Chi è nato oggi 25 ottobre: i compleanni glamour

Tra i personaggi famosi nati oggi 25 ottobre è d’obbligo ricordare Katy Perry, cantante e attrice nata a Santa Barbara, in California, nel 1984. Il suo album d’esordio intitolato con il suo vero nome, Katy Hudson, è uscito nel 2001 ma non ha raggiunto il successo sperato, arrivato invece nel 2008 grazie ai singoli I Kissed a Girl e Hot n Cold. Da allora non si è più fermata vincendo 5 MTV Video Music Awards, 5 Billboard Music Awards, 5 American Music Awards e un BRIT Award; tra il 2010 e il 2011, inoltre, ha battuto il record precedentemente detenuto da Michael Jackson, di permanenza per il maggior numero di settimane consecutive nella classifica Billboard Hot 100. Come attrice ha partecipato al film di Ben Stiller Zoolander 2 e come guest star in diverse serie televisive.

Katy Perry agli MTV Video Music Awards 2017. Picture by: SplashNews.com

Tanti auguri di un felice compleanno anche all’attore romano nato nel 1971 Pietro Sermonti. Figlio del dantista Vittorio Sermonti e imparentato per parte di madre con la famiglia Agnelli, da piccolo sognava di fare il calciatore ma, dopo il liceo, decide di studiare recitazione prima in Italia e poi a New York. Nella sua carriera ha alternato il teatro, il cinema e la televisione e raggiungendo una certa fama presso il grande pubblico partecipando a fiction e serie TV come Carabinieri, Un medico in famiglia, Elisa di Rivombrosa e Boris.

Un’altra vip da festeggiare tra i personaggi famosi nati oggi 25 ottobre è Mia Wasikowska, nata a Canberra in Australia nel 1989 e interprete di Alice in Alice in Wonderland e Alice attraverso lo specchio oltre che interprete di altri film come I ragazzi stanno bene, Jane Eyre e Crimson Peak.

Tra le celebrities che fanno il compleanno oggi c’è anche Adam Goldberg, attore nato a Santa Monica nel 1970 e apparso in film come La vita è un sogno, Salvate il soldato Ryan, A Beautiful Mind, Zodiac e 2 giorni a Parigi oltre che in serie televisive come Law & Order: Criminal Intent, My Name Is Earl, Friends, Entourage, The Unusuals – I soliti sospetti, Fargo e The Equalizer.

Cover photo designed by Freepik