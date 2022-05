Come abbinare il rosa: 10 idee shocking

Il rosa non è un colore difficile da abbinare. Formato dall’incontro tra il bianco e il rosso, perde la sfumatura aggressiva di quest’ultimo prendendo invece dal primo la flessibilità nell’accompagnarsi a quasi tutte le tonalità dell’arcobaleno.

Neanche a dirlo, però, ci sono alcune nuance di rosa che danno il meglio di sé quando si accompagnano a determinati colori. E allora andiamo a scoprire le 10 idee di stile per abbinare il rosa tutte da copiare!

Come abbinare il rosa pastello

È la sfumatura di rosa per eccellenza. Delicato e femminile, il rosa pastello, a volte, ha bisogno di essere accostato a colori che gli diano un po’ di grinta in più, per esempio il verde oliva, il nero e il marrone.

Un altro grande classico è il rosa pastello abbinato al grigio, ma se vuoi provare una combinazione che ti faccia notare, allora accostalo al rosso mirtillo oppure al blu.

Un outfit romantico e super girly? Maxi gonna rosa pastello, borsa ton sur ton e top grigio chiaro, da sostituire con una camicetta in pizzo se stai andando a un appuntamento romantico.

Ma il rosa pastello non è da riservarsi esclusivamente alle occasioni particolari! Un blazer rosa, una t-shirt bianca e un paio di jeans saranno perfetti per qualsiasi momento della giornata, soprattutto in primavera, mentre una blusa a pois neri, pantaloni rosa e accessori che richiamino entrambe le tinte formano il look ideale per qualsiasi riunione di lavoro.

Come abbinare il rosa confetto

Delicato e particolarmente adatto alle occasioni speciali, quella particolare tonalità di rosa chiaro che chiamiamo rosa confetto è perfetto da abbinare a colori come il nero, il bianco e il denim.

In linea di massima, sta bene con tutti i colori freddi, dal viola, all’azzurro, fino al grigio, e la sua anima rigorosa non gli impedisce di fare la sua figura anche circostanze serie e formali come l’ufficio, soprattutto se usato in piccoli tocchi, per esempio negli accessori.

Questa accortezza andrà tenuta presente soprattutto dalle bionde, che renderanno al massimo abbinando per esempio una gonna rosa confetto e una camicia bianca oppure un paio di jeans effetto used e sandali con tacco a spillo e listini sottili, per abbracciare il piede senza appesantire la figura.

Le brune, invece, è bene che puntino tutto sulla luminosità abbinandolo a nuance scure e brillanti come il viola, il viola scuro, il marrone, il blu e il nero: un paio di shorts rosa confetto e un top nero sono una buona immagine per l’aggettivo “stylish”.

Come abbinare il rosa antico

Delicato ed etereo, il rosa antico è il colore romantico per eccellenza. Puro e naturale com’è, però, non si lascia relegare agli appuntamenti galanti, ma si adatta bene anche alle situazioni quotidiane e lavorative.

Meraviglioso nella bella stagione, le sue accoppiate vincenti sono con il verde menta, il verde smeraldo e il color corallo, soprattutto se a tenergli compagnia ci sono accessori con stampe floreali.

Un mini abito rosa antico, però, si abbinerà alla perfezione anche con colori come il viola, il lilla, il malva e le varie tonalità di grigio, oltre che ovviamente con i passe-partout bianco e nero. Un bell’effetto di contrasto lo regala il blu, mentre l’arancione darà una sfumatura quasi monocromatica.

Come abbinare il rosa corallo

Il rosa corallo non ha limiti. Capace di esaltare l’abbronzatura in estate, in inverno, con la sua punta leggermente aranciata, è in grado di far risplendere tutte le carnagioni, tranne forse quelle più pallide che avranno bisogno di accompagnarlo con qualche accessorio luminoso o con un make-up dai tocchi shiny.

Una volta seguite queste accortezze, quindi, provate ad abbinarlo al marrone chiaro per dargli un po’ di contrasto, al bianco per esaltare il suo coté tenero e fresco, o al verde menta per il più girlish degli outfit.

Nelle occasioni semi-formali, un pantalone a vita alta color corallo darà il meglio di sé anche in una combinazione ton sur ton accompagnandosi a un top o a una blusa nella stessa sfumatura.

Come abbinare il rosa Barbie

Diventato un elemento distintivo della bambola da cui prende il nome, il rosa Barbie ha, nella sua composizione cromatica, delle punte di verde e di blu.

E, forse proprio per questo motivo, è uno dei colori più capaci di richiamare il pensiero della bella stagione, soprattutto se abbinato a sfumature tenere e soavi come il verde menta e il bianco, mentre insieme al nero forma un contrasto davvero interessante.

Stylish e rigoroso è l’abbinamento di un blazer rosa Barbie con una camicetta bianca e un paio di pantaloni neri, mentre accostata a una jumpsuit color acquamarina, anche la più rigorosa delle giacche tirerà fuori il suo lato romantico in men che non si dica.

Come abbinare il rosa fluo

Brillante e flashy, il rosa fluo decisamente non è un colore per chi ama passare inosservata. Se però vuoi indossarlo ma non ti senti abbastanza coraggiosa per ritrovarti al centro dell’attenzione, abbinalo con il bianco o con il rosa pallido così da smorzarlo un po’. Se invece trovarti a calamitare gli sguardi dei presenti non ti crea disagio, via libera alle nuance più cariche di azzurro.

L’occasione in cui anche le più timide possono sfoggiare il rosa neon senza timore? In spiaggia, ovviamente, per esempio indossando un bikini in questa sfumatura per esaltare al massimo l’abbronzatura così faticosamente conquistata.

Come abbinare il rosa fucsia

Tonalità che prende il suo nome da un fiore, anche il fucsia non è un colore che ama passare inosservato. Adatto sia alle bionde che alle brune, in linea di massima sta bene con colori che lo calmino un po’ come il rosa pastello e il nero, ma la sua vera accoppiata vincente è con il royal blue, una sfumatura che per intensità non ha niente da invidiargli.

Eppure, nonostante tutta la sua sfacciatagine, anche questa shade nasconde un lato romantico, soprattutto quando abbinato ai colori neutri. Prova ad accompagnare una gonna svolazzante fucsia con accessori beige o nude e ci darai ragione!

Come abbinare il rosa cipolla

Questa nostra disamina delle sfumature più hot del rosa, non potevano soprassedere sulla sua nuance più calda, quel rosa cipolla che sta davvero bene con moltissimi colori, ma che ha i suoi abbinamenti top con il turchese, il bianco e il grigio scuro.

Altre belle idee di abbinamento sono con il verde, che è poi il suo colore complementare nel cerchio di Itten, ovvero lo schema sviluppato dal pittore svizzero Johannes Itten per classificare i colori.

Cerchio di Itten

Anche l’azzurro è una nuance che ben si combina con il rosa cipolla, mentre l’accostamento con accessori color cuoio e denim trasformeranno anche la blusa più appariscente in un outfit perfetto per tutti i giorni.

Come abbinare il rosa cipria

Colore molto particolare il rosa cipria. A metà strada tra rosa e beige, secondo gli psicologi è un simbolo di speranza e ottimismo. È però anche una nuance che tende a “spegnere” il colore naturale della pelle, effetto che può comunque essere facilmente evitato scegliendolo per gli accessori, per esempio una clutch o un paio di sabot di raso.

Se non temi la sua personalità spiccata, abbinalo con il turchese, il giallo e l’arancione, mentre se preferisci provare combinazioni meno appariscenti, prova ad accostarlo al blu scuro, al rosa chiaro, al grigio o al marrone dorato.

Come abbinare il rosa per uomo

Evitare il rosa, per un uomo, nel timore di essere additato come effeminato è un vero peccato. E non soltanto perché non sarà un colore a farti apparire meno macho, ma anche perché con la sua personalità questa tinta può davvero essere il punto di svolta di molti outfit.

L’importante è, ovviamente, abbinarlo nel modo giusto. In linea di massima, chi ha la carnagione chiara dovrà preferire i toni di rosa più profondi, mentre i bruni potranno osare le sfumature pastello.

La più classica delle combinazioni è, probabilmente, quella della camicia rosa con un abito formale blu o grigio, o anche marrone scuro per le occasioni più casual, mentre con il bianco sarà l’accostamento perfetto per tutta l’estate.

Cover photo created by marymarkevich – www.freepik.com