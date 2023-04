Dice il proverbio che l’abito non fa il monaco. Ed è sicuramente vero. Ma se stai per andare a conoscere i tuoi futuri suoceri, e soprattutto se hai la tendenza a voler essere sempre perfetta, quello che è senza dubbio un momento importante e delicato rischia di diventare un incubo.

Prima di approfondire come vestirsi per conoscere i suoceri sottolineiamo subito il consiglio più importante: va bene un outfit semplice ed elegante, ma soprattutto scegli un look che sia vicino al tuo gusto, non “mascherarti” da quello che non sei. Essere a tuo agio durante l’incontro è il modo migliore per fare una buona impressione.

Come vestirsi per incontrare i genitori di lui

E dunque, interroga il tuo futuro marito per sapere che tipo di serata ti aspetta. Se andrete a cena al ristorante, infatti, ti sarà richiesto un abbigliamento diverso rispetto a quello opportuno se i suoceri ti accoglieranno in casa, e un look ancora diverso sarà quello più indicato per un pranzo o per un incontro pomeridiano.

Una volta individuata la location, comunque, è probabile che camicetta e pantaloni, abbinati con i giusti accessori, saranno più che sufficienti, così come lo saranno un abito o un top a girocollo.

Scegli anche un paio di scarpe che ti stiano comode, magari con un tacco pratico e discreto. Se non sei abituata a indossare i tacchi meglio andare sul sicuro e indossare calzature basse: stivaletti, ballerine e mocassini vanno benissimo, così come in estate i sandali o le zeppe basse.

Attenzione anche a non esagerare con i gioielli e preferiscili non troppo scintillanti o vistosi. La scelta ideale è un abbinamento a due, per esempio orecchini e bracciale o collana e anello.

Come vestirsi per andare a cena dai suoceri

Se l’incontro con i genitori del tuo lui avverrà in un ristorante, magari in uno un po’ elegante e chic, anche le tue scelte di abbigliamento dovranno adeguarsi a un look più chic ma senza esagerare con la formalità.

Il little black dress è sempre una soluzione raffinata e, se non ti senti a tuo agio con la silhouette a tubino, puoi sempre optare per un abito svasato o un wrap dress. Quest’ultimo in particolare è sempre una scelta furba perché, a seconda dell’altezza a cui annoderai la cintura, si trasformerà in un vestito con la gonna a ruota o in un abito più diritto.

Se invece ai pantaloni non intendi rinunciare, sceglili a sigaretta o a palazzo e abbinali a una camicia morbida o a una blusa e a un bel paio di décolleté.

Come vestirsi per conoscere i genitori di lei

Anche per andare a conoscere i genitori di lei valgono le stesse raccomandazioni che abbiamo dato per andare a incontrare la mamma e il papà di lui. Quindi, in pochissime parole, presentarsi per quello che si è e scegliere un outfit che faccia sentire a proprio agio.

Una giacca sportiva, un pullover da abbinare a una camicia o un completo spezzato andranno più che bene in un’occasione come questa e, a meno che l’appuntamento non sia nel locale più chic della città, giacca, camicia e jeans ti permetteranno di stare comodo senza sfigurare.

Come presentarsi ai genitori di lui

La camicetta dalle linee rilassate, bianca o stampata con fantasie di piccole dimensioni, è sempre un passe-partout e ti regalerà in un istante quel pizzico di eleganza in più indispensabile quando stai andando a conoscere i genitori di lui, e contemporaneamente ti permetterà abbinamenti più casual se abbinata a un paio di jeans o a pantaloni neri e morbidi.

Sempre a proposito di look casual, e a patto che il primo invito sia in casa o comunque in una situazione molto informale, potrai sostituire la blusa con una t-shirt candida da indossare sotto un blazer con collo alla coreana, anche colorato, e completare l’outfit con una collana statement.

Se ai pantaloni (o alla gonna) preferisci indossare un vestito, con un abito da cocktail appena sopra il ginocchio puoi andare tranquilla e, insieme a un bolero o a un blazer, andrà benissimo anche se vi siete dati appuntamento di sera in un locale elegante.

Sempre l’abitino al ginocchio, purché non sia troppo scollato o fasciante, sarà perfetto anche per un pranzo in casa e, per un evento mattutino, sceglilo in colori chiari o fantasie fiorate.