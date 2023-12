Come abbinare Peach Fuzz, il colore Pantone 2024

Il colore Pantone dell’anno 2024 è caldo e avvolgente, femminile e delicato. Scopri come abbinarlo con look e accessori in tema.

Il tanto atteso annuncio per conoscere il colore dell’anno 2024 è finalmente arrivato, Pantone ha decretato che Peach Fuzz sarà la tonalità che tingerà il nuovo anno di moderna eleganza. La scelta ha lasciato sorprese tante fashioniste: in poche si aspettavano un colore così morbido.

Siete indecise su come abbinare il Peach Fuzz? Sicuramente creare degli outfit con una tonalità così accogliente non è difficile, ma noi di JunGlam vogliamo provare a darvi qualche idea in più. Seguite tutti i nostri suggerimenti su come indossare questo pesca delicato in maniera cool ed effortless.

Come abbinare la borsa Peach Fuzz

Volete partire con gli accessori? La borsa Peach Fuzz può essere la soluzione ideale per dare un tocco di colore all’outfit senza risultare too much. Fatela diventare il pezzo statement dell’intero look, abbinandola a una mise in colori neutri come il grigio per concentrare tutta l’attenzione sulla tonalità di rosa caldo.

In alternativa, provatela con un outfit ton-sur-ton, tutto giocato nei toni del pesca e, perché no, dell’arancione più delicato.

La borsa Peach Fuzz rende decisamente meno cupo e serioso un look total black. D’altro canto, è perfetta per spezzare un outfit nelle tonalità del crema o del bianco panna, grandi trend della stagione invernale. L’abbinamento funziona anche con la tonalità neutra per eccellenza, il camel, ottenendo così un look sofisticato e decisamente originale. L’effetto ottenuto grazie a una borsa colorata a contrasto è di rendere subito più dressed-up un abbigliamento che altrimenti risulterebbe troppo normcore.

Orecchini Pandora. Borsa Gioseppo. Cappotto Mango. Bracciale Pandora. Maglione Rocco Ragni

I look minimal continuano a essere una grande tendenza, a patto di aggiungere un tocco personale e che non sappia di “già visto”. In questo senso, la borsa pesca è la soluzione perfetta.

Impermeabile Gucci su Vestiaire Collective. Occhiali Victoria Beckham. Borsa US Polo Assn. Scarpe Pittarosso. Abito Drumohr

Per tutte quelle che amano il colore, questo è l’anno perfetto perché sarà all’insegna dei look multicolor. Per esempio, provate a portare la borsa Peach Fuzz con un capospalla o un abito rosso, il risultato sarà di gran classe e assolutamente originale.

Per chi preferisce un accostamento meno contrastante e ama il tono su tono, abbinatela a una mise sui toni del cipria e del rosa pastello. L’ensemble sarà romantico e femminile, perfetto per la stagione primaverile.

Cappello Stetson. Stivaletti Alena Ettea. Corsetto Victoria’s Secret The Icon. Occhiali Ferragamo. Pantaloni Relish

Da regola borsa e scarpe andrebbero sempre abbinate, ma le regole sono fatte per essere (anche) infrante. Per quanto abbinare la borsa a delle scarpe Peach Fuzz sia una soluzione sicuramente chic, non abbiate paura di sperimentare e “spezzare” l’abbinamento con il nero o il color cuoio, senza dimenticare l’intramontabile nude.

Come abbinare l’abito Peach Fuzz

Se volete sfoggiare l’abito Peach Fuzz di giorno avete tre opzioni, a seconda del vostro stile e la vostra personalità.

Con accessori nude è la soluzione perfetta per le occasioni più formali, in cui volete risultare impeccabili ma senza rinunciare alla vostra nota personale e a un contemporaneo. Per indossare una tonalità di rosa così soave, puntate su un tubino con accessori nei toni nude, dal rosa cipria al beige. L’outfit sarà sofisticato e adatto a ogni situazione.

Scarpe Juicy Couture. Tracolla Il Bisonte. Portafoglio US Polo Assn. Borsa Gattinoni Roma. Versace Autunno/Inverno 2023-2024 courtesy versace.com

Con accessori colorati è la soluzione perfetta per tutte voi che siete fashion addicted e non avete paura di osare con il colore. Scegliete il color block e abbinate l’abito Peach Fuzz più modaiolo ad accessori dai colori retro, chiari e caldi. Qualche esempio? Borsa e scarpe verde deserto, giallo senape chiaro, azzurro cielo o glicine.

Con accessori cuoio, optate per un abito pesca romantico e femminile, da scegliere in un tessuto leggero e svolazzante. Da provare anche con una gonna midi plissettata in raso di seta, uno dei must have di stagione. Abbinatelo ad accessori in cuoio, giocando con un look preppy vintage o boho chic.

Orecchini Marco Bicego. Borsa Benedetta Bruzziches. Sandali Mango. Abito Chiara Boni La Petite Robe. Laura Biagiotti Primavera/Estate 2024 by Alessandro Levati courtesy press office

Per la sera osate con un abito rosa in un tessuto prezioso, come il raso o il velluto. Con un outfit così scegliete pochi accessori, ma che siano luccicanti. Se volete cambiare rispetto ai “soliti” argento e oro, provate il rose gold, è la nuance del momento che dona davvero a tutte.

Per evitare di risultare too much, limitatevi a un solo gioiello, meglio se ai soli orecchini, da abbinare a una clutch e a un paio di sandali gioiello.

Come abbinare il cappotto Peach Fuzz

Il cappoto Peach Fuzz può diventare il pezzo più importante del vostro guardarboa. Al contrario di quanto si possa pensare, è facile da abbinare con varie tipologie di outfit, dagli abiti da sera fino alle mise da giorno.

Avete deciso di seguire le orme delle celebrity e investire in un cappotto di questa tonalità? Si tratta sicuramente di un acquisto importante – ogni capospalla lo è -, vediamo insieme come abbinare il cappotto rosa pesca nel modo giusto.

Kimonorain

Naturalmente, vi raccomandiamo di investire in un capo di alta qualità. Pur trattandosi di una tonalità molto particolare, il color pesca è molto facile da abbinare e si può sfruttare davvero in tante occasioni. Un cappotto di eccellente fattura e di un buon materiale vi accompagnerà a lungo nel tempo, valorizzando ogni vostro outfit.

Il cappotto rosa mette in risalto i look dai colori chiari e neutri, come il camel e tutte le tonalità di nude, e il bianco, dalle sfumature del panna fino al bianco candido, un abbinamento incantevole per la stagione invernale. Da non sottovalutare anche gli abbinamenti con le tonalità “metalliche” come rose gold e oro, per un effetto ultra sofisticato.

Bracciale Mango. Pullover Relish. Borsa Emanuela Biffoli. Abito Relish. Anello Pandora. Maglione Mango. Sandali Gioseppo. Pantaloni Rocco Ragni. Altuzarra Primavera/Estate 2024 courtesy altuzarra.com

Scegliete morbidi pull e vestiti in maglia in tutte le tonalità del nude, dal beige rosato fino al nocciola. Il cappotto pesca aggiunge un certo je ne sais quoi a un outfit monocolore. Via libera, poi, a lurex e inserti in paillettes, un grande must di stagione. Da non sottovalutare anche il potere degli accessori, come bracciali e orologi. Il cappotto Peach Fuzz ricorda il colore del quarzo rendendo l’outfit ancora più prezioso.

I contrasti funzionano sempre, così come bianco e nero è l’abbinamento “perfetto” secondo Coco Chanel, il rosa pesca dà un twist più dolce e contemporaneo al nero. Da abbinare a un look total black, composto da maglioni avvolgenti oversize o dolcevita fitted e pantaloni a sigaretta.

Pesca e bianco è forse l’abbinamento più classico, ma anche quello su cui andare sul sicuro se si ricerca un effetto di grande eleganza, perfetto se si vuole accentuare il nostro lato più romantico.

Da scegliere anche per le mise serali, in cui si può giocare anche con i tessuti più elaborati e importanti. Seta, stampe dettagli in pelliccia o velluto, lavorazioni jaquard si sposano con la leggerezza impalpabile di tulle e pizzi o la sontuosità del velluto, per un look iperfemminile che strizza l’occhio a un mood un po’ dandy.

Make-up Peach Fuzz: a chi sta bene

Peach Fuzz, la nuance delicata e calda eletta colore dell’anno 2024 da Pantone, sta conquistando rapidamente le tavolozze trucco di tutte le beauty addicted. Il grande successo dell’estetica clean girl ha portato alla ribalta il make-up nude, dal rosa all’arancio molto chiaro. Ma se vi state chiedendo chi può permettersi di indossare un colore così “gentile”, la risposta è una sola: chiunque, con un particolare vantaggio per le stagioni armocromatiche Primavera Calda e Autunno.

Huda Beauty Cheeky Tint Blush Stick in Perky Peach €27,90 su sephora.it

Se scegliete di indossare un trucco pesca in tonalità soft e neutre dovete fare attenzione a non risultare troppo “smorte“: un viso eccessivamente chiaro non esalta affatto il look e, anzi, mette in evidenza piccoli difetti come i denti gialli o le occhiaie.

Per valorizzare il look finale, concedetevi un tocco extra sparkling per illuminare gli occhi e il viso: scegliete un trucco occhi nei toni dello champagne o del rose gold, due colori che donano davvero a tutte, e mettete in risalto il viso con un illuminante da diffondere nei punti giusti (appena sopra le gote e sull’arco di Cupido, ovvero sopra la punta delle labbra).

Revlon Kiss Balm in Juicy Peach su amazon.it

Cover photo (c) PhotoIris2021 | Dreamstime.com