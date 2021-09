Colori da abbinare al verde, 10 idee da copiare

Il verde è uno dei colori più amati di sempre, dal verde menta vero must per la stagione estiva, al Tiffany e il lime al profumo di mojito, fai attenzione ad abbinarlo alle nuance più indicate!

Il verde si sa, è un colore che dona all’abbigliamento luminosità e carattere, però non è sempre di facile abbinamento. Quando si parla di questo colore bisogna inoltre tenere in considerazione le tantissime varianti e tonalità disponibili, dal verde smeraldo al lime, passando per tutta la gamma dei verdi scuri e petrolio.

La regola del cerchio di Itten

Attraverso il cromatico di Itten, che ci aiuta ad abbinare al meglio i colori anche per i nostri outfit, notiamo ad esempio che il verde chiaro cozza con il giallo, presente nella casella immediatamente adiacente, mentre si sposa bene con il blu nelle tonalità scure, e il rosso, che bilancia magistralmente toni caldi e freddi.

Cerchio di Itten

Bianco e nero sono, come al solito, i nostri alleati perfetti in quanto sono le tonalità passepartout che arrivano in ausilio delle nuance più accese per regalare un effetto più understated, raffinato ed elegante.

Partiamo dal fototipo della pelle

Un consiglio per abbinare al meglio il colore verde al fototipo della propria pelle e chioma? Se sei chiara e hai capelli biondi allora il verde adatto a te è nella tonalità fredda, come un bel verde petrolio o verde salvia. Se sei bruna e con la pelle scura via libera anche con i verdi più accesi, come il verde prato o smeraldo, declinato nelle varianti fluo fino ai colori sorbetto. Per le rosse infine si sa, il verde è il colour-match perfetto! Sfoggialo nelle infinità di nuance osando un verde al neon per l’estate oppure la tonalità ottanio d’inverno.

Trova il tuo Abito Verde a prezzi scontati

Abbiamo scelto ben 10 tonalità diverse di verde da abbinare ai colori con cui vanno a nozze! Dai un’occhiata agli abbinamenti più azzeccati, partendo dalla regola base per cui: Mai abbinare contemporaneamente più di tre colori in un solo outfit. Fai valere la regola più seguita dell’estate: mangia green, vivi green ed eco-friendly, e vesti green!

Il verde prato

Uno dei verdi più classici, il verde prato, è una tonalità accesa, brillante e che lascia poco spazio ad abbinamenti con altri colori sgargianti, come il fucsia, l’arancio e il viola luminoso. Si abbina alla perfezione con i colori basic, quindi con il bianco e il nero, mentre “stona” per lo più con il blu navy e il grigio.

Camicia Martino Midali Party

L’abbinamento si fa estivo ed esotico se invece lo si associa alle nuance metalliche, dal bronze al silver alla ricchezza dell’oro. L’alleato del colore in vista dell’estate è sicuramente il rosso ciliegia o il rosso anguria, che oltre a ricordare i frutti freschi di stagione donano una brillantezza particolare all’ensemble, e se giustamente bilanciati sono veramente super cool!

Il verde fluo

Il verde al neon, con la sua allure un po’ pop anni Novanta un po’ summer fever, è l’ideale se hai la pelle abbronzata e desideri far risaltare la tua carnagione super bronze. Abbina un abitino o un completo di questa tonalità con accessori nero inchiostro, oppure nella tonalità metallica del silver per un pizzico di luminosità in più.

Sabot Mango

Evita invece i colori troppo tendenti al viola, come il ciclamino o il blu elettrico, troppo contrastanti tra loro. Pollice basso anche per tutti i derivati del marrone tenue, dal beige al crema, perché smorzerebbero troppo la luminosità della tinta fluo. Strano a dirsi, ma anche un colore basic come il grigio, nella sua tonalità più chiara, può davvero creare giochi cromatici super glamour, provare per credere: l’abbinamento verde fluo+grigio ti stupirà!

Il verde smeraldo

Tra i colori più amati dalle star e dalle celebs, il verde smeraldo dona veramente a quasi tutte, sia bionde che more, e che dire delle rosse! Se abbinato al bianco dà al look di tutti i giorni una nota di freschezza in più, mentre con gli accessori neri diventa elegante e super chic, come insegna anche nostra duchessa di Cambridge, che lo sceglie spesso per dare risalto ai suoi bellissimi occhi… tone sur tone!

Abito C. Tangana X Bershka

Meglio invece lasciare da parte gli abbinamenti con i colori caldi più accesi, come un arancione o un corallo, perché perderebbe di raffinatezza ed eleganza. Un abbinamento un po’ azzardato ma che per l’estate è decisamente “in”: verde smeraldo + viola, provare per credere!

Il verde acqua

Il verde acqua è forse uno dei colori più estivi in assoluto: non si abbina quindi benissimo con tutte quelle nuance come il marrone, o il viola, o il blu scuro, che fanno parte per lo più della scala cromatica invernale.

Blusa Y.A.S. su asos.com

Benissimo invece per i colori passepartout, come il bianco e il nero, da abbinare anche a fantasie floreali o pizzi per un look romantico. Essendo uno dei colori sorbetto estivi, si può coniugare bene con la palette dei giallo limone, rosso amarena, e tutte le varianti del rosa pallido, dal fragola al cipria. Prova l’abbinamento verde acqua + rosa cipria + nero, un mix al sapore di… granita sotto il sole!

Il verde acido

Il verde acido, nella sua variante forse più conosciuta lime, frutto paradisiaco conosciuto per il famoso cocktail dell’estate, il mojito, è sempre sulla “cresta dell’onda”! La componente verde si mescola a quella giallo limone, per un colore vitaminico ad alto tasso d’energia! Sicuramente è un colore più facilmente abbinabile ai toni scuri, come il nero o il blu notte, mentre non è in sintonia con il viola, il ciclamino, il marrone e il rosso.

Borsetta a mano Mati

Perfetto invece in combinazione con altri verdi, come il verde salvia, militare o perché no, foglia di menta, per ricreare i colori della bevanda mojito. Bene anche con il silver e il bronze, per un exotic mood da “Mille e Una Notte”, soprattutto se in aggiunta a un’abbronzatura da 10 e lode! Tenta un abbinamento easy ma raffinato con accessori total black, of course!

Il verde oliva

Il verde oliva può diventare estremamente elegante se abbinato a un accessorio della nuance giusta: un abito verde oliva in tessuto leggero lavorato, da combinare con sandali verde acido, donerà sicuramente alle bionde e alle rosse grazie ai suoi toni e alle pigmentazioni fredde.

Scarponcini in camoscio Pittarosso

Oltre ai colori basic, per un tocco vintage e un ritorno alle atmosfere del passato, l’oliva può essere combinato al rosa antico, regalando all’outfit un allure romantica e senza tempo.

Il verde menta

Simile al verde acqua ma decisamente più tenue, il verde menta non si discosta di molto da una delle tonalità che fa letteralmente impazzire novelle spose e wedding planner, ovvero il verde Tiffany, scelto per decorare in modo raffinato ma super cool i party nuziali.

Jeans dritti a vita medio alta Weekday su asos.com

Perfetto con il bianco optical e il nero, il menta si sposa anche con i colori pastello, come l’azzurro e il rosa, e con il silver, per un tocco extra-shiny. Inoltre, il menta è un’ottima scelta per l’estate perché risalta tantissimo sulle pelli scure e abbronzate.

Prova l’abbinamento verde menta + denim + silver: il risultato ti stupirà decisamente, ovviamente in positivo!

Il verde scuro

In natura così come nell’abbigliamento ci sono infinite gradazioni di verde scuro, dal verde muschio o moss green a quello bosco fino ad arrivare alla nuance mirto e verde foglia da tè. Facendo parte della palette cromatica più invernale, il verde scuro può essere abbinato sia a tonalità fredde che a toni più caldi, per una sferzata d’energia e solarità in vista dell’estate.

Borsa a spalla Glamorous su asos.com

Con il silver e il bronze dà un je ne sais quoi di esotico, mentre il giallo, il rosso e il corallo sono i colori top in vista dell’estate. Insolito ma super glam l’accostamento tra un tubino verde muschio e sandali coral o arancio aragosta!

Il verde militare

Il verde militare non è solitamente una gradazione molto accesa, può quindi essere abbinata sia a colori neutri per un look-safari, come il cuoio, il beige e il corda, ma anche a tonalità più sgargianti come un giallo limone o un blu celeste. Per un look da Coachella festival prova ad abbinargli il giallo senape: accostando verde militare + mustard otterrai un effetto decisamente Seventies!

Giacca in pelliccia sintetica ASOS DESIGN su asos.com

Il verde petrolio

Il verde petrolio, o tinta ottanio, è una tra le nuance più amate negli ultimi anni, adottato non solo nei mesi più freddi ma anche durante la stagione estiva. Kate Middleton ad esempio lo adora, abbinandolo per lo più al nero o ad altre tonalità di verde, mentre Scarlett Johansson ha scelto il verde petrolio come signature colour per più di un evento importante. Essendo un colore molto elegante è bene non eccedere con l’abbinamento di colori sgargianti, come il rosso o il giallo, mentre stona completamente con il viola e il marrone.

Pantaloni a palazzo Truth & Fable su amazon.it

L’abbinamento perfetto secondo noi? Verde petrolio + nero + silver per una serata dove l’eleganza farà da protagonista!