per andare in spiaggia che per un aperitivo sul lungomare. Per il giorno puntate anche su jumpsuit e abiti corti in tessuto leggero, mentre per la sera scegliete top e pantaloni larghi oppure vestiti lunghi e ampi. Sandali flat e infradito in cuoio o con applicazioni preziose sono l’ideale per la spiaggia e il tempo libero, ma anche per un impegno dopo il calar del sole. Un altro capo passepartout da avere con voi è il costume intero, che potete indossare come un body anche la sera.

Cappello in paglia naturale South Beach in esclusiva per asos.com

In entrambi i casi, ricordatevi la borsa e il telo da mare! Due accessori utili e glamour per la spiaggia (e non solo) sono il cappello e il foulard. Invece, per la sera e i temporali estivi, mettete in valigia un cardigan o una giacca e l’ombrello.

Foreo UFO 2 su amazon.it

E se per raggiungere la vostra destinazione dovete affrontare un lungo viaggio in aereo, preparate la pelle del viso con un trattamento di pulizia e idratazione ad hoc, come quello che potete realizzare con il nuovissimo e rivoluzionario dispositivo LUNA 3 e il detergente Micro-Foam di Foreo. Durante il volo, continuate a combattere la disidratazione e prevenite la stanchezza con la maschera smart UFO (sempre di Foreo).

Cosa mettere in valigia per la montagna in estate

Per le vostre vacanze estive avete scelto la montagna e adesso siete in panico (o quasi) da bagagli. Cosa mettere in valigia? Farà caldo o farà freddo? Qual è il “dress code” in alta quota?

Giacca a vento Columbia Challenger su asos.com

Per essere attrezzate e non ritrovarvi con una borsa grande come la vostra cabina armadio, puntate sull’abbigliamento tecnico. Preparate i bagagli tenendo presente la regola vecchia ma sempre valida del “vestire a cipolla” e portate con voi pantaloni lunghi e corti, t-shirt a manica lunga e corta, calzini e calze a compressione graduata, maglie e giacche in tessuto traspirante e termoregolante.

Miamo Save Your Skin Kit Anti-age €110 nelle farmacie partner e su miamo.com

Un’altra idea salva spazio è rappresentata dai prodotti di bellezza Save Your Skin Kit Miamo. Vitamin C 30% Serum e Advanced Daily Defense Sunscreen Cream SPF50+ nel set Anti-aging e Pigment Control Advanced Serum e UV-Spot Control Sunscreen Cream SPF50+ in quello per combattere le macchie della pelle, per non rinunciare al vostro rituale di bellezza neanche in vacanza.

Scarponcini da escursionismo Salomon X Ultra 3 Mid GTX su amazon.it

Partite con delle calzature comode e mettete in valigia scarpe e scarponcini da hiking e da trekking. E non dimenticate dei cerotti per vesciche.

Zaino The North Face su asos.com

Portate con voi un giubbotto impermeabile, un cappello, una sciarpa, gli occhiali da sole e uno zaino di medie dimensioni per le escursioni e le attività che avete in programma di fare.

Mom jeans Missguided su asos.com

Di solito, in montagna si bada alla praticità e alla comodità e l’abbigliamento tecnico è sdoganato anche di sera. Ma se avete in programma di fare vita notturna o la vostra meta è particolarmente mondana, portate con voi dei jeans blu scuro, una camicia e un maglione da abbinare a décolleté (o sandali, se non temete il freddo) con il tacco alto e un vestito elegante.

Cosa mettere in valigia per una crociera

È da tempo che volevate andare in crociera e quest’anno vi siete finalmente decise. I biglietti ci sono, la partenza è a un passo. Manca solo… la valigia!

Ovviamente, la tipologia di abbigliamento varia in base all’itinerario del viaggio. Se la meta sono i fiordi, porterete con voi abiti diversi da quelli per un giro nel Mediterraneo. Ma fatta salva questa (fondamentale) distinzione, le necessità che dovete tenere presenti per il bagaglio da crociera sono le stesse. Durante il viaggio, vi troverete a vivere 3 momenti: la navigazione, le escursioni e la cena.

T-shirt Vans Surf Supply su asos.com

Per viaggiare, scegliete capi pratici e comodi: jeans o pantaloni sportivi, polo o t-shirt, caftani e prendisole, a seconda della destinazione.

Felpa Stroke Mountain The North Face in esclusiva per asos.com su asos.com

L’abbigliamento per quando scendete dalla nave va pensato in base a quello che farete. Per tornare all’esempio di prima, se sono previste escursioni in barca sui fiordi, portatevi capi tecnici e una giacca impermeabile.

Ciglia finte magnetiche Ardell su asos.com

Infine, per la sera, mettete in valigia abiti e jumpsuit eleganti. In crociera, eventi a tema e serate di gala sono una consuetudine e per un look perfetto potete portare con voi un make up dal risultato professionale e facile e veloce da usare, come le unghie finte che si applicano sulle vostre con una leggera pressione e le ciglia magnetiche. Invece, per brillare (letteralmente) tra altre passeggere, scatenatevi sfoggiando maglieria metallizzata e tute e minidress coperti di glitter, oltre ad accessori scintillanti come forcine e cover per lo smartphone.

Borsa a tracolla in rafia ASOS DESIGN su asos.com

Non dimenticate il costume da bagno e una felpa o un maglione per l’aria condizionata (che può essere… gelida!). E prendete una piccola borsa o uno zaino per portare sempre con voi l’indispensabile (documenti, portafoglio, smartphone e macchina fotografica).

Cosa mettere in valigia per la città

Avete deciso di fare un viaggio alla volta di una o più città? Vi aspettano grandi scoperte ed emozioni! Ma prima c’è una valigia da fare.

Gonna a righe ASOS DESIGN su asos.com

La vostra bussola deve essere puntata su praticità e comodità. Starete fuori per gran parte del giorno, in giro (per lo più) a piedi. Dunque, via libera a shorts e pantaloni dal fit comfort (i jeans sono un grande passepartout), gonne ampie, camicie e t-shirt, felpe e pullover. Naturalmente, la scelta dei capi di abbigliamento dipende dalla stagione in cui partite, ma portate sempre con voi una giacca impermeabile e una sciarpa o un foulard. Non solo per la pioggia e il vento, ma anche perché in alcuni paesi può essere necessario che vi copriate il capo per visitare chiese ed edifici sacri. Per la stessa ragione, se viaggiate in estate, mettete in borsa un pareo o una gonna lunga, in modo da coprire le gambe.

Décolleté vegan friendly Andreaa Call It Spring by ALDO su asos.com

Scegliete scarpe adatte a camminare molto (sneaker e calzature sportive), ma non dimenticate un cambio per la sera, per esempio un paio di sandali romantici. In base al vostro stile e ai vostri programmi, portate con voi delle ballerine o delle décolleté, da abbinare a look più ricercati per la cena o eventuali eventi.

Fonditina minerale SPF15 bareMinerals su asos.com

E anche se siete in città, ricordatevi di proteggervi dai raggi solari. Per esempio, con il fondotinta minerale in polvere SPF 15 di bareMinerals, particolarmente adatto alle pelli grasse e disponibile in 14 colori. Oppure la crema solare protettiva con SFP 30 Day Defence proposta da BYBI Beauty, realizzata con oli e vitamine che proteggono la pelle dai danni provocati dal sole e dall’inquinamento ambientale.

BYBI Beauty Crema protettiva SPF30 Day Defence su asos.com

Last but not least, per non caricarvi in modo esagerato, scegliete capi versatili e che si abbinano tra loro e cosmetici in versione minitaglia o solidi, come lo shampoo solido all’avena di Klorane, ultra-delicato e adatto a tutta la famiglia, il balsamo deodorante al burro di karité de L’Occitane en Provence, fresco, pratico e unisex, e la versione mignon di Hydratating Milky Mist di Pixi, che riduce l’infiammazione, rafforza la pelle e le dona un boost di idratazione anche nelle giornate più calde.

Klorane Shampoo solido al latte d’avena 80g €10,90 Pixi Hydratating Milky Mist 30ml €12 su asos.com L’Occitane Balsamo deodorante al burro di karité bio 50g €16,50

Photo cover credits: Adobe Stock