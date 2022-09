Come abbinare il beige: 10 idee che lo nobilitano

Il beige fa dell’understatement e della classe i suoi punti di forza. Scopri come indossarlo in tutte le stagioni con i nostri consigli.

Neutro ma non per questo scialbo, facile da abbinare sia in estate che in inverno, il beige è stato portato all’attenzione delle signore eleganti da Coco Chanel che all’inizio della sua carriera rilevò una partita di lana grezza, non ancora tinta né sbiancata, che in francese è indicata proprio dalla parola beige, per trasformarla nei suoi indimenticabili tailleur.

E però il beige è spesso considerato un colore che “sbatte” perché, in effetti, è una tinta frequentemente molto simile alla nostra carnagione. Per evitare che ci spenga troppo, è importante distinguere tra due tipi di beige, quello rosato, che veste meglio chi ha un sottotono rosa, e quello dorato che, invece, esalta maggiormente i sottotoni gialli.

In ogni caso, se comunque non si vuole rischiare di sbagliare, si può sempre indossare intorno al collo una sciarpa o un foulard a tinte vivaci o scegliere il beige per gonne e pantaloni.

Come abbinare il beige chiaro

Autunno e primavera, estate e inverno, il beige chiaro è una delle cromie più versatili in cui puoi imbatterti e, a seconda degli abbinamenti, si adatta alle occasioni più varie.

Più adatto al giorno che alla sera, la nuance più pallida del beige diventa subito elegante e sobria, adattissima per l’ufficio, se declinata in pantaloni e indossata insieme a un blazer blu scuro e a una maglia a righe per un tocco parisien.

Tote bag PiQuadro su amazon.it

Per vivacizzarlo, invece, puoi adottare un total look in beige da accendere con accessori in colori accesi come il rosso, mentre per outfit più casual indossalo insieme al denim o al verde militare.

Come abbinare il beige scuro

Considerato troppo spesso una tinta spenta, il beige scuro trova propria in questa sua caratteristica il suo punto di forza, e lo fa proprio smorzando cromie molto vivaci come il rosso, il verde brillante e il giallo, nuance fluo come il fucsia o pattern “aggressivi” come l’animalier.

Un’altra sua peculiarità è quella di rendere particolarmente bene negli outfit monocromatici, facendo attenzione però a non accostarlo ad altre sfumature di beige ma giocando con i tessuti abbinando per esempio lana e seta o lino e cotone.

Pantaloni Veronica Iorio

Infine, il beige scuro diventa immediatamente soft e rilassante quando affiancato ad altri neutri come il bianco, il marrone, l’ecrù, il rosa cipria e l’azzurro polvere.

Come abbinare il beige in inverno

Serio e rigoroso, perfetto per l’ufficio, con il prugna e il verde oliva, o sofisticato se al maglioncino beige avvicini una gonna burgundy, il beige e l’inverno sembrano fatti l’uno per l’altro.

Qualche idea? Il cappotto beige con il tubino nero, il total black con scarpe o stivali tortora o, ancora, abbinato al marrone per un look glam e autunnale.

Cappotto Patrizia Pepe su amazon.it

Parlando della stagione fredda, non possiamo trascurare il trench o il classico cappotto cammello che diventano luminosissimi se li indossi con il bianco.

Come abbinare il beige in estate

Anche durante la bella stagione il beige ha qualcosa da dire. Se in primavera la giacca o il pantalone beige sprizza vitalità con camicie e bluse pastello (rosa confetto, azzurro, verde chiaro e pesca), in estate dà spazio a infinite possibilità combinando le sue tante tonalità (tortora, ecrù, sabbia, caramello, khaki) con quelle del bianco e del crema.

Cardigan Boss su amazon.it

Semplice ed elegante con il grigio, per un look con più contrasto puoi indossare una midi beige con una blusa grigio scuro e stivali neri, mentre quando le sere sono più fresche ravviva pantaloni beige, t-shirt basic e sneakers neutre con un cardigan arancione.

Cover photo by garetsvisual – www.freepik.com