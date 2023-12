Oroscopo Gennaio 2024: affronta l’anno nuovo in bellezza!

Siete curiose di scoprire cos’hanno in serbo le stelle per voi per il 2024? Seguite tutti i nostri consigli di bellezza con il nostro Beauty Oroscopo per il mese di Gennaio 2024, con le previsioni zodiacali segno per segno dal punto di vista della bellezza e del benessere.

E così è finalmente arrivato l’anno nuovo con il suo consueto carico di speranze e aspettative. Anche se le giornate iniziano ad allungarsi poco per volta, siamo ancora nel pieno dell’inverno e la primavera sembra ancora lontana. Sia che apparteniate alla schiera delle amanti del freddo, sia che siate in trepida attesa di temperature più miti, scoprite come affrontare questo mese in bellezza, con i nostri suggerimenti beauty per l’Oroscopo Gennaio 2024! Tutti i consigli personalizzati segno per segno dal punto di vista del benessere e della cura di sé: siete pronte a scoprire cosa c’è in serbo per voi nel nostro Beauty Oroscopo?

L’oroscopo per l’Ariete di Gennaio 2024

Sapete che non è sempre necessario ricercare nuovi stimoli all’esterno da voi? Le vostre previsioni zodiacali per questo mese vi indicano di puntare sulla vostra creatività, per tirare davvero fuori tutto il vostro potenziale.

Per esempio, potreste cimentarvi nel divertente esercizio di “shopping your stash“. Invece di acquistare nuovi prodotti di bellezza, cercate nuove combinazioni inedite fra i trucchi che già possedete, rimarrete sorprese dai risultati!

Oroscopo di Gennaio per il segno del Toro

Per il mese di Gennaio 2024 le stelle vi annunciano che è arrivato il momento di provare a uscire dal vostro bozzolo di certezze e affrontare il mondo fuori dalla vostra comfort zone. Anche se i volti e le situazioni familiari sono per voi quanto di più rassicurante esista, approfittate dell’anno nuovo e della carica che vi ha lasciato il Natale per provare nuove strade e nuove esperienze.

Biopoint Body Care Beauty Oil 250ml €9,90 su amazon.it

Allontanate ogni eventuale stress prendendovi cura della vostra bellezza con dentro e fuori, dall’alimentazione bilanciata fino a tanti, tanti massaggi per viso e corpo.

Oroscopo dei Gemelli personalizzato

Il vostro oroscopo per Gennaio 2024 vi suggerisce di tenere a bada l’impulsività, fermare la vostra corsa a rotta di collo verso la meta e tenere sotto controllo tutto ciò che vi circonda per essere pronte a cambiare rotta quando le circostanze lo richiederanno.

Masqmai SoS Christmas set su sephora.it

Approfittate dell’anno nuovo per cominciare a rinnovarvi partendo dalla vostra bellezza, potrebbe essere arrivato il momento di pensare a un check della vostra pelle, per iniziare una beauty routine che veramente si addica alle vostre esigenze.

L’inverno 2024 per l’oroscopo del Cancro

Buone notizie dal vostro oroscopo per Gennaio 2024! Se il vostro 2023 è stato a dir poco difficile, in questo inizio del nuovo anno finalmente tutto inizia a girare per il verso giusto e voi potete finalmente tornare a respirare liberamente e dedicarvi a qualche momento di assoluto relax.

Laneige Water Bank Blue Hyaluronic Eye Cream 25ml €34 su sephora.it

Prendetevi i giusti minuti anche per la vostra beauty routine mattutina e serale: avete mai pensato agli step della skincare coreana?

Cosa succede al Leone nel mese di Gennaio 2024

L’oroscopo per questo mese vi vede particolarmente intraprendenti, vi aspettano numerose avventure e nuove scoperte! A patto, però, che il vostro carattere “ruggente” e la tendenza a proiettarvi sempre in avanti non vi impedisca di godervi il qui-e-ora, trascurando le occasioni che vi mette davanti il presente.

Embryolisse Concentrated 24 Hour Miracle Cream su amazon.it

Anche per quanto riguarda la bellezza, non è il momento di perdere tempo. Concentratevi sui prodotti multifunzionali da usare su viso, corpo e capelli.

Il mese di Gennaio per il segno della Vergine

Avete imparato a fare selezione tra le cose importanti e il superfluo da lasciare andare, le previsioni per il vostro segno zodiacale vi spingono a ritrovare il giusto equilibrio e le energie per ripartire con il piede giusto. Lasciatevi alle spalle chi vi ha deluso nel corso del 2023 e ripartite da voi anche quando si parla di beauty routine.

Weleda Skin Food Balsamo Labbra Riparatore su amazon.it

La parola d’ordine? Idratazione, idratazione, idratazione, anche e soprattutto nelle zone più delicate come le labbra, da nutrire e riparare con un balsamo ricco e lenitivo.

Il segno della Bilancia durante l’inverno

Il mantra dell’inverno 2024 per il segno zodiacale della Bilancia è riscoprire la vostra individualità, ritrovare e imparare a valorizzare ciò che vi rende uniche e irripetibili. Nella bellezza smettete di rincorrere le mode e i trend più improbabili, cercando affannosamente di cucirveli addosso.

Rougj BB Magic SPF15 Glamtech 25ml €22 su amazon.it

Incanalate piuttosto le vostre energie per capire cos’è che vi rende più belle soltanto per voi stesse, senza pensare ai giudizi e ai condizionamenti esterni: avete mai sentito parlare dell’armocromia? Analizzando i vostri colori naturali, scoprirete quali nuance utilizzare per valorizzare i vostri punti forti e minimizzare i difetti.

Com’è il segno dello Scorpione per il mese di Gennaio

Il vostro oroscopo mensile vi vede libere e felici, a contatto con il vostro io interiore e con la natura. I giorni di vacanza vi hanno ricaricato di energia e, tra i buoni propositi per l’anno nuovo, vi siete ripromesse di non perdere questo mood positivo.

Per non farvi sopraffare dalla quotidianità, scappate per un fine settimana fuori porta appena ne avete l’occasione. Per immergervi nella vostra interiorità anche in città, ritagliatevi un momento solo vostro, accendete qualche candela, versatevi qualcosa da bere e rilassatevi!

L’oroscopo beauty del mese per il Sagittario

Le previsioni zodiacali per Gennaio 2024 vi promettono armonia, serenità e nuovi interessi: in questo primo periodo dell’anno nuovo, insomma, raccoglierete i frutti di ciò che avete seminato durante il 2023. Un’occasione da non perdere per trovare nuovi modi per esprimervi, anche in ambito beauty.

Rimmel London Rossetto Lunga Durata in Mauve su amazon.it

Assecondate le vostre inclinazioni e indossate i prodotti di bellezza come fossero un abito su misura. Un rossetto long lasting per non dovervi preoccupare di vederlo svanire dalle labbra o un profumo devono esprimere come vi sentite, non abbiate paura a sceglierli a seconda del vostro umore.

Oroscopo del Capricorno con i consigli di bellezza

Precise, instancabili e indefesse, voi del Capricorno prendete i buoni propositi per l’anno nuovo decisamente sul serio. E se durante le feste natalizie vi siete lasciate andare ai piaceri della tavola per questo Gennaio sarete sicuramente focalizzate sulla remise en forme.

Melvita Balsamo per il corpo lenitivo Nectar de Miels 175ml €20,50 su amazon.it

L’oroscopo beauty vi consiglia un make up curato, una crema corpo sensoriale e un profumo super sexy: saranno i vostri alleati in questo inizio del 2024!

Qual è la coccola beauty per il segno dell’Aquario

Sarà un periodo piuttosto altalenante, dove è necessario che procediate con prudenza. Nonostante non ci sia nulla che non va, sentite un po’ di malinconia indistinta e l’incapacità di riuscire ad attribuire questo umore cupo a qualcosa in particolare vi destabilizza.

FOREO LUNA4 €348 su amazon.it

È il momento di rimandare le sperimentazioni e fermarsi a un back to basics, curando le vostre certezze. Tornate ai fondamentali della cura della pelle, come la detersione e l’idratazione, cercate di capire quali sono le esigenze del vostro viso per trovare i vostri mai più senza.

Le previsioni beauty per il segno dei Pesci

Anche se non è propriamente nel vostro carattere, se siete in coppia può capitare anche a voi di dedicarvi in modo forse un po’ troppo totalizzante al partner. Se state attraversando uno di questi periodi, fermatevi un attimo e pensate completamente a voi stesse, almeno per un fine settimana.

Che ne dite di un weekend in SPA? Concedetevi una meta in montagna per beneficiare dei trattamenti a base di erbe e dell’aria pura, immerse in splendidi panorami mozzafiato.