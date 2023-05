Oroscopo Giugno 2023: il beauty per il primo sole

Scopriamo insieme come preparare la pelle alla bella stagione e a una nuova beauty routine per il primo sole, con tutti i consigli in base al segno zodiacale: ecco il nostro Beauty Oroscopo Giugno 2023.

Finalmente è arrivata l’estate e, con lei, i primi weekend fuori porta da passare al mare! Siete pronte ad affrontare la nuova stagione a tutta bellezza? Scoprite insieme a noi come essere ancora più belle in base al vostro segno zodiacale, con il nostro Beauty Oroscopo di Giugno!

Per questo mese il tema non poteva che essere l’abbronzatura e il look sunkissed, senza dimenticare il make up più estivo e la skincare più adatta ai primi caldi. Volete scoprire come essere super glamour sfruttando il primo sole? Seguite tutti i nostri consigli dell’Oroscopo di Giugno 2023!

Oroscopo beauty personalizzato per l’Ariete

Maggio è andato alla grande e per questo mese di Giugno vi sentite super cariche e pronte finalmente a trasformare in realtà qualche idea che vi frulla in testa già da un po’. E le stelle vi appoggiano in questi ottimi propositi: apritevi a nuove esperienze e tradizioni e se qualcuno cercasse di bloccarvi fategli un bel sorriso e proseguite dritte per la vostra strada.

Collistar Latte Spray Protezione Attiva Pelli Ipersensibili SPF 50 200ml €34 su sephora.it

Come approfittare di questa voglia di novità per essere più belle? Apritevi al mondo anche per quanto riguarda la cura di voi stesse. Provate la sauna finlandese, sperimentate la ceretta araba (più dolce e delicata di quella tradizionale)… Insomma, lanciatevi senza paura tra i segreti cosmetici più esotici, ma senza dimenticare di applicare un solare dopo la depilazione!

Oroscopo per il segno zodiacale del Toro

Accontentarvi non fa per voi, soprattutto in amore. E i risultati si vedono: Giugno si prospetta particolarmente piccante e vivace. È il momento di mettere il turbo alla vostra relazione, soprattutto se siete in coppia da parecchio tempo. Preparate una sorpresa al vostro partner sfoggiando un beauty look diverso da solito, magari con un nuovo taglio di capelli o una nuova manicure.

Max Factor Miracle Pure in Nude Rose su amazon.it

I trend del momento? Onde morbide e seducenti (aiutatevi con una piastra pensata proprio per ottenere capelli mossi) e le unghie dalla forma a mandorla, da scegliere in un colore nude per essere sempre raffinate. Il look giusto anche per chi è single ed è alla ricerca di nuove conquiste.

Come sarà Giugno 2023 per i Gemelli

Le prime avvisaglie d’estate vi fanno decisamente bene: siete super cariche ed entusiaste di affrontare nuove sfide e opportunità! Nei mesi passati avete già fatto le vostre scelte e siete intenzionate a rispettarle e ad andare dritte per la vostra strada. Inoltre l’armonia che rischiara il vostro cielo vi regalerà dolcezza e tenerezza in amore e nei rapporti interpersonali.

Dior Miss Dior Blooming Bouquet eau de toilette su sephora.it

Il profumo per voi ha carattere ed energia, per mettervi di buon umore e trasmettere la vostra positività a tutte le persone che vi circondano. Puntate su note fiorite e romantiche.

L’oroscopo beauty mensile per il Cancro

È arrivato il momento di osare. Mettete da parte esitazioni e perplessità e approfittate dell’estate per lanciarvi in nuove avventure ed esperienze: sul lavoro mettetevi in proprio, se lo desiderate, in amore cercate un partner complice o, se siete single, godetevi tutta la libertà che vi regala la vostra condizione.

Nars Orgasm Rising Eyeshadow Palette €56 su sephora.it

Anche le tendenze beauty di stagione vi spingono all’azione: è il momento di sfoggiare make up in toni metallici, eyeliner grafici e labbra intense e mat.

L’oroscopo del Leone personalizzato

Il romanticismo segnerà il vostro mese di Giugno 2023, rendendovi più femminili che mai. Ricordatevi però che proprio in questo periodo getterete le fondamenta per i mesi a venire.

Heliocare 360° Cushion Compact SPF50+ in Bronze €25,90 su amazon.it

Assecondate le stelle e dedicate qualche momento in più alla cura di voi. Provate a sperimentare una beauty routine completa curando il make up fin nei minimi dettagli. Il partner, presente o potenziale, apprezzerà!

Le previsioni beauty per il segno della Vergine

Sapete che una pelle baciata dal sole è ben diversa di una pelle bruciata dal sole? L’oroscopo beauty di Giugno 2023 vi ricorda che l’abbronzatura selvaggia non è più di moda e fa male alla pelle.

BioNike Defence Sun Crema Viso Fondente SPF 50+ 50ml €23,90 su amazon.it

La regola d’oro per il look sunkissed è usare una protezione alta e prendere il sole gradualmente e mai nelle ore più calde. Ricordatevi di seguire sempre questi buoni consigli e non lasciatevi prendere dall’insoddisfazione: la protezione 50+ regala un colorito dorato che dura nel tempo.

Come sarà il mese di Giugno per il segno della Bilancia

Si avvicina qualche nube sulle vostre relazioni amorose, dovrete cercare di riportare l’armonia in coppia puntando su dolcezza e seduzione. Mettete da parte la ricerca dello scontro a tutti i costi, ma attente a non rischiare di rinunciare alla forza che vi contraddistingue.

Maybelline New York Superstay Vinyl Ink in Red Hot su amazon.it

Per sentire Venere più vicina senza intimorire il partner, puntate su un grande classico: sfoggiate un rossetto rosso fuoco e non dimenticate mai il potere del makeup!

Qual è la coccola beauty per il segno dello Scorpione

Sarà un periodo piuttosto altalenante, dove è necessario che procediate con prudenza. Nonostante non ci sia nulla che non va, sentite un po’ di malinconia indistinta e l’incapacità di riuscire ad attribuire questo umore cupo a qualcosa in particolare vi destabilizza.

Byoma Melting Balm Cleanser 60g €19 su sephora.it

È il momento di rimandare le sperimentazioni e fermarsi a un back to basics, curando le vostre certezze. Tornate ai fondamentali della cura della pelle, come la detersione e l’idratazione, cercate di capire quali sono le esigenze del vostro viso per trovare i vostri mai più senza.

Oroscopo di Giugno per il segno del Sagittario

Per il mese di Giugno 2023 le stelle vi annunciano che è arrivato il momento di provare a uscire dal vostro bozzolo di certezze e affrontare il mondo fuori dalla vostra comfort zone. Anche se i volti e le situazioni familiari sono per voi quanto di più rassicurante esista, approfittate della carica che vi danno le belle giornate per provare nuove strade e nuove esperienze.

Allontanate ogni eventuale stress prendendovi cura della vostra bellezza con dentro e fuori, dall’alimentazione bilanciata fino a tanti, tanti massaggi per viso e corpo.

L’oroscopo del mese di Giugno per il Capricorno

Siete pronte a un mese all’insegna della passione e delle forti emozioni? Quel weekend fuori porta che programmate da tempo potrebbe rivelarsi più interessante del previsto. Non permettete a nessuno di smontare il vostro entusiasmo e preparatevi a un Giugno scoppiettante!

Biopoint Body Care Crema punti critici rassodante snellente 400ml €23 su amazon.it

Per non farvi cogliere impreparate ricordate sempre di applicare un trattamento rassodante sui punti critici e, nella peggiore delle ipotesi, ricordatevi che ci sono sempre i trattamenti ad azione urto!

L’oroscopo di Giugno 2023 per l’Aquario

Sapete che non è sempre necessario ricercare nuovi stimoli all’esterno da voi? Le vostre previsioni zodiacali per questo mese vi indicano di puntare sulla vostra creatività, per tirare davvero fuori tutto il vostro potenziale.

Per esempio, potreste cimentarvi nel divertente esercizio di “shopping your stash“. Invece di acquistare nuovi prodotti di bellezza, cercate nuove combinazioni inedite fra i trucchi che già possedete, rimarrete sorprese dai risultati!

L’oroscopo personale per i Pesci

Per Giugno 2023 il vostro oroscopo annuncia numerose occasioni d’incontro in vista, del resto è questo anche il momento degli aperitivi all’aperto, cogliete tutte le opportunità per fare networking di lavoro e nuove conoscenze!

Deborah Milano Formula Pura Cipria Bio in Bianco €16,50 su amazon.it

In questi casi sfoggiate sempre una pelle perfetta con una cipria opacizzante, emolliente e comoda da portare in borsa per i ritocchi al volo.