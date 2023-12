Le macchine più emozionanti di Sportaza

La gamma dei moderni casinò online sorprende per la sua diversità. Il sito https://sportazaaccedi.it non fa eccezione: Sportaza offre un gran numero di emozionanti video slot.

The Red Queen

I fan di “Alice nel Paese delle Meraviglie” si dedicano alla novità Pragmatic Play. Al centro della trama – la Regina Rossa, il Cappellaio Matto, il Bianconiglio e altri personaggi del libro di Lewis Carroll.

La slot machine di Sportaza presenta alcune caratteristiche:

1. Accanto al campo principale c’è un rullo regina bloccato, che viene attivato da 2 o 3 simboli bonus. Se su di esso cade un BONUS, si attiva un giro con giri gratuiti. Se appare la Regina Rossa, i rulli vengono fatti girare nuovamente.

2. 3 scatter attivano 5 giri gratuiti e aumentano i rulli di una fila. Prima di ogni giro gratuito, sul campo appare un orologio che misura da 1 a 6 giri.

3. I simboli misteriosi si trasformano in immagini identiche durante ogni giro.

La slot ha una volatilità elevata e un RTP del 96,06%. La vincita massima è di x5000.

Transylvania Night of Blood

Transylvania Night of Blood porta i giocatori di Sportaza nell’atmosfera misteriosa e pericolosa della Transilvania del XVII secolo, quando vampiri e lupi mannari vagavano per le strade della città in cerca di vittime innocenti. Red Tiger ha rilasciato una macchina altamente volatile con 4.096 combinazioni vincenti e interessanti opzioni bonus.

Il potenziale di vincita è di x7439. L’RTP raggiunge il 95,76%. Le informazioni sono presentate nelle informazioni di base. Potete studiarle dopo aver lanciato la slot su Sportaza.

E-Force

Yggdrasil Gaming ci delizia con una slot tematica con personaggi originali. La vita pacifica di Easterville è disturbata dal malvagio Dr Zeppelin. I coraggiosi conigli soldati dovranno proteggere le uova di Pasqua e consegnare i criminali alla giustizia.

Si tratta di una macchina dalla volatilità superiore alla media. Il tasso di rendimento varia dal 94 al 96%. Il campo di gioco è composto da 5 rulli su 3 file. Sono previste 243 combinazioni vincenti. I simboli bonus possono aumentare la puntata fino a 50 volte durante il gioco di base e la vincita massima è di x10.000.

Le opzioni bonus sono poche. I simboli jolly formano più catene di vincite. Insieme allo scatter attivano il round con i giri gratuiti – per questo è necessario che almeno 3 di questi simboli cadano sui rulli. I giri gratuiti continuano fino a quando le icone bonus cadono. In questo momento si attiva un moltiplicatore aggiuntivo. È previsto anche l’acquisto del bonus. Il costo è di 50 volte la puntata base.

Easter Heist

BGaming ha trasformato il coniglietto di Pasqua in un astuto ladro che vuole sottrarre le uova d’oro al gallo impertinente per donarle ai bisognosi. Easter Heist si è rivelato molto luminoso e colorato. I fornitori promettono che gli utenti sentiranno letteralmente il respiro della primavera durante il gioco.

Il campo da gioco standard 5×3 è disegnato a forma di casetta di legno. Sui fusti sono presenti tagli di carte, gioielli, un salvadanaio e le immagini dei personaggi principali: un coniglio e un gallo.

Quando cadono 3 immagini con una cassaforte, viene lanciata una serie di giri gratuiti. Il giocatore entra nel pollaio sotto la copertura della notte e deve portare via da qui il maggior numero possibile di uova d’oro. Se tutte le celle vengono riempite, si otterrà una vincita di x5000.

Olympus Zeus Megaways

La collezione di macchine dedicate alle antiche divinità greche sta crescendo. Lo studio iSoftBet ha presentato Olympus Zeus Megaways, una slot con una volatilità superiore alla media e una vincita massima di 20.000 volte la puntata originale.

La grafica merita un’attenzione particolare. L’animazione fluida, i dettagli di alta qualità e la combinazione di colori armoniosa rendono il processo di gioco più piacevole. Quasi tutti i giochi presenti possono essere giocati gratuitamente al casinò online.