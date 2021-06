Volete rinnovare il look o sfoggiare una pettinatura diversa per un’occasione speciale? Ecco 10 metodi per fare i capelli mossi e ottenere un risultato come dal parrucchiere!

Boccoli e ricci sono la vostra passione? Noi di JunGlam vi proponiamo 10 metodi per fare i capelli mossi (più un bonus).

Se volete vedere come state prima di chiedere al parrucchiere un trattamento ad hoc per una soluzione che duri nel tempo o semplicemente avete voglia di cambiare un po’ e di sfoggiare una pettinatura diversa dal solito per un’occasione speciale, date un’occhiata qui.

Le tecniche sono semplici, richiedono poco materiale e potete replicarle da sole, a casa vostra. E se il risultato non è quello che vi aspettavate… basta uno shampo per tornare come prima!

Con la piastra

La piastra che utilizzate per fare i capelli lisci è una preziosa alleata anche per creare onde e boccoli.

ghd Gold Piastra per Capelli Professionale

Per prima cosa lavate i capelli con uno shampo volumizzante, quindi asciugateli perfettamente con il phon a testa in giù. Dopo, applicate un prodotto per lo styling leggero e dividete i capelli in ciocche larghe circa 5 cm e spesse 3-4 cm. A questo punto, impugnate la piastra, “pinzate” una ciocca in diagonale e arrotolatela con un movimento di 180° prima in avanti e poi indietro. Ripetete su tutti i capelli e fissate il risultato con il phon a freddo e poi con un prodotto specifico come Maria Nila Shimmer Spray che, oltre ad aiutarvi a mantenere la piega, regala alla vostra chioma una dose extra di luminosità.

Maria Nila Shimmer Spray 300ml €25

Per onde sull’intera lunghezza, lavorate i capelli a partire dall’altezza degli occhi. Se invece volete capelli mossi solo sulle punte, prendete come riferimento la guancia.

Con il ferro

Con l’apposito ferro ottenere onde e ricci è un gioco da ragazzi.

Rowenta CF4132 Ferro Arricciacapelli Multistyler 14-in-1

Per un risultato “professionale” e di lunga durata, lavate i capelli il giorno prima, applicando una mousse o un prodotto definitore, e asciugateli alla perfezione. Scegliete il diametro del ferro a seconda dell’effetto che volete ottenere: grande per ricci larghi e piccolo per ricci stretti. Quindi dividete la chioma in ciocche e avvolgete ognuna a spirale intorno alla barra del ferro, tenendo quest’ultimo con la punta rivolta verso il basso.

Il trucco per un risultato al top consiste nell’avvolgere le ciocche rapidamente, perché il ferro si riscalda in fretta ed è bene non lasciare troppo i capelli a contatto con la barra per evitare che si brucino. Per questo motivo, se li avete molto lunghi procedete in due step.

Con le trecce

Se non volete stressare i capelli con il calore e il vostro obiettivo è un mosso naturale, la tecnica delle trecce fa per voi.

Imetec Asciugacapelli ECO SE9 1000

Lavate i capelli prima di andare a dormire, rimuovete l’eccesso di acqua con un asciugamano e applicate un prodotto per lo styling. Quindi realizzate una o più trecce e con il phon asciugate le radici. Per un migliore risultato, fissate la o le trecce alla testa e indossate una cuffietta traforata, di quelle che si usano per tenere fermi i bigodini. Al mattino levate la cuffia, sciogliete le trecce e date volume alle onde utilizzando il phon freddo con il diffusore. Per un risultato professionale, il nuovo asciugacapelli green di Imetec ECO SE9 1000 è quello che fa per voi.

Con la fascia

Se avete i capelli lunghi e molto lunghi, con una fascia, un foulard o una bandana potete ottenere dei bellissimi boccoli. Come?

Alla sera, prima di coricarvi, indossate la fascia sulla fronte. Se optate per la bandana o il foulard, legateli senza stringere troppo. Quindi dividete i capelli in ciocche e arrotolatele una a una intorno alla stoffa: più “giri” fate e più il risultato è definito. Al mattino basta ravvivare l’effetto con le dita per avere dei boccoli super.

Con i bigodini

I bigodini sono uno dei metodi più “vecchi” per fare i capelli mossi e funzionano sempre molto bene.

Maria Nila Structure Repair Shampoo

Per ricci e onde al top, lavate i capelli con uno shampo volumizzante e ristrutturante (per esempio, quello della gamma Structure Repair di Maria Nila, dall’effetto rivitalizzante) e poi applicate un prodotto per lo styling. Quindi dividete la chioma in ciocche, ricordando che a ciocche piccole corrispondono ricci stretti e a ciocche grande ricci larghi.

Procedete poi ad arrotolare i bigodini verso l’interno, dalla punta alla radice dei capelli, e fissateli con delle forcine o dei becchi d’oca. Il diametro del bigodino va scelto in funzione del tipo di mosso che volete ottenere (grande per minore definizione, piccolo per maggiore). Asciugate con il phon con il diffusore.

Con un calzino

Capelli naturalmente mossi? Il segreto è… il calzino!

Prendetene uno di cotone e tagliategli la punta, così che diventi un tubo. Poi spazzolate i capelli e fate una coda di cavallo molto alta. Quindi mettetevi a testa in giù e “inseritela” nel calzino, eventualmente inumidendola con dell’acqua per facilitare l’operazione. A questo punto, arrotolate il calzino dalla punta dei capelli fino a che formerà uno chignon sulla vostra testa. Per ottenere onde ben definite dovete aspettare almeno 6 o 7 ore, ragione per cui è consigliato utilizzare questa tecnica di notte.

Con la spazzola

Se avete una buona manualità, fare i capelli mossi con la spazzola vi permetterà di ottenere onde voluminose e chiome lucide.

Melvita Olio di cocco

Per prima cosa lavate i capelli con uno shampo volumizzante, sciacquateli, togliete l’eccesso di acqua con un asciugamano e applicate un prodotto per lo styling, distribuendolo bene sulla lunghezza con un pettine a denti larghi. Per esempio, potete utilizzare il goloso Olio di Cocco di Melvita, che nutre e idrata i capelli e li rende meno porosi, più morbidi e luminosi.

Dopo, dividete la chioma in ciocche, aiutandovi con delle pinzette. Arrotolate una ciocca alla volta sulla spazzola e asciugatela con il phon con il beccuccio, tenendolo vicino ai capelli ma senza toccarli per non bruciarli. Un volta esaurite tutte le ciocche, mettetevi a testa in giù e definitele con le dita per dare volume.

Senza piastra

Con la piastra si ottengono onde morbide. Per un risultato analogo, utilizzate la tecnica delle trecce, realizzandone una sola o al massimo due ai lati della testa, oppure dividete la chioma in ciocche larghe e arrotolatele intorno a bigodini dal diametro grande.

Klorane Shampoo Tamanu e Monoï

Se avete i capelli lunghi ma non lunghissimi, potete ottenere capelli mossi ben definiti con spazzola e phon. Per evitare di rovinarli con il movimento meccanico e il calore, potete utilizzare lo shampoo nutritivo con Monoï di Tahiti DOP e Olio di Tamanu BIO e la crema balsamo ristrutturante di Klorane (consigliati anche per il mare).

Senza il ferro

Il ferro vi permette di ottenere dei ricci ben definiti, che potete realizzare anche utilizzando la tecnica del calzino e la fascia e arrotolando bene i capelli. Indicati sono pure i bigodini con diametro piccolo, da applicare su ciocche non troppo larghe. Una valida soluzione, infine, è rappresentata da tante trecce strette.

Come fare i capelli mossi corti

Realizzare onde e boccoli sui capelli corti non è impossibile, basta conoscere i “trucchi” giusti.

Il metodo più semplice e che permette di ottenere i risultati migliori è il ferro, che nel vostro caso dovete scegliere di diametro stretto. Il procedimento è lo stesso che per i capelli lunghi, con l’unica differenza che la punta va rivolta verso l’alto, perché le ciocche vanno arrotolate verso l’esterno del viso e il retro della testa.

Bellissima My Pro Magic Style Brush

Se non avete i capelli eccessivamente corti, ma sfoggiate un bob o un lob, potete realizzare delle piccole trecce o ricorrere alla tecnica del calzino. Oppure, ancora, provare la nuova Bellissima My Pro Magic Style Brush, una spazzola riscaldata professionale perfetta per dare volume alla radice anche ai capelli molto corti e per definire frangia e punte.

Infine, un metodo piuttosto utilizzato prevede di “inserire” la chioma bagnata nel diffusore e di asciugarla a testa in giù. L’effetto mosso è garantito, ma anche la bruciatura e la sfibratura dei capelli. La cosa migliore sarebbe evitare. Ma se proprio non potete, utilizzate il phon poco caldo e ricorrete a questa soluzione solo per le “emergenze”.

Bonus: il trattamento con la cheratina in salone

Se avete provato i capelli mossi fai da te e l’sperimento non solo vi ha convinte, ma vi ha conquistate, potete trasformare l’acconciatura temporanea in un permanente… ma senza permanente!

Il trattamento con la cheratina è una valida soluzione per avere onde e ricci definiti, lucidi e senza effetto crespo da 2 fino a 3 mesi. La cheratina ha un effetto curativo e ristrutturante e permette di ottenere buoni risultati sia sui capelli lisci che naturalmente mossi.

Naturalmente, per evitare (brutte) sorprese, il consiglio è di rivolgersi a hairstyle qualificati e che utilizzano prodotti certificati.