Chi è nato oggi 21 maggio: i compleanni glamour

Chi sono i vip nati oggi? Scorrendo l’elenco dei personaggi famosi che fanno il compleanno il 21 maggio incontriamo Ghali, nato a Milano nel 1993 e influenzato nella sua musica, secondo le sue dichiarazioni, da Michael Jackson e dal produttore belga Stromae. Oltre ad aver pubblicato due album in studio e una raccolta, il rapper milanese ha stabilito il record di streaming in Italia su Spotify con il singolo del 2016 Ninna nanna e ha doppiato Tupac Shakur nel film City of Lies che ripercorre le vicende dell’omicidio di quest’ultimo e di Notorious B.I.G.

È nato oggi ad Avezzano, in provincia de L’Aquila nel 1979 Lino Guanciale. Dopo aver recitato per molti anni in teatro, nel 2009 ha fatto il suo esordio al cinema interpretando Mozart nel film di Carlos Saura Io, Don Giovanni, mentre nel 2011 arriva il primo ruolo per la televisione ne Il segreto dell’acqua. Il primo grande successo arriva grazie al personaggio dell’avvocato Guido Corsi nella fiction Che Dio ci aiuti, cui sono seguite La dama velata, Non dirlo al mio capo, L’allieva e Il commissario Ricciardi.

