Come abbinare il marrone

Elegante e sofisticato, il marrone è un colore di classe, che permette di creare look chic e originali: scoprite qui gli abbinamenti più belli e glamour per i capi chiave del guardaroba e per il make up!

Il marrone è un colore caldo e naturale, che richiama alla memoria l’immagine delle foglie d’autunno, della terra, della corteccia degli alberi.

Nell’abbigliamento e nel make up è una tonalità elegante e ricercata, ma non semplicissima da portare, ragione per cui viene spesso evitata. Un vero peccato, perché è perfetta per regalare un tocco di classe al look, soprattutto nelle sue nuance più scure.

Scoprite i nostri consigli su come abbinare i colori e i vestiti, e se volete uscire dagli schemi, ecco alcune idee per abbinare il marrone in outfit originali e chic e utilizzarlo per un trucco al top.

Idee per abbinare il marrone scuro

Il marrone esiste in tante nuance diverse e nelle sue tonalità più scure – talpa, bistro e Terra di Cassel che virano al grigio, foca al rosa e Bruno Van Dyck al giallo – ha un’allure decisamente sofisticata.

Tuttavia, nei guardaroba scarseggia per una certa difficoltà ad abbinarlo, più per pigrizia che per un’effettiva mancanza di opzioni. Il marrone scuro infatti “si sposa” con una ricca gamma di colori.

Il primo è quello che li contiene tutti, ovvero il bianco: candido, avorio, madreperla, è perfetto per creare look ricercati, originali e unconventional.

Chic e sofisticato è anche l’accostamento con il beige, il rosa scuro e il rosa antico, l’azzurro fiordaliso e l’azzurro chiaro.

Riservato ai mesi più freddi è invece l’abbinamento con il sabbia e l’ocra, l’arancione bruciato e il ruggine, il verde cinabro (volgarmente detto “verde marcio”), il marsala e il viola melanzana.

Sono “scontate” ma non per questo da evitare le combo marrone scuro e denim (dalle nuance delavé a quelle intense, dal classico jeans five pockets alla giacca o gilet di jeans ) e marrone scuro e grigio, mentre l’accostamento con il nero e il blu scuro non è censurato tout court, ma lasciato al gusto personale.

Infine, glamour ed elegante è l’abbinamento con l’oro e con fantasie che contengono i colori con i quali sta bene in tinta unita.

Abbinamenti con la gonna marrone

Avete una gonna marrone che “giace” abbandonata nel guardaroba perché non sapete con che cosa indossarla? E’ arrivato il momento di farla diventare il capo protagonista del vostro look!

Per un outfit dal gusto contemporaneo e raffinato abbinatela a una camicia o a un top bianco, azzurro o azzurro fantasia e a un paio di sandali color oro, da portare en pendant con un una cintura sottile e una clutch. In alternativa, optate per una shoulder bag bianca e capiente.

Nel primo caso, completate il look con un giubbotto di jeans e nel secondo con un blazer bianco.

Pantaloni marroni, come abbinarli

I pantaloni marroni, specie se in una tonalità molto scura come il talpa, sono chic ed eleganti e sono l’ideale tanto per comporre un outfit formale che uno casual, ma dal mood sofisticato.

Nel primo caso optate per un top rosa antico polveroso, in un materiale lucido come seta e raso oppure in voile e/o con applicazione di strass e paillettes, mentre nel secondo per una camicia azzurra o una t-shirt a righe bianche e blu.

Completate il look formale con un paio di scarpe o di sandali panna, una clutch in tinta o color oro e un cappello a tesa larga, mentre per quello casual scegliete una giacca bianca, un paio di sneakers o di espadrillas bianche o corda e una borsa gialla.

Outfit con la giacca marrone di pelle

La giacca marrone di pelle ha una grande personalità e riesce da sola a definire lo stile di un look.

Per un outfit classico ed estivo, abbinatela a un top bianco in pizzo macramè e a un paio di jeans scuri, magari effetto used, regalando un tocco insuale all’insieme con un paio di scarpe in un colore dissonante, per esempio rosso, e una borsa in rafia.

Se invece volete stupire, scegliete un abito al ginocchio verde petrolio e completate il look con un paio di sandali e una mini bag a tracolla color argento.

La borsa marrone: un vero passepartout

La borsa marrone? La borsa passepartout. O quasi. Nelle sue varie tonalità e forme, infatti, fa “pezzo a sè” e per questo può essere indossata praticamente con ogni colore, di giorno come di sera.

Con un paio di jeans, una camicia bianca, una giacca e/o un paio di scarpe rosse è originale e casual, mentre abbinata a un giubbotto, a un abito o a una gonna gialli è chic e molto estiva.

Se ne possedete una con le frange, sbizzarretevi in look di ispirazione boho e seventies, con fantasie nei colori dell’arancio, del verde e dell’azzurro, mentre nella stagione fredda osatela con cappotti beige, panna, cammello.

Benché di solito nero e marrone non vadano d’accordo, agli outfit all black regala un tocco di classe, così come a quelli total white, magari con l’aggiunta di una cintura, un maxi bracciale o una collana color oro.

Il rossetto marrone, tips per abbinarlo ai vestiti

In linea di massima, non esistono regole fisse per abbinare il rossetto al colore dei vestiti: a valere sono il gusto personale e il buonsenso. Nel caso di colori molto particolari e scuri come il marrone, però, ci sono alcuni accostamenti che vanno meglio di altri.

Se scegliete un look nei toni del verde, un rossetto marrone chiaro o, al contrario, molto scuro, dona naturalezza all’insieme, mentre nel caso di un outfit in tonalità pastello ed ecrù uno in una nuance che vira al mattone è l’ideale per accendere l’incarnato e creare un giusto contrasto.

Evitate invece il rossetto marrone con abito gialli, rossi, neri e blu: il rischio è l’effetto macchia e un aspetto “malato”.

Cover photo created by marymarkevich – www.freepik.com