Chi è nato oggi 24 ottobre: i compleanni glamour

Tanti auguri di buon compleanno ai personaggi famosi nati oggi 24 ottobre. Iniziamo da Zac Posen, stilista statunitense nato a New York nel 1980. Cresciuto a SoHo, ha iniziato da giovanissimo a mostrare interesse per il mondo della moda disegnando abiti per la sorella ed è proprio lei, insieme ai genitori, ad aiutarlo ad aprire la sua casa di moda a soli 21 anni. Nello stesso anno i media si accorgono di lui e, insieme agli elogi e ai riconoscimenti, arrivano le clienti importanti: Naomi Camplbell, Natalie Portman, Rihanna, Kate Winslet, Jennifer Lopez, Beyoncé Knowles e molte altre.

Tra i nati di oggi anche l’attore, cantante e comico americano Kevin Kline. Classe 1947, in carriera ha ricevuto 5 candidature ai Golden Globe e 2 ai premi BAFTA, oltre a vincere un Oscar nel 1989 come Miglior attore non protagonista per la sua performance in Un pesce di nome Wanda. Tra gli altri suoi film di successo ricordiamo La scelta di Sophie, Il grande freddo, French Kiss e In & Out.

Un altro festeggiato famoso di oggi è F. Murray Abraham, nato a Pittsburgh in Pennsylvania nel 1939 e vincitore del Premio Oscar nel 1985 per aver interpretato Antonio Salieri in Amadeus. Tra le sue tante altre interpretazioni ricordiamo quelle nei film Serpico, Tutti gli uomini del presidente, Scarface, Il nome della rosa, Last Action Hero – L’ultimo grande eroe, Star Trek – L’insurrezione, Scoprendo Forrester, A proposito di Davis e Grand Budapest Hotel e nella serie televisiva Homeland – Caccia alla spia.

Tra i personaggi famosi nati oggi 24 ottobre c’è Katie McGrath, nata in Irlanda nel 1983 e famosa soprattutto per aver vestito i panni di Morgana in Merlin e di Lena Luthor in Supergirl. Nella sua carriera ha interpretato anche i ruoli di Lucy Westenra nella serie Dracula, Sarah Bennett nella prima stagione di Slasher, Lady Thelma Furness in W.E. – Edward e Wallis, Jules Daley in Natale a Castlebury Hall, Zara Young in Jurassic World ed Elsa in King Arthur – Il potere della spada.

