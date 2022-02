Come abbinare il blu elettrico

Il blu elettrico, nella sua variante royal blue o power blue, è una delle tonalità più cariche ed esplosive soprattutto per l’estate, e può essere combinato alla perfezione su tantissimi colori: chic se mixato a una giacca nera, glam se in risalto su scarpe o un abito dai colori argento e oro, regale con il rosso… Scopri come abbinarlo al meglio!

Il blu elettrico è un colore vivo ed energico, che ricorda la luminosità dei lapislazzuli e acquista un’allure ancora più speciale con i primi soli estivi, essendo una delle tante tonalità sgargianti che tornano a farci compagnia soprattutto con la bella stagione. Sebbene sia un colore acceso, però, non è per nulla ostile allo sposalizio con altre nuance, anzi va d’accordo con tantissime gradazioni cromatiche che vanno dai toni più neutri, come il bianco e il grigio, a quelli più vivaci, come il giallo paglierino o limone al rosso rubino, passando per i toni del verde. Ovviamente la parola d’ordine è quella di non azzardare troppo e limitarci al mix del blu con un altro colore, con un color block che sia anche indice di buon gusto: da evitare quindi assolutamente troppi mix di colore, che sortirebbero l’effetto di farci sembrare promotori del kitsch made by Moira Orfei. Ecco quindi come abbinare al meglio il blu elettrico senza incappare in cadute di stile!

Con il nero

L’abbinamento più chic e raffinato è con il nero: per una serata importante, per non rinunciare a un tocco di sensualità e audacia ma con discrezione, opta per un tubino blu elettrico accompagnato da un paio di tronchetti o décolleté e una pochette neri, completa con un bel paio di orecchini o un bracciale deep blue et voilà, ecco un outfit da grand soireé. Persino le celebrities sembrano non resistere alla tentazione di combinare insieme le due tonalità, soprattutto in vista di avvenimenti importanti, che richiedono grande eleganza e raffinatezza: la più grande sostenitrice sembra essere proprio nostra Duchessa di Cambridge, Kate Middleton, che non perde occasione di sfoggiare i suoi abiti royal blue impreziositi da un pizzico di black in occasione di ricevimenti ed eventi di beneficenza.

Con l’argento, l’oro e il metal

Il blu elettrico acquista ancor più luminosità se abbinato alle nuance cangianti dell’argento, dell’oro e del metallo. Per una serata iridescente, una cena di gala e, perché no, un party esclusivo tra amici, indossa un abito total blue oppure uno spezzato con maglia shiny e midi royal blue e non dimenticare di completare il look con una pochette, un sandalo o un paio di décolleté glittery. Dive hollywoodiane del calibro di Amy Adams o Nicole Kidman sembrano amare particolarmente questo cocktail di colori, sfoggiandolo a eventi e premiazioni importanti.

Con il grigio

Tra le varianti cromatiche neutre con le quali il blu elettrico si sposa alla perfezione, forse l’oscar per The Perfect Match va al grigio: preferiscilo nelle gradazioni più chiare, per dare un tocco di lucentezza in più all’ensemble. Si può anche giocare a creare giochi cromatici con le sue differenti tonalità: via libera quindi a pochette, envelope bags, bijoux, sandali e platform shoes declinate nelle 50 sfumature di grigio che preferite! E come tocco finale di gran classe, scegliete uno smalto grigio da abbinare.

Con il bianco

Al secondo posto dei colori più declinabili con il blu elettrico, subito dopo il nero, c’è l’esatto suo opposto, il bianco: questo perché, soprattutto nella sua versione più optical e scevra da ogni altra contaminazione cromatica, dona una lucentezza in più ed è il look perfetto per un’estate a tutto colore! Abbina un abito da grand soirée in royal blue con una pochette o un sandalo bianco avorio, come fanno le star, oppure, per un look nautical ma con un tocco di glam in più, scegli un bel pantalone a palazzo blu elettrico e abbinalo a una maglietta bianca a righe, aggiungi un foulard, un sandalo e un bel cappello in paglia e lasciati cullare dalle onde del mare per un cocktail al tramonto.

Con il rosa

Il blu elettrico trova una perfetta alchimia anche con i toni del rosa: preferisci alle nuance più chiare del cipria e rosa antico le gradazioni più cariche del fucsia e rosa ciclamino, che donano un carattere definito e di grande impatto all’outfit. Abbina a un top blu elettrico una tulip skirt sui toni del ciclamino e definisci il look con una pump shoe, una borsa a secchiello e magari un paio di orecchini-gioiello che possano dare ancor più risalto alle gradazioni di colore. Il consiglio: l’accostamento del rosa acceso con il blu elettrico è molto audace e deve essere equilibrato alla perfezione, evitate quindi di sovrapporre più tonalità dello stesso colore, e, se siete indecise, meglio un color block pulito, puntando magari su un accessorio con una sola punta di colore, magari sfumata da un effetto glittery come una fibbia o delle gemme.

Con il rosso

Per un look regale ed elegante, abbina il blu elettrico ai toni del rosso, soprattutto nella sua variante rosso scuro, una combinazione così amata dai regnanti inglesi tanto da sceglierla sullo stendardo della monarchia britannica, le Union Jack, ovvero la bandiera nazionale. Abbina una pencil skirt sui toni del rosso carminio a un top o una blusa blu elettrico, aggiungi una mini-clutch e una francesina giocando con le due gradazioni di colore e completa l’outfit aggiungendo un velo di trucco royal blue sugli occhi, per un total look che persino Her Majesty la regina Elisabetta approverebbe! Un consiglio in più: i due colori si sposano alla perfezione con i toni shiny dell’oro e l’argento, quindi se volete dare una sferzata di luminosità al vostro color block, via libera all’iridescenza!

Con il giallo

L’azzardo è tanto si sa, e il pericolo di incappare in rovinose cadute di stile è dietro l’angolo. Eppure il giallo limone o paglierino, con la sua tonalità energica ma allo stesso tempo delicata, si sposa perfettamente con il blu elettrico, creando giochi luminosi di grande impatto e vivacità. Per un caldo pomeriggio d’estate, o adatto per le prime luci aranciate del tramonto, osa con un outfit di grande effetto: abbina una maglia sui toni del giallo miele (con magari una nota luminosa) a una mini-skirt plissettata color blu elettrico, e dai un’ulteriore sferzata di colore sulla clutch e il sandalo alto, per un color-block cangiante e super cool. Let’s the sunshine in!

Con il verde

Il blu elettrico può essere risaltato anche dalla giusta tonalità di verde: evita il verde troppo chiaro come il lime o il chartreuse, oppure troppo spento come il verde oliva, e focalizzati invece sulla gamma cromatica che va dal verde marino al verde foglia di tè fino al giada. Scelta la tua tonalità preferita? Ora non ti resta che sbizzarrirti creando il perfetto outfit: mixa una blusa royal blu a una midi con fantasia sui toni del verde, aggiungi del verde giada sulla borsa a tracolla o un po’ di blu extra-shiny su collana, orecchini o bracciale et voilà, les jeux sont faits!

Cover photo created by svetlanasokolova – www.freepik.com