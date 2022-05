Chi è nato oggi 20 maggio: i compleanni glamour

Tantissimi auguri di buon compleanno a tutti i nati oggi e anche alle celebrities e ai vip che spengono le candeline il 20 maggio. Fra i personaggi famosi che festeggiano oggi c’è Diego Abatantuono, nato a Milano nel 1955, tre volte vincitore del Nastro d’argento sia come attore protagonista che non protagonista e premiato nel 2021 con il David di Donatello alla carriera. Dopo aver iniziato con il cabaret allo storico Derby Club di Milano, di proprietà degli zii, è diventato famoso con film capaci di entrare nell’immaginario come Eccezzziunale… veramente e Attila flagello di Dio ma si è dedicato anche al cinema d’autore recitando in Regalo di Natale e La cena per farli conoscere di Pupi Avati, Mediterraneo, Nirvana, Io non ho paura, Turné e Puerto Escondido di Gabriele Salvatores, Per amore, solo per amore di Giovanni Veronesi e Concorrenza sleale di Ettore Scola.

Compie gli anni oggi anche Cher, pseudonimo di Cherilyn Sarkisian LaPierre, nata in California nel 1946 e vera e propria icona pop. Unica cantante a poter vantare almeno un brano al primo posto della Billboard 100 in sei differenti decenni, con Believe, il suo singolo di maggior successo, ha sforato i 10 milioni di copie vendute, in carriera ha anche vinto un Oscar e due Golden Globe con i film Stregata dalla luna e Silkwood.

Gli auguri di buon compleanno oggi vanno anche a Josh O’Connor, nato a Southampton nel 1990 e interprete del Principe Carlo nella terza e quarta stagione di The Crown, a Jack Gleeson (nato a Cork nel 1992) e Joel Fry (nato a Londra nel 1983) che hanno vestito i panni rispettivamente di Joffrey Baratheon e Hizdahr zo Loraq ne Il Trono di Spade, e a Matt Czuchry, nato nel New Hampshire nel 1977 e noto soprattutto per essere stato Logan Huntzberger in Una mamma per amica, Cary Agos in The Good Wife e Conrad Hawkins in The Resident.

