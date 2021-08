Tendenze borse Autunno/Inverno 2021-22: le IT-bag da non lasciarsi scappare

C’è forse un modo migliore per iniziare il rientro in città che con l’acquisto di una nuova bellissima borsa? Di certo, le borse sono un ottimo investimento per la nuova stagione. Sono infatti l’accessorio in grado di trasformare e rinnovare completamente qualsiasi look.

Se proprio non potete permettervi un makeover del vostro guardaroba, puntare su una nuova IT-bag vi consentirà di dare una rinfrescata ai vostri outfit preferiti. Per facilitarvi nella scelta ed evitarvi passi falsi, abbiamo pensato di selezionare le tendenze borse Autunno/Inverno 2021-22 più belle, dalle nuove imperdibili collezioni a una selezione di borse più budget friendly adatte a tutte le tasche.

Le tendenze borse Autunno/Inverno 2021-22 più cool dalle nuove collezioni

Durante lo show della Paris Fashion Week Autunno/Inverno 2021-22, Louis Vuitton ha mandato in passerella una borsa a mano stampa cocco, motivo che ritorna anche tra le proposte di Malìparmi, per esempio nella FlatFou Bag, rigososa nella sua forma ultra geometrica ma con un tocco crazy regalatole dalla tracolla-catena a spalla composta da grandi anelli in resina colorata.

Louis Vuitton Autunno/Inverno 2021-22. Photo courtesy site Malìparmi FlatFou Bag. Collezione Odissea Autunno/Inverno 2021-22

Se siete alla ricerca di una bella borsa ma dal prezzo abbordabile, anche con un budget che non superi i 100€ è possibile trovare buone opzioni senza rinunciare a essere trendy, come la borsa di Bottega Carele in vendita su amazon, realizzata in pelle stampata coccodrillo e disponibile in 9 colori.

Borsa stampa cocco Bottega Carele su amazon.it

Tra le borse must have più ambite di questa stagione invernale non possiamo dimenticare la borsa peluche Miu Miu, materiale tenero e “coccoloso” cui Desigual regala un twist selvaggio abbinandolo a una fantasia aggressiva come quella animalier.

Miu Miu Autunno/Inverno 2021-22. Photo courtesy site Desigual Autunno/Inverno 2021-22. Collezione Siamo Selvaggi

Se avete il desiderio di osare la tendenza fur ma volete provarlo senza lanciarvi in acquisti troppo impegnativi, potete optare per una proposta ancora più budget friendly rispetto a quella del brand catalano: My Accessories London presenta una tracolla in cuoio con finiture in peluche bianche a un prezzo davvero mini.

Borsa a tracolla My Accessories London su asos.com

In tema di borsette da sera, Paco Rabanne punta sul metal, mentre la mini bag Chiara Boni La Petite Robe abbina all’intensità del blu royale l’opulenza dei dettagli dorati.

Paco Rabanne Collezione Autunno/Inverno 2021-22 Chiara Boni La Petite Robe Autunno/Inverno 2021-22

Se siete alla ricerca di una clutch ma non volete spendere un capitale, secondo noi potreste innamorarvi della pochette sferica ASOS DESIGN e del suo effetto gabbia sottolineato dalle perle sintetiche.

Pochette a sfera effetto gabbia di ASOS DESIGN su asos.com

Le collezioni delle storiche maison francesi si contraddistinguono sempre per classe ed eleganza. Per l’Autunno/Inverno 2021-22 le proposte sono ricche di delicati toni pastello come quelli della borsa dalla silhouette vintage di Lanvin o della borsa a spalla mandata in passerella da Courrèges.

Lanvin Autunno/Inverno 2021-22. Photo courtesy site Courregès Autunno/Inverno 2021-22. Photo courtesy press office

Le stesse nuance si trovano nelle ultime collezioni di YNot? che, accanto al classico nero evergreen per la borsa da giorno, suggerisce una palette autunnale di colori tenui e romantici.

Borsa YNot? Autunno/Inverno 2021-22

Il manico a catena sembra essere una delle tendenze più forti della prossima stagione fredda, più tradizionali come quelli che completano le borse Zadig&Voltaire o più colorati e pop come quelli firmati MSGM.

Zadig&Voltaire Autunno/Inverno 2021-22. Photo courtesy site Borsa a mano con manico a catena MSGM Collezione Pre-Fall 2021

Nella vostra collezione non può mancare, quindi, una comodissima postina crossbody da portare anche a mano come quella stampata cocco ASOS DESIGN.

Borsa a tracolla di ASOS DESIGN su asos.com

Casual-chic da indossare tutti i giorni è la parola d’ordine delle shopping bag, da quelle multitasking viste sulle passerelle di Versace a quelle capienti e unisex de Il Bisonte, come sempre contraddistinte da un’eleganza senza tempo.

Versace Autunno/Inverno 2021-22. Photo courtesy site Il Bisonte Autunno/Inverno 2021-22. Photo courtesy press office

Low budget, ma ugualmente funzionale e versatile per andare al lavoro, è la shopper in camoscio dalla silhouette squadrata ASOS DESIGN.

Shopping bag oversize di ASOS DESIGN su asos.com

Cover photo created by lookstudio – www.freepik.com