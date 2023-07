Oroscopo Agosto 2023: la bellezza (non) va in vacanza!

Volete scoprire cosa prevedono le stelle per il vostro segno zodiacale? Vi raccontiamo le previsioni beauty personalizzate dell’Oroscopo Agosto 2023 per delle vacanze all’insegna della cura di sé secondo lo zodiaco.

Il momento di godersi le ferie e un po’ di meritato relax è arrivato finalmente! Volete scoprire cosa hanno in serbo per voi le stelle della bellezza per questo mese? Svelate insieme a noi tutti i consigli dell’Oroscopo Agosto 2023 personalizzati a seconda del vostro segno zodiacale. Il tema di questo mese? Ovviamente parliamo di sole e vacanze!

Le previsioni per il segno zodiacale dell’Ariete

Gli alti e bassi di Luglio continuano anche per questo mese di Agosto 2023: un po’ di confusione prima delle ferie, qualche sorpresa (anche non definitiva) in amore e anche il vostro umore risulta un po’ altalenante. Un suggerimento? Fidatevi e affidatevi agli amici, vi vogliono bene e sapranno tenervi allegre nei momenti più bui.

Gisada Ambassador Woman Eau de Parfum 50ml €85 su amazon.it

Datevi sostegno anche da sole con un profumo fresco, intenso e ammaliante, dall’anima decisamente esotica. Cercate la delicatezza delle note di pera e di violetta da stemperare con un tocco di dolcezza fiorita.

Cosa prevede l’oroscopo del mese di Agosto per il Toro

È un periodo un po’ confuso, avete la sensazione di girarvi e rigirarvi senza riuscire a trovare il bandolo della matassa. Il rischio di portare sul lavoro i problemi familiari e a casa le tensioni lavorative è alto ed è bene cercare di evitarlo in tutti i modi.

Prendete un bel respiro e concentratevi sul cercare elementi di stabilità. Un buon metodo è dedicarsi al beauty decluttering: mettete in ordine la vostra postazione make-up, gettate le cose vecchie e fate spazio per il nuovo per liberare la mente!

Le stelle dell’oroscopo dei Gemelli per Agosto 2023

Approfittate dell’estate per ammorbidire i vostri spigoli e per imparare ad affrontare i piccoli inconvenienti della quotidianità con una maggiore elasticità e con il sorriso sulle labbra. Circondatevi di persone che sappiano tirare fuori il meglio di voi senza chiedervi di annullarvi per gli altri.

Deborah Milano Bronze Lover in Sunkissed €12,50 su amazon.it

Il vostro oroscopo mensile vi suggerisce di tirar fuori il vostro lato più estroso, e di farlo anche attraverso la cura di voi stesse, dedicando un po’ del vostro tempo alla bellezza. Regalatevi dei trucchi nuovi e sbizzarritevi nel make-up!

L’oroscopo beauty per il segno zodiacale del Cancro

Un Agosto strano quello che vi aspetta stando alle previsioni zodiacali: i sogni a occhi aperti e i voli di fantasia tipici dei segni d’acqua nella vostra vita privata si alterneranno a un’estrema razionalità sul lavoro e l’andirivieni tra momenti di dolcezza e di aggressività (che non sono da voi) potrebbero lasciarvi sconcertate.

Fillerina 12 Double Filler Volume Seno – Trattamento Intensivo €126 su amazon.it

Per scaricare questo surplus di energia e, contemporaneamente, prendervi cura della vostra forma fisica scoprite tutti gli sport più fisici senza paura di stancarvi. Al riposo penserete approfittando dei trattamenti corpo messi a disposizione dai centri estetici e dalle SPA più vicine!

Oroscopo beauty per il segno del Leone

Il responso delle stelle per l’oroscopo di Agosto 2023 ci rivela che l’entusiasmo è alle stelle e siete tentate di lasciarvi andare all’istinto.

Revlon Colorstay Eyeliner in Sapphire €14,50 su amazon.it

Anche per quanto riguarda la bellezza è il momento di sperimentare, per esempio osando una linea di eyeliner più grafica del solito. Per provare l’ideale è un prodotto con la punta fine da impugnare come una penna.

Vergine, l’oroscopo personale per il mese di Agosto

Sedetevi al tavolo e pianificate. La prospettiva può non essere delle più divertenti ma per non ripetere sempre gli stessi errori a volte è fondamentale smettere di andare a braccio e iniziare a programmare. Questo mese potrebbe portarvi qualche problema in campo sentimentale ma, in caso di difficoltà, non dimenticate che ancora una volta potrete contare sulle vostre amiche che non vi faranno mancare il loro sostegno.

L’Occitane Maschera viso & occhi Rivitalizzante 6ml €4,50 su eCharme.it

E allora allontanate la mente dai problemi amorosi dedicando un po’ del vostro tempo a un pomeriggio o a una serata fra ragazze. Che sia un giro di shopping, un party a base di beauty swap per scambiarvi prodotti e consigli di bellezza o qualche ora passata a ridere come ragazzine, godetevi il vostro momento tra vere amiche.

Qual è la coccola beauty per il segno della Bilancia

Sarà un periodo piuttosto altalenante, dove è necessario che procediate con prudenza. Nonostante non ci sia nulla che non va, sentite un po’ di malinconia indistinta e l’incapacità di riuscire ad attribuire questo umore cupo a qualcosa in particolare vi destabilizza.

Pixi Rose Tonic €24,90 su sephora.it

È il momento di rimandare le sperimentazioni e fermarsi a un back to basics, curando le vostre certezze. Tornate ai fondamentali della cura della pelle, come la detersione e l’idratazione, cercate di capire quali sono le esigenze del vostro viso per trovare i vostri mai più senza.

L’oroscopo di Agosto 2023 per lo Scorpione

Per Agosto 2023 il vostro oroscopo prevede numerose occasioni d’incontro in vista, del resto è questo il momento degli aperitivi in spiaggia. Quindi quale momento migliore per cogliere tutte le opportunità di fare networking e nuove conoscenze?

Huda Beauty Creamy Lip And Cheek Stain in Coral Kiss €27 su sephora.it

In questi casi non dimenticate di sfoggiare sempre un rossetto brillante nelle tonalità più accese ed estive, dall’arancio al corallo fino al gloss glitterato, a seconda della vostra carnagione. È il trucco definitivo per rendere il vostro sorriso irresistibile.

Cosa dice l’oroscopo beauty per il segno del Sagittario

Il vostro Agosto è all’insegna della stabilità, sia sul lavoro che nella vita sentimentale. Bene? Forse, perché se da un lato siete alla ricerca di relazioni durature, dall’altro avete un po’ la tendenza a puntare i piedi, rischiando di rompere quello che in definitiva è un utile momento di tranquillità.

Perché non provate a cercare un nuovo inizio nella beauty routine? Rinnovate il vostro beauty case, fate un decluttering con tutte le cose inutili e che non fanno per voi e puntate a costruire una routine di bellezza che faccia davvero al caso vostro.

Cosa succede al Capricorno nel mese di Agosto 2023

L’oroscopo per questo mese vi vede particolarmente intraprendenti, vi aspettano numerose avventure e nuove scoperte! A patto, però, che il vostro carattere testardo e la tendenza a innervosirvi quando le cose non si muovono alla velocità che vorreste non vi impedisca di godervi il qui-e-ora, trascurando le occasioni che vi mette davanti il presente.

Melvita Olio straordinario l’Or Bio 100ml €29 su amazon.it

Anche per quanto riguarda la bellezza, non è il momento di perdere tempo. Concentratevi sui prodotti multifunzionali per dire addio alla pelle che tira e ai capelli secchi e opachi.

Cosa prevede l’oroscopo del mese di Agosto per l’Aquario

Siete partite con un approccio zen che vi aiuterà ad affrontare con la giusta misura anche gli imprevisti che si presenteranno sulla vostra strada. Vi sentite bene e in gran forma, sicure di voi stesse e in grado di destreggiarvi in situazioni non sempre facili.

Organizer per trucchi Cinnani su amazon.it

Per aiutarvi a mantenere la calma, dedicatevi al beauty decluttering: gettate i vecchi trucchi, armatevi di secchielli per riporre pennelli e matite e di organizer in plexiglass per avere tutto sotto controllo e mettete in ordine la vostra postazione make-up!

L’oroscopo di questo mese per il segno dei Pesci

Il vostro oroscopo vi comunica che avete dato fondo a tutte le energie e ora vi meritate una vacanza all’insegna del relax! Durante la primavera siete riuscite a realizzare i progetti che avevate messo in cantiere in inverno, siete soddisfatte, ma non lasciatevi sopraffare dalla stanchezza.

Piz Buin Latte doposole intensificatore di abbronzatura su amazon.it

Godetevi tutti i benefici dell’acqua di mare per la vostra bellezza. Sabbia e salsedine svolgono uno scrub naturale favorendo il ricambio cellulare. Al rientro dalle vacanze la vostra pelle sarà luminosa come non mai! A patto di applicare sempre il doposole e una crema super nutriente ogni sera.