Chi è nato oggi 8 ottobre: i compleanni glamour

I nostri più sentiti auguri a tutti i nati oggi, compresi ovviamente i vip e i personaggi famosi che fanno il compleanno l’8 ottobre. Tra le celebrities che spengono le candeline in questo giorno c’è Carlo Cracco, chef e personaggio televisivo nato in provincia di Vicenza nel 1965. Nella sua carriera ha collaborato con cuochi stellati, come Gualtiero Marchesi, prima di aprire il suo primo ristorante a Milano nel 2001. Attualmente, tra i locali di sua proprietà, il più famoso è probabilmente quello in Galleria Vittorio Emanuele, sempre nella città meneghina. Il grande pubblico, però, lo ha conosciuto grazie alla sua carriera televisiva, che è iniziata nel 2011 quando è stato uno dei giudici di MasterChef Italia, prima accanto a Bruno Barbieri e Joe Bastianich e poi affiancato da Antonino Cannavacciuolo. Prima di rinunciare alla tv per dedicarsi all’attività in cucina ha condotto, dal 2014 al 2018, Hell’s Kitchen Italia.

Fa il compleanno oggi anche Chevy Chase, nato a New York nel 1943 e interprete di commedie come Gioco sleale, National Lampoon’s Vacation, Fletch – Cronista d’assalto, Palla da golf, Bastano tre per fare una coppia, Spie come noi, Tre amigos!, L’uomo di casa e Un tuffo nel passato e di serie televisive come Community.

Festeggia il compleanno oggi Matt Damon, nato in Massachusetts nel 1970 e vincitore di un Premio Oscar per la miglior sceneggiatura per Will Hunting – Genio ribelle. Tra i tanti altri film in cui ha recitato ricordiamo la trilogia di Ocean’s Eleven, la saga di Jason Bourne, Geronimo, Il Grinta, Invictus – L’invincibile, Sopravvissuto – The Martian, Il talento di Mr. Ripley, Dogma, Salvate il soldato Ryan, Fratelli per la pelle, Syriana, The Good Shepherd, The Departed, The Informant!, Hereafter, Manchester by the Sea, Mystic Pizza e Le Mans ’66 – La grande sfida.

Tra i festeggiati di oggi c’è anche Bella Thorne, attrice statunitense nata nel 1997. Anche se è conosciuta soprattutto per aver interpretato Cece Jones nella serie Disney Channel A tutto ritmo e per il personaggio di Paige Townsen nel teen drama Famous in Love, Thorne ha anche pubblicato un disco ed è molto attiva nel sostegno ad alcune organizzazioni benefiche. Per quanto riguarda la sua vita privata, Bella è fidanzata da alcuni anni con Benjiamin Mascolo, cantante italiano appartenente al duo Benji e Fede.

Gli auguri di buon compleanno oggi vanno anche a Sigourney Weaver, nata a New York nel 1949, diventata famosissima interpretando Ellen Ripley nel franchise di Alien e vincitrice di due Golden Globe, entrambi nel 1989, per Gorilla nella nebbia e Una donna in carriera. Tra i suoi tanti altri lavori menzioniamo Tempesta di ghiaccio, Ghostbusters – Acchiappafantasmi, Dave – Presidente per un giorno, Galaxy Quest, Holes – Buchi nel deserto, Avatar, Prayers for Bobby, Paul, Quella casa nel bosco e Sette minuti dopo la mezzanotte e le miniserie Political Animals e The Defenders.

